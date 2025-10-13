Свириденко та Умєров вирушили до США говорити про посилення ППО і тиск на РФ, - ОП

Українська делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тиждень буде насичений, попереду багато роботи.

"На порядку денному - конкретні цілі, озвучені Президентом Зеленським:

• Оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей.

• Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою.

• Санкції: новий тиск на агресора", - пояснили в ОП.

Також читайте: Україна запропонує США угоди щодо систем ППО, а також HIMARS й ATACMS, - Зеленський

"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни", - додав Єрмак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ