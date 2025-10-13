Зеленський і Трамп можуть зустрітися у Вашингтоні 17 жовтня, - FT
Президент США Дональд Трамп планує прийняти українського президента Володимира Зеленського у Вашингтоні у п'ятницю, 17 жовтня.
Про це повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп планує прийняти президента Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, як повідомили мені три особи, обізнані з цими планами. Це відбувається після двох телефонних розмов між президентами минулого вікенду, під час яких вони обговорили продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення російсько-української війни", - пише він.
У понеділок у Вашингтон вирушила українська делегація, до якої входять прем'єр-міністерка Юлія Свириденко і секретар РНБО Рустем Умєров. Вони обговорять зміцнення ППО та ударні можливості України, а також енергетику і нові санкції проти Росії.
