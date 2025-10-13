УКР
Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Вашингтоні 17 жовтня, - FT

Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися 17 жовтня

Президент США Дональд Трамп планує прийняти українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня.

Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп планує прийняти президента Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, як повідомили мені три особи, обізнані з цими планами. Це відбувається після двох телефонних розмов між президентами минулого вікенду, під час яких вони обговорили продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення російсько-української війни", - пише він.

У понеділок у Вашингтон вирушила українська делегація, до якої входять прем'єр-міністерка Юлія Свириденко і секретар РНБО Рустем Умєров. Вони обговорять зміцнення ППО та ударні можливості України, а також енергетику і нові санкції проти Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп обговорювали зняття обмежень на постачання зброї Україні, - Сибіга




Зеленський Володимир (25798) США (24495) Трамп Дональд (7325)
Можуть - а можуть і не зустрітись - як карта ляже
13.10.2025 17:27 Відповісти
Навіщо купувати, запропонуй Трампу обмін,- ти, йому кращі і новіші "фламінго" , а він тобі, старі "томагавки"! І нехай, доплатить...
13.10.2025 17:28 Відповісти
Так можна іпутіна запросити - нехай заплатить за поставку томагавків)
Хоча ... раша і так заплатить) https://www.dw.com/uk/ce-ne-konfiskacia-so-v-es-hocut-zrobiti-z-aktivami-rf/a-74256220
13.10.2025 17:35 Відповісти
"Перетруть" тет - а - тет...
По телефону мобільни пакетни хвилини закінчилися - далі (в подальшому) дуже може бути "дорого"
13.10.2025 17:46 Відповісти
Уверен на этой встрече окончательно утвердят поставки ракет Томагавк в Украину. У США этих просроченных ракет восемь тысяч. И их надо утилизировать где-то. Лучше чем на этой войне место не найти...
13.10.2025 17:51 Відповісти
Щось Зеленський мовчить про поїздку. Да і прес-служба БД. Є сумнів.
13.10.2025 18:05 Відповісти
Пʼять коментарів і жодного з текстом Зеленський наркоман. Аж дивно
13.10.2025 18:44 Відповісти
Для повышения шансов на удачный исход с томагавками, Зе следует начать разговор с низкого поклона и приветствия - Аве Трамп! Эмпыратор США, владыка МАГАв, покоритель Канады и Гренландии, остановитель шестисеми-десяти войн, повелитель случайных чисел, растилатель кровавых дорожек от которых млеют его враги и краснеет весь мир, нижайшее прошу о помощи...
13.10.2025 18:59 Відповісти
 
 