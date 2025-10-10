РУС
Новости помощь Украине от США Визит делегации Украины в США
Украина предложит США соглашения относительно систем ПВО, а также HIMARS и ATACMS, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация вскоре отправится в США для договоренностей о закупке американского вооружения. Среди приоритетов - системы ПВО, артиллерийская система HIMARS, ракеты ATACMS.

Об этом он сообщил во время брифинга 10 октября, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о TOMAHAWK. Мы говорили о HIMARS, и я вспомнил об ATACMS", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина использует 140-150 дронов собственного производства, и может собрать 300-350, "и когда у вас в течение длительного промежутка времени, например, 40 или 50 ATACMS - это ничего не значит".

Зеленский рассказал, что договоренности о соглашении входят в процесс обсуждения закупки Украиной вооружения у Вашингтона, назвав это Mega Deal.

"Самое главное в этой сделке - системы ПВО. Мы готовы это покупать, и мы готовы задействовать различные виды программ. PURL среди них. Также есть двусторонние соглашения. Партнеры понимают, что что нужно выделять деньги на системы ПВО, прежде всего американские, но и не только", - заметил президент.

Зеленский также сказал, что Силам обороны Украины необходимо оружие не только для защиты, но и для нанесения дальнобойных ударов.

"Вы все знаете эти названия. Это HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Мы не боимся их говорить, но не хотим, чтобы разговор об этом затянулся. Мы ожидаем положительного ответа от США", - добавил он.

+9
Голова делегації, як завжди, дЄрмак? Результат - НОЛЬ? від слова "Зерро"?
10.10.2025 20:50 Ответить
+4
Типовий совок - покращимо, підвищимо, зробимо… колись, можливо в далекому світлому майбутньому!
10.10.2025 20:51 Ответить
+4
виключіть цього поносо носця хтось.....
10.10.2025 20:54 Ответить
Голова делегації, як завжди, дЄрмак? Результат - НОЛЬ? від слова "Зерро"?
10.10.2025 20:50 Ответить
А тебе знову не запросили ? ....
10.10.2025 21:03 Ответить
я не виїздний, раніше казали "політіческій"
10.10.2025 21:04 Ответить
Долучайся до ЗСУ - буде двічі на рік відпустка і можливість , на цей час , виїжджати за кордон !
10.10.2025 21:06 Ответить
"таких не беруть в космонавти"
10.10.2025 21:11 Ответить
пощастило ...🫩
10.10.2025 21:16 Ответить
в мене вислуги більше, ніж Вам років в рази 2, ну в 1,5 точно.....
10.10.2025 21:48 Ответить
єрмака теж не запрошували
10.10.2025 21:05 Ответить
У нас ще залишилися якісь копалинм корисні?
10.10.2025 20:50 Ответить
розпродано " роздеребанено" на 100 років вперед
10.10.2025 20:56 Ответить
Копалини вже подаровані; залишилось вирубати усі ліси та чорноземи здати в аренду на 249 років.
10.10.2025 20:57 Ответить
Зеля довів країну до того, що частину захапали кацапи, а решту він здав американцям копалини шукати. Ми ще не знаємо чим все це обернеться.
10.10.2025 21:07 Ответить
Зате баригу побороли
10.10.2025 21:09 Ответить
дихати їм не давав
а тут бачите, зеля втілив у життя усю програму звинувачень Порошенка, але його обожнюють
бо сильний лідор
10.10.2025 21:14 Ответить
Сьогодні розмовляв з дебілом,що підтримує ЗЕ.Країна приречена нажаль,без варіантів.
10.10.2025 21:28 Ответить
Першопричина всіх трагедій і втрат - дебільне населення.
Вороги лише допомагають їм знищити державу. Якщо хутін не доб'є нас, то зебіли уж точно не підведуть.
10.10.2025 21:30 Ответить
Типовий совок - покращимо, підвищимо, зробимо… колись, можливо в далекому світлому майбутньому!
10.10.2025 20:51 Ответить
"по дорозі до комунізму ніхто харчувати в дорозі не обіцяв"
10.10.2025 20:52 Ответить
Угоди про "рідкісноземельні метали" тобі мало було, курва? Що Україна отримає від цього? Що від цих угод отрмають в ЗСУ?
10.10.2025 20:53 Ответить
виключіть цього поносо носця хтось.....
10.10.2025 20:54 Ответить
... хоча би мікрофон
10.10.2025 21:00 Ответить
з язика зняли )
10.10.2025 21:04 Ответить
без звуку відеокартинку можна перетерпіти під "український шлягер" або "радіо пятниця"!!!
10.10.2025 21:07 Ответить
я не дивлюсь Оманську Гниду ..мене навіть на відеокартинку нудить )
10.10.2025 21:14 Ответить
агенция закупивель ищет рынок. а на рынке только яйца по 17.
10.10.2025 21:01 Ответить
Баби на роботі на кухні казали - на канале Царьград сказали, что Америка хочет забрать украинские ресурсы!!! Елкі-палкі, так і є.
10.10.2025 21:01 Ответить
ці сцяки вже віддали надра - а ппо нема.кому і за що івддані пвд документ родовища які належать українцям ? дрони як летіли так і летять - світла нема і надр нема.о фокуснік.
10.10.2025 21:02 Ответить
осб вже скоро в США захоплять владу латиноси а в расії мусульмани то розірвемо цв договора на зелений х й трампа
10.10.2025 21:06 Ответить
Так ,так(шоу маст ґов он(Ти ще рудому розкажи ,куди стрілятимеш тамахавками,щоб москалі підготувалися(((
10.10.2025 21:02 Ответить
виключіть будь ласка мікрофон Оманської Гниди
10.10.2025 21:03 Ответить
Атакамси, хаймарси - це щоб бити максимум на 200 км. Тобто війна продовжуватиметься в такому ж ритмі, як і зараз. Стратегічній авіації, шахедним заводам та іскандерам нічого не загрожує - будуть виносити Україну і далі.
10.10.2025 21:05 Ответить
Як це "чим платити"? В нас є схема. Європейці платять американцям, а ми розраховуємося з європейцями відновлюваними ресурсами.

"Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки." (с)
10.10.2025 21:06 Ответить
18 серпня
Україна представила адміністрації президента США Дональда Трампа пакет пропозицій щодо нової угоди у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння на десятки мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це буде другою частиною гарантій безпеки для країни.
Україна прагне закупити щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot, а також ракети та інше обладнання для захисту міст і критичної інфраструктури.

Пройшло майже два місяці і знову теж саме.
Зеля тільки заявляє та заявляє про зброю з США вже на протязі місяців.
Але результату як не було так і не має.
10.10.2025 21:08 Ответить
Чергова п...ж обкуреного ішака.
10.10.2025 21:09 Ответить
Вибий з комісарки побільше грошей. Вона любить підкорятися альфа-самцям типу Трампа.
10.10.2025 21:52 Ответить
В складі делегації прим'єр- міністр,керівник Офісу...
Я не розумію,нахєра завгосп в складі делегації.Якщо прим'єр- міністр їде,що буде робити дЄрмак,смотрящий.Вже в адміністрації виражали незадоволеність Єрмаком.
10.10.2025 22:16 Ответить
 
 