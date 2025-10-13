Свириденко и Умеров отправились в США говорить об усилении ПВО и давлении на РФ, - ОП

Украинская делегация, возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым направляется в Вашингтон.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, неделя будет насыщенной, впереди много работы.

"На повестке дня - конкретные цели, озвученные президентом Зеленским:

- Оборона: укрепление нашей ПВО и ударных возможностей.

- Энергетика: укрепление устойчивости перед зимой.

- Санкции: новое давление на агрессора", - пояснили в ОП.

"Конечная цель - неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", - добавил Ермак.

