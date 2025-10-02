Зеленський: ЄС має долучитися до "Стіни дронів", бо загроза безпілотників РФ стосується не лише України

Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни Європи об’єднати зусилля у проєкті "Стіна дронів", наголосивши, що загроза дронів від Росії стосується не лише однієї країни, а всієї Європи.

Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про "Стіну дронів", ми говоримо про всю Європу, а не лише про одну країну. Якщо Росія наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, то це означатиме, що подібне може статись в будь-де - в Західній чи Південній Європі. Нам потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронам", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що українські військові вже перебувають у Данії. "Це досвідчені військові, які знають, як знищувати ударні дрони, вони вже розпочали виконання своєї операції. Ми готові поділитися своїм досвідом з вами, з нашими партнерами. Це лише початок, це - перший крок до створення ефективної "стіни дронів" для захисту всієї Європи. Давайте спільно працювати над узгодженими рішеннями, що дозволять перетворити цей проєкт на реальність", - закликав він.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!