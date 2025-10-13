Свириденко и Умеров отправились в США говорить об усилении ПВО и давлении на РФ, - ОП
Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, неделя будет насыщенной, впереди много работы.
"На повестке дня - конкретные цели, озвученные президентом Зеленским:
- - Оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей.
- - Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой.
- - Санкции: новое давление на агрессора", - пояснили в ОП.
"Конечная цель - неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - добавил Ермак.
Топ комментарии
+4 Diesel_Sasha
показать весь комментарий13.10.2025 14:30 Ответить Ссылка
+3 петро удеч #477971
показать весь комментарий13.10.2025 14:34 Ответить Ссылка
+3 Володимир Омельянов
показать весь комментарий13.10.2025 14:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"КАКАя разніца"!
Результат буде як із дЄрмаком!!!
узбек поїхав перевірити нерухомість в Маямі?
які повноваження у умєрова? секретарити при презеденті на засіданнях рнбо?
дебілка свириденка не знає, що їй потрібно готувати країну до найважливішого зимового періоду, що чекає на україну, а не клянчити ппо, до якого вона не має ніякого відношення?!
С&олота ненажерлива...
умєров давно свої американські вілли не відвідував мабуть