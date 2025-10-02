Зеленский: ЕС должен присоединиться к "Стене дронов", потому что угроза беспилотников РФ касается не только Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны Европы объединить усилия в проекте "Стена дронов", подчеркнув, что угроза дронов от России касается не только одной страны, а всей Европы.

Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о "Стене дронов", мы говорим обо всей Европе, а не только об одной стране. Если Россия решится атаковать дронами Польшу или нарушить воздушное пространство северных государств Европы, то это будет означать, что подобное может произойти в любом месте - в Западной или Южной Европе. Нам нужны быстрые и действенные силы реагирования, которые знают, как эффективно противостоять дронам", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинские военные уже находятся в Дании. "Это опытные военные, которые знают, как уничтожать ударные дроны, они уже начали выполнение своей операции. Мы готовы поделиться своим опытом с вами, с нашими партнерами. Это только начало, это - первый шаг к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы. Давайте совместно работать над согласованными решениями, которые позволят превратить этот проект в реальность", - призвал он.

