Украина предложит США соглашения относительно систем ПВО, а также HIMARS и ATACMS, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация вскоре отправится в США для договоренностей о закупке американского вооружения. Среди приоритетов - системы ПВО, артиллерийская система HIMARS, ракеты ATACMS.
Об этом он сообщил во время брифинга 10 октября, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о TOMAHAWK. Мы говорили о HIMARS, и я вспомнил об ATACMS", - сказал Зеленский.
По его словам, Украина использует 140-150 дронов собственного производства, и может собрать 300-350, "и когда у вас в течение длительного промежутка времени, например, 40 или 50 ATACMS - это ничего не значит".
Зеленский рассказал, что договоренности о соглашении входят в процесс обсуждения закупки Украиной вооружения у Вашингтона, назвав это Mega Deal.
"Самое главное в этой сделке - системы ПВО. Мы готовы это покупать, и мы готовы задействовать различные виды программ. PURL среди них. Также есть двусторонние соглашения. Партнеры понимают, что что нужно выделять деньги на системы ПВО, прежде всего американские, но и не только", - заметил президент.
Зеленский также сказал, что Силам обороны Украины необходимо оружие не только для защиты, но и для нанесения дальнобойных ударов.
"Вы все знаете эти названия. Это HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Мы не боимся их говорить, но не хотим, чтобы разговор об этом затянулся. Мы ожидаем положительного ответа от США", - добавил он.
Україна представила адміністрації президента США Дональда Трампа пакет пропозицій щодо нової угоди у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння на десятки мільярдів доларів. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це буде другою частиною гарантій безпеки для країни.
Україна прагне закупити щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot, а також ракети та інше обладнання для захисту міст і критичної інфраструктури.
