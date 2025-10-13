Свириденко та Умєров вирушили до США говорити про посилення ППО і тиск на РФ, - ОП
Українська делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тиждень буде насичений, попереду багато роботи.
"На порядку денному - конкретні цілі, озвучені Президентом Зеленським:
- • Оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей.
- • Енергетика: зміцнення стійкості перед зимою.
- • Санкції: новий тиск на агресора", - пояснили в ОП.
"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни", - додав Єрмак.
"КАКАя разніца"!
Результат буде як із дЄрмаком!!!
узбек поїхав перевірити нерухомість в Маямі?
які повноваження у умєрова? секретарити при презеденті на засіданнях рнбо?
дебілка свириденка не знає, що їй потрібно готувати країну до найважливішого зимового періоду, що чекає на україну, а не клянчити ппо, до якого вона не має ніякого відношення?!
С&олота ненажерлива...
умєров давно свої американські вілли не відвідував мабуть