Зеленский критикует защиту киевских ТЭЦ: Вопрос не только в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть вопросы к защите энергетических объектов Киева, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, то вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальное предприятие Киева. Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже есть большое количество трансформаторов.

"С этой точки зрения считаю, что подготовлена неплохая программа, не буду говорить сколько, но большое количество трансформаторов", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация назвала "политической манипуляцией" заявления в медиапространстве о том, что на столичных ТЭЦ нет надлежащей защиты от российских атак.