Новости помощь Украине от США Визит украинской делегации в США
508 21

Свириденко и Умеров отправились в США говорить об усилении ПВО и давлении на РФ, - ОП

Юлия Свириденко едет в Вашингтон

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, неделя будет насыщенной, впереди много работы.

"На повестке дня - конкретные цели, озвученные президентом Зеленским:

  • - Оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей.
  • - Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой.
  • - Санкции: новое давление на агрессора", - пояснили в ОП.

Также читайте: Украина предложит США соглашения относительно систем ПВО, а также HIMARS и ATACMS, - Зеленский

"Конечная цель - неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - добавил Ермак.

Автор: 

США (28047) Свириденко Юлия (251) Офис Президента (1830) Умеров Рустем (653)
Топ комментарии
+4
черговий вояж зелених трутнів.
узбек поїхав перевірити нерухомість в Маямі?
13.10.2025 14:30 Ответить
+3
Та **** її перевіряти - просто в гості... За державний кошт можна собі позволити.
13.10.2025 14:34 Ответить
+3
Єрмак і Умеров "сильні переговорники" це дно дипломатії.
13.10.2025 14:35 Ответить
дЄрмак не поїхав?
"КАКАя разніца"!
Результат буде як із дЄрмаком!!!
13.10.2025 14:28 Ответить
черговий вояж зелених трутнів.
узбек поїхав перевірити нерухомість в Маямі?
13.10.2025 14:30 Ответить
Та **** її перевіряти - просто в гості... За державний кошт можна собі позволити.
13.10.2025 14:34 Ответить
Якщо Умеров поїхав, то ніякого посилення не буде.
13.10.2025 14:31 Ответить
Про гроші поїхали домовлятися? Типу, ви нам ракети, а еуропейці вам гроші?
13.10.2025 14:34 Ответить
краще ппо - це розїбати заводи шахедів, ракет і інших військових заводів.
13.10.2025 14:35 Ответить
Єрмак і Умеров "сильні переговорники" це дно дипломатії.
13.10.2025 14:35 Ответить
Вони вдвох зможуть те дно пробити, або постукають знизу!!!
13.10.2025 14:36 Ответить
в цивілізованих країнах, військові питання вирішує міністр оборони!
які повноваження у умєрова? секретарити при презеденті на засіданнях рнбо?
дебілка свириденка не знає, що їй потрібно готувати країну до найважливішого зимового періоду, що чекає на україну, а не клянчити ппо, до якого вона не має ніякого відношення?!
13.10.2025 14:35 Ответить
+ +
13.10.2025 14:37 Ответить
О, рустамчик перевірить, як там його нерухомість на МанҐеттені...
С&олота ненажерлива...
13.10.2025 14:38 Ответить
Скільки вже на посаді? Прийшла пора і їй якусь нерухомість в США прикупити. А той "конь мєстний" поїхав помогти підібрати
13.10.2025 14:38 Ответить
у Умерова же нашли море недвижимости - он коррупционер и вор. Почему его не арестовали и не конфисковали. А потому что все одна орг преступность с круговой порукой и все воруют и друг друга покрывают.
13.10.2025 14:38 Ответить
Умеров до родини своєї поїхав,за бюджетний рахунок.
13.10.2025 14:45 Ответить
❗️Мера Одеси Труханова позбавили українського громадянства - одеські ЗМІ. Повноваження мера припиняються автоматично
13.10.2025 14:47 Ответить
Втім, остаточне рішення залишається за президентом Зеленським - саме він має його підписати.
13.10.2025 14:48 Ответить
А де МЗС? Розбудіть сибігу!
13.10.2025 14:49 Ответить
Так бабуїн балакав з трампаксом і в суботу, і в неділю, трудоголік наш бонелохович! А ці що? Відпочити час настав? Турьістьі грьйобані!
13.10.2025 14:53 Ответить
Поехали менять "Фламинго" на "Томагавки". Трудные времена...
13.10.2025 14:57 Ответить
Свіриденко 2008 року закінчила з відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Київський торговельно-економічний університет, умєров Диплом бакалавра за спеціальністю «економіка» і магістра за спеціальністю «фінанси» здобув у Національній академії управління. Стюардеса і чебуречник. І що вони розуміють в ППО?
13.10.2025 15:04 Ответить
ще 2 зельоних гівна поїхали в турне добивати відносини з США

умєров давно свої американські вілли не відвідував мабуть
13.10.2025 15:04 Ответить
 
 