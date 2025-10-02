РУС
Зеленский: ЕС должен присоединиться к "Стене дронов", потому что угроза беспилотников РФ касается не только Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны Европы объединить усилия в проекте "Стена дронов", подчеркнув, что угроза дронов от России касается не только одной страны, а всей Европы.

Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о "Стене дронов", мы говорим обо всей Европе, а не только об одной стране. Если Россия решится атаковать дронами Польшу или нарушить воздушное пространство северных государств Европы, то это будет означать, что подобное может произойти в любом месте - в Западной или Южной Европе. Нам нужны быстрые и действенные силы реагирования, которые знают, как эффективно противостоять дронам", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинские военные уже находятся в Дании. "Это опытные военные, которые знают, как уничтожать ударные дроны, они уже начали выполнение своей операции. Мы готовы поделиться своим опытом с вами, с нашими партнерами. Это только начало, это - первый шаг к созданию эффективной "стены дронов" для защиты всей Европы. Давайте совместно работать над согласованными решениями, которые позволят превратить этот проект в реальность", - призвал он.

❗️Москва порине у темряву: Генштаб прогнозує блекаут в столиці росії, - заявляє начальник відомства
02.10.2025 12:46 Ответить
Кому ця стіна більше треба, ЄС чи Зеленському? А то таке враження, що йому за цю "стіну" мають відвалити чимало грошей. У великому крадівництві він вже ж прошарений. От і "стіну" вам побудує.
02.10.2025 12:48 Ответить
Стіна дронів ! Тобто Україна має поділитися з Європою дронами . Схема ще та щоб пригубити зеленою сворою кілька лямів чи ярдів .
02.10.2025 13:12 Ответить
Тебе Володя то взагалі не має **🤬ти!
Буде та "Стіна дронів" чи не буде...
В тебе своїх проблем туєва хуча.
02.10.2025 13:15 Ответить
Вова стінодрон
02.10.2025 13:23 Ответить
 
 