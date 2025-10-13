Зеленський після Ставки: Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для боротьби з дронами РФ

У понеділок, 13 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо захисту й відновлення енергетики та низки військових питань.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні Ставку. Питання номер один – захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, – часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України.

Найскладніша ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно", - зазначив він.

Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей, зауважив президент.

Окремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області, де, за словами Зеленського, "багато помилок місцевих очільників".

Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага – Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області: "По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані – необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення".

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва", - заявив президент.

Також міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" –– зустріч уже 15 жовтня. Пріоритети –– це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання, розповів Зеленський.

"Працюємо з партнерами і в рамках програм PURL і SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз.

Саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною", - додав він

