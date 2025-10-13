Зеленський після Ставки: Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для боротьби з дронами РФ
У понеділок, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту й відновлення енергетики та низки військових питань.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України.
Найскладніша ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно", - зазначив він.
Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей, зауважив президент.
Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області, де, за словами Зеленського, "багато помилок місцевих очільників".
Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області: "По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення".
"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", - заявив президент.
Також міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" –– зустріч уже 15 жовтня. Пріоритети –– це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання, розповів Зеленський.
"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL і SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз.
Саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною", - додав він
До речі "стратег" якось так пишеться.
Слава! Слава! Слава!
.
1. Обіцяного три роки чекають @
2. DragonFlay британці дороблять.
Треба буде випробувати та рекламувати.
Простенька задача:
Скільки потрібно гелікоптерів з екіпажами, щоб прикрити загальну лінію фронту, котора за даними Генерального штабу ЗСУ становить понад 3000 км, тоді як лінія активних бойових дій - майже 970 км. Ці показники можуть відрізнятися залежно від джерела, оскільки різні посадовці та видання вказували різні цифри на різних етапах війни?
фламінги прокинуться і також почнуть кудахкати про себе красивих
.
менш ніж на мільйон додаткових гелікоптерів, мова не може і йти!
по три гелікоптер за годину!!!
тим більше, що гелікоптери не потребують професійних пілотів, якісного зберігання та обслуговування, і взагалі не потребують палива!!!
.
