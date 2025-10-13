УКР
1 014 18

Зеленський після Ставки: Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для боротьби з дронами РФ

Президент України Володимир Зеленський

У понеділок, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту й відновлення енергетики та низки військових питань. 

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України.

Найскладніша ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно", - зазначив він.

Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей, зауважив президент.

Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області, де, за словами Зеленського, "багато помилок місцевих очільників".

Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області: "По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення".

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", - заявив президент.

Також міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" –– зустріч уже 15 жовтня. Пріоритети –– це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання, розповів Зеленський.

"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL і SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз.

Саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною", - додав він

Зеленський Володимир енергетика дрони Ставка
+5
А що заважало використовувати ці вертольоти раніше? Ну все одно ж їх майже перестали використовувати на передку через сильну ППО...
13.10.2025 18:31
+5
А коли почнуть використовувати " Тризуб" який так рекламували? І взагалі,коли ми почуємо що в Україні вже щось є,а не щось буде?
13.10.2025 18:33
+3
Як що хочеш щоб щось було зроблено, зроби це сам.
До речі "стратег" якось так пишеться.
13.10.2025 18:30
Передайте потужному страрєгу, що краща боротьба з дронами - це роз'їбати заводи які їх виробляють.
13.10.2025 18:28
Як що хочеш щоб щось було зроблено, зроби це сам.
До речі "стратег" якось так пишеться.
13.10.2025 18:30
як важко працює наш президент Зєлєнський !
Слава! Слава! Слава!
Слава! Слава! Слава!

.
13.10.2025 19:05
А що заважало використовувати ці вертольоти раніше? Ну все одно ж їх майже перестали використовувати на передку через сильну ППО...
13.10.2025 18:31
А коли почнуть використовувати " Тризуб" який так рекламували? І взагалі,коли ми почуємо що в Україні вже щось є,а не щось буде?
13.10.2025 18:33
16 грудня 2027 року.
1. Обіцяного три роки чекають @
2. DragonFlay британці дороблять.
Треба буде випробувати та рекламувати.
13.10.2025 19:21
Справа за малим - десь знайти гелікоптери в потрібній кількості і пілотів.
Простенька задача:
Скільки потрібно гелікоптерів з екіпажами, щоб прикрити загальну лінію фронту, котора за даними Генерального штабу ЗСУ становить понад 3000 км, тоді як лінія активних бойових дій - майже 970 км. Ці показники можуть відрізнятися залежно від джерела, оскільки різні посадовці та видання вказували різні цифри на різних етапах війни?
13.10.2025 18:36
Треба європейські Тайгери. Переобладнані для несення 8 ракет Містраль 3. Маленькі, швидкісні, броньовані. А Мі-8 з кулеметами проти дронів ідея так собі. Тільки якщо нічого іншого немає.
13.10.2025 19:33
А дрони перехоплювачі ?
13.10.2025 18:39
тсссс !

фламінги прокинуться і також почнуть кудахкати про себе красивих

.
13.10.2025 19:08
нєнє!
менш ніж на мільйон додаткових гелікоптерів, мова не може і йти!
по три гелікоптер за годину!!!
тим більше, що гелікоптери не потребують професійних пілотів, якісного зберігання та обслуговування, і взагалі не потребують палива!!!
13.10.2025 18:46 Відповісти
13.10.2025 18:46
Премію миру одразу всім трьом !

.
13.10.2025 19:09
Знов за рибу гроші: орки будуть отримувати задоволення, запускаючи тисячу шахедів щодоби, а цей буде мужньо відбиватися: гвинтокрилами, петріотами, фальконами, дронами-перехоплювачамт та мобильними вогневими групами. Але в обороні війну не виграти! Тут коментатори питають один іншого: "а що зробив ти?!". Панове, але ж питання лише в тому, що істота, про яку йдеться в дописі, має приділяти більше уваги наступальним засобам, а не оборонним.
13.10.2025 18:51
байден не дозволяє!!!!
13.10.2025 19:01
https://www.facebook.com/*****?__cft__[0]=AZWvzMqDIsW9NLXsY6q5BFtCr-sEJi8AhySoBpTrMJm0Q9fM0oSI4F1Iwm7-h_pzyJQKfQrgDlUoA4iWGV2r4vOn6ru9qWT58GQWCrLul2iljc2gSN-oP97W1LKdTDN8T8kgSlIWdWfYS9BSkQQyllWWbAGkP4jf7DqDq0dsZqmasJ-06Y8FN2N8_ikaV5-jtQg&__tn__=-UC%2CP-y-R Сергій Гнезділов

https://www.facebook.com/*****/posts/pfbid0bdur8xDhkSfkr6feK5DKopbFjjpgoVXZ12ny13g4TnVAc7eXavQsDwMChUfE4a1Tl?__cft__[0]=AZWvzMqDIsW9NLXsY6q5BFtCr-sEJi8AhySoBpTrMJm0Q9fM0oSI4F1Iwm7-h_pzyJQKfQrgDlUoA4iWGV2r4vOn6ru9qWT58GQWCrLul2iljc2gSN-oP97W1LKdTDN8T8kgSlIWdWfYS9BSkQQyllWWbAGkP4jf7DqDq0dsZqmasJ-06Y8FN2N8_ikaV5-jtQg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·

Із задоволенням подивився перший випуск нового ток-шоу на телеканалі «Ми-Україна», яке називається «Плюси мінуси».

Ведучий, Володимир Золкін, намагається більше години копіювати свого тьозку з росії Владіміра Салавйова, і у нього непогано виходить.

Тема випуску - цензура.

Уважаємі експєрди в студії рішуче і одноголосно за цензуру під час війни.

Це ток-шоу має подивитись кожен українець. Бажано запастись попкорном: в усіх провалах на фронті звинуватили Бутусова. Туда його! Він неправильно спланував, а потім взяв і ******* літній контрнаступ! ********* ворогу звідки готовілось нападєніє!

Мені сподобалось абсолютно все: музика, подання інформації вставками, наче це хіт-парад на М1, а не політична передача нового інформаційного мегалідора *************.

Єдине, що мене засмутило - відсутність згадки мого прізвища в блоці про «російське іпсо».

Чудова історія, жалко шо в ній не знайшлося місця для Гнезділова. Схєралі, шановні редактори? Для чого я висю на Миротворці? Для галочки? Мене таке не устраює. Я вам шутка, штолі?

З нетерпінням чекатиму наступних випусків, щоб розуміти, які наступні законодавчі ініціативи будуть внесені в парламент моїми іконами законотворення від СН: Георгієм Мазурашу та Федіром Веніславським.

Прошу Вас, громадяни, не виступайте за скорочення бюджету телемарафону. Золкін перестане кушать і похудіє. Та і дивитись нам не буде шо.
13.10.2025 19:09
Прочитав сьгодні у одного ізраільського блогера анекдот, (тому мовою оригіналу) : " - Абрам, вы знаете , как приготовить заливного осетра? - Да, знаю, Мойша . Готовите минтая и всем заливаете , что это осетр".
13.10.2025 19:18
Хелікоптери вже є? А групи створити, то як два пальці об асфальт
13.10.2025 19:34
 
 