УКР
Зеленський: ЄС має долучитися до "Стіни дронів", бо загроза безпілотників РФ стосується не лише України

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни Європи об’єднати зусилля у проєкті "Стіна дронів", наголосивши, що загроза дронів від Росії стосується не лише однієї країни, а всієї Європи.

Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про "Стіну дронів", ми говоримо про всю Європу, а не лише про одну країну. Якщо Росія наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, то це означатиме, що подібне може статись в будь-де - в Західній чи Південній Європі. Нам потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронам", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що українські військові вже перебувають у Данії. "Це досвідчені військові, які знають, як знищувати ударні дрони, вони вже розпочали виконання своєї операції. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, з нашими партнерами. Це лише початок, це - перший крок до створення ефективної "стіни дронів" для захисту всієї Європи. Давайте спільно працювати над узгодженими рішеннями, що дозволять перетворити цей проєкт на реальність", - закликав він.

Європа (2057) Зеленський Володимир (25682) дрони (5846)
+1
Тебе Володя то взагалі не має **🤬ти!
Буде та "Стіна дронів" чи не буде...
В тебе своїх проблем туєва хуча.
02.10.2025 13:15 Відповісти
+1
зараз в Києві тривога через шахеди, студенти сидять на парах. То загрози нема? Для кого ця тривога? То пздц, до чого довели людей. Своє кодло тварини повивозили за кордон, а тут працюйте і вчіться, і живіть під шахедами. Якщо то держава оголосить про черговий день жалоби, не треба так "перейматися".
02.10.2025 14:02 Відповісти
❗️Москва порине у темряву: Генштаб прогнозує блекаут в столиці росії, - заявляє начальник відомства
02.10.2025 12:46 Відповісти
Кому ця стіна більше треба, ЄС чи Зеленському? А то таке враження, що йому за цю "стіну" мають відвалити чимало грошей. У великому крадівництві він вже ж прошарений. От і "стіну" вам побудує.
02.10.2025 12:48 Відповісти
Стіна дронів ! Тобто Україна має поділитися з Європою дронами . Схема ще та щоб пригубити зеленою сворою кілька лямів чи ярдів .
02.10.2025 13:12 Відповісти
02.10.2025 13:15 Відповісти
Вова стінодрон
02.10.2025 13:23 Відповісти
зараз в Києві тривога через шахеди, студенти сидять на парах. То загрози нема? Для кого ця тривога? То пздц, до чого довели людей. Своє кодло тварини повивозили за кордон, а тут працюйте і вчіться, і живіть під шахедами. Якщо то держава оголосить про черговий день жалоби, не треба так "перейматися".
02.10.2025 14:02 Відповісти
всі депутати, міністри, чинуші, і президент мають привести своїх дітей в Київ і почати щось вирішувати, а не кататися по закордонах, триндіти всяку ***** нікому не потрібну. А інакше нахер таку владу.
02.10.2025 14:10 Відповісти
І Чернігівську область долучіть до цієї стіни, будь ласка🙏
02.10.2025 14:04 Відповісти
 
 