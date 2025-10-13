УКР
Новини допомога Україні від США Візит української делегації в США
819 24

Свириденко та Умєров вирушили до США говорити про посилення ППО і тиск на РФ, - ОП

Юлія Свириденко їде в Вашинтон

Українська делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тиждень буде насичений, попереду багато роботи.

"На порядку денному - конкретні цілі, озвучені Президентом Зеленським:

  • • Оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей.
  • • Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою.
  • • Санкції: новий тиск на агресора", - пояснили в ОП.

Також читайте: Україна запропонує США угоди щодо систем ППО, а також HIMARS й ATACMS, - Зеленський

"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни", - додав Єрмак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

США (24495) Свириденко Юлія (530) Офіс Президента (2062) Умєров Рустем (739)
Топ коментарі
+7
черговий вояж зелених трутнів.
узбек поїхав перевірити нерухомість в Маямі?
показати весь коментар
13.10.2025 14:30 Відповісти
+5
дЄрмак не поїхав?
"КАКАя разніца"!
Результат буде як із дЄрмаком!!!
показати весь коментар
13.10.2025 14:28 Відповісти
+5
Та **** її перевіряти - просто в гості... За державний кошт можна собі позволити.
показати весь коментар
13.10.2025 14:34 Відповісти
Якщо Умеров поїхав, то ніякого посилення не буде.
показати весь коментар
13.10.2025 14:31 Відповісти
Про гроші поїхали домовлятися? Типу, ви нам ракети, а еуропейці вам гроші?
показати весь коментар
13.10.2025 14:34 Відповісти
краще ппо - це розїбати заводи шахедів, ракет і інших військових заводів.
показати весь коментар
13.10.2025 14:35 Відповісти
Єрмак і Умеров "сильні переговорники" це дно дипломатії.
показати весь коментар
13.10.2025 14:35 Відповісти
Вони вдвох зможуть те дно пробити, або постукають знизу!!!
показати весь коментар
13.10.2025 14:36 Відповісти
в цивілізованих країнах, військові питання вирішує міністр оборони!
які повноваження у умєрова? секретарити при презеденті на засіданнях рнбо?
дебілка свириденка не знає, що їй потрібно готувати країну до найважливішого зимового періоду, що чекає на україну, а не клянчити ппо, до якого вона не має ніякого відношення?!
показати весь коментар
13.10.2025 14:35 Відповісти
+ +
показати весь коментар
13.10.2025 14:37 Відповісти
О, рустамчик перевірить, як там його нерухомість на МанҐеттені...
С&олота ненажерлива...
показати весь коментар
13.10.2025 14:38 Відповісти
Скільки вже на посаді? Прийшла пора і їй якусь нерухомість в США прикупити. А той "конь мєстний" поїхав помогти підібрати
показати весь коментар
13.10.2025 14:38 Відповісти
у Умерова же нашли море недвижимости - он коррупционер и вор. Почему его не арестовали и не конфисковали. А потому что все одна орг преступность с круговой порукой и все воруют и друг друга покрывают.
показати весь коментар
13.10.2025 14:38 Відповісти
Умеров до родини своєї поїхав,за бюджетний рахунок.
показати весь коментар
13.10.2025 14:45 Відповісти
❗️Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства - одеські ЗМІ. Повноваження мера припиняються автоматично
показати весь коментар
13.10.2025 14:47 Відповісти
Втім, остаточне рішення залишається за президентом Зеленським - саме він має його підписати.
показати весь коментар
13.10.2025 14:48 Відповісти
А де МЗС? Розбудіть сибігу!
показати весь коментар
13.10.2025 14:49 Відповісти
Так бабуїн балакав з трампаксом і в суботу, і в неділю, трудоголік наш бонелохович! А ці що? Відпочити час настав? Турьістьі грьйобані!
показати весь коментар
13.10.2025 14:53 Відповісти
Поехали менять "Фламинго" на "Томагавки". Трудные времена...
показати весь коментар
13.10.2025 14:57 Відповісти
Свіриденко 2008 року закінчила з відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський торговельно-економічний університет, умєров Диплом бакалавра за спеціальністю «економіка» і магістра за спеціальністю «фінанси» здобув у Національній академії управління. Стюардеса і чебуречник. І що вони розуміють в ППО?
показати весь коментар
13.10.2025 15:04 Відповісти
ще 2 зельоних гівна поїхали в турне добивати відносини з США

умєров давно свої американські вілли не відвідував мабуть
показати весь коментар
13.10.2025 15:04 Відповісти
умєров поїхав провідати сімʼю. А свириденчиха тут для чого?
показати весь коментар
13.10.2025 15:12 Відповісти
із умєровим і свириденко для України і її народу не світить нічого доброго.поза як і умєрова і свириденко фінансові органи США,,, мабуть знають як зелених грабіжників українського народу...???
показати весь коментар
13.10.2025 15:22 Відповісти
Шо таке за теплими речами поїхали на шапінг??!. Монклера там чи канаду гус прикупити
показати весь коментар
13.10.2025 15:40 Відповісти
 
 