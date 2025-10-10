РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9369 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Защита критической инфраструктуры
3 179 74

Зеленский критикует защиту киевских ТЭЦ: Вопрос не только в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть вопросы к защите энергетических объектов Киева, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом он сообщил во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не доволен, например, если мы возьмем Киев. Есть ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, то вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дрона. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальное предприятие Киева. Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом, но я не буду, потому что война", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине для защиты и быстрого восстановления энергообъектов уже есть большое количество трансформаторов.

"С этой точки зрения считаю, что подготовлена неплохая программа, не буду говорить сколько, но большое количество трансформаторов", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украине нужно защитить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта

Напомним, ранее Киевская городская государственная администрация назвала "политической манипуляцией" заявления в медиапространстве о том, что на столичных ТЭЦ нет надлежащей защиты от российских атак.

Автор: 

Зеленский Владимир (22202) Киев (26212) ТЭЦ (126) Patriot (373)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
так що робить твоя військова адміністарція чим займається ?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:30 Ответить
+23
Ааааааа, то Клічко з Порошенко вінуваті а не Ze з міндичами та Слугами *****!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:33 Ответить
+16
Пилит бабло на супер-пупер потужной программе "Чистое небо".
показать весь комментарий
10.10.2025 20:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так що робить твоя військова адміністарція чим займається ?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:30 Ответить
Пилит бабло на супер-пупер потужной программе "Чистое небо".
показать весь комментарий
10.10.2025 20:32 Ответить
яйценюк он паркан на кордоні побудував замість ракет
ї х лі прекрасно живе в США мільонером
показать весь комментарий
10.10.2025 20:38 Ответить
Тим чим і раніше - лізе не в свої справи. Наприклад, колишній очільник КМВА попов ставив підпис на документі про заснування приватного дистанційного псевдоліцею у приміщенні, яке планувалось віддати на потреби військових!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:43 Ответить
*попко
показать весь комментарий
10.10.2025 20:46 Ответить
Пилять і брешуть.
Одні потужно, інші сцикливо.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:55 Ответить
Краде, краде, краде і знов краде.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:59 Ответить
Ми теж не задоволені, що ти, пан президент, просрав вирибницьтво ракет і нас вбивають, руйнують всю країну. Ти когось послухав? А тепер розгрібай, хоча, розгрібаємо ми.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:07 Ответить
Наконец-то типа прозрел. На четвертую зиму. Так пусть пошорудит в своих карманах и карманах своих гельминтов. Там деньги, выделенные на защиту.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:31 Ответить
Він сам гельмінт дерьмака
показать весь комментарий
10.10.2025 20:32 Ответить
то ти їх сам і призначів! В чому річ?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:32 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 20:33 Ответить
А що він ще може?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:32 Ответить
Ааааааа, то Клічко з Порошенко вінуваті а не Ze з міндичами та Слугами *****!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:33 Ответить
кляча безумовно ворог але ж накуя президент як раз щоб втрутитися в такій ситуації
показать весь комментарий
10.10.2025 20:39 Ответить
Кляча це Безугла?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:42 Ответить
ха там всі вороги в тому разі и кляча з набитою мордою
показать весь комментарий
10.10.2025 21:03 Ответить
Закрий рота і не смій гавкати на Кличка
показать весь комментарий
10.10.2025 20:33 Ответить
Я конечно ничего в этом не смыслю, но неужели над этими трансформаторами, нельзя было за четыре года возвести сетки, да хоть в пять этажей, или какое другое решение... это же не НПЗ
показать весь комментарий
10.10.2025 20:33 Ответить
Прикро. Виявляється, що в Києві на ТЕЦ були незахищені ключові трансформатори. Тобто найголовніший, або один з найголовніших елементів ТЕЦ. Без трансформатора в роботі ТЕЦ немає сенсу, бо неможливо передати електроенергію. По боках тих трансформаторів були ємності з піском і щебенем, які просто впали після першої ударної хвилі перших Шахедів.

Три роки поспіль відбуваються атаки на нашу енергетику. Так, не постійно, а спеціально - хвилями. Так, щоб зʼявилося відчуття того, що вже все позаду і ймовірно існують якісь домовленості про взаємний ненапад на такі об'єкти. І ми знов потрапили у цю просту пастку. І виявляється, що ключові трансформатори в Києві були захищені ємностями з піском, бо було відчуття, що більше бити туди не будуть, а прильоти будуть, як і раніше, переважно неточними. А виявилось, що ворог щось нове придумав, щоб майже відмовитись від GPS(GNSS), бо РЕБи, спуфінг і почав керувати Шахедами, як звичайними FPV. Яким чином вони передавали сигнали керування на Шахеди, то інше питання. Може і Старлінк поставили на них, може агентів задіяли, які розмістили в районі ТЕЦ у себе на даху передавачі, а для прийому відеосигналу - відповідні приймачі, підключені до інтернету. Це вже другорядне і пошук нових способів навігації і наведення дронів буде відбуватися постійно. А от чому за три роки не були захищені трансформатори залізобетонними конструкціями, це першочергове питання! Чого не вистачало, щоб це зробити за цей час? Грошей? Бажання? Людей? Підрядників? Бетону і арматури? (с)
показать весь комментарий
10.10.2025 20:39 Ответить
ти шо краще острів на Оболоні зрити нах путіна два мосто туди та перекласти бруківку на хєроїв сралінграда 3 рази за 4 роки
це ж скикі за цей труд можна було захисних споруд зробити
показать весь комментарий
10.10.2025 20:40 Ответить
Ігор Мосейчук заявив що на Полтавщині, по одному енергооб'єкту за одну атаку,прилетіло 72 шахеда.Ніякі сітки не допоможуть,і зеленський це знає,він просто невдало переводить стрілки на інших,тут допоможе тільки ППО за відсутність якої відповідає саме президент.Для телемудозвона прокатить.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:58 Ответить
Даже если это правда, судя по глухим звукам разрывов, по ТЕЦ-6 прилетело гораздо меньше, около 10
показать весь комментарий
10.10.2025 21:05 Ответить
Питань до військової адміністрації нема, у них обовʼязки грошима займатись, а захист ТЕЦ то Кличка
показать весь комментарий
10.10.2025 20:34 Ответить
Ага, Кличко мав одягнути боксерські рукавиці і відбивати ракети.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:38 Ответить
мав обрешетити рельсами всі машини
показать весь комментарий
10.10.2025 20:43 Ответить
Гарантуєте на 100% що це спрацює? Голову на відсіч?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:23 Ответить
В нього не має питань і до Наєма, який раніше розповідав про 3 рівні захисту...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:46 Ответить
критикує, тому що там нема його людей, були б там його люди то засунув би язик в жопу,
показать весь комментарий
10.10.2025 20:34 Ответить
В мене перед вікнами котельня. Не ТЕЦ, яка генерує електрику, а звичайна котельня, яка генерує тепло і підігріває воду. Так, вони розуміють, шо може прилетіти. Так, вони поставили захист. Штук 20 габіонів з піском перед входом. І все. Думаю, на папері вона повністю захищена бетонним саркофагом. Не знаю, кого за це потрібно саджати.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:37 Ответить
не зрозумів- він що- як завжди переводить стрілки на інших? кличко виноватий?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:37 Ответить
...і Порошенко.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:39 Ответить
Мабуть, і законодавство України треба було разумкову-зеленському-гончаруку-данилову, та їх наступникам, почитали у 2019 році щодо своїх ОБОВЯЗКІВ, в частині,

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416) {Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}
а також,

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
та інші законодавчі акти України, у сфері функціонування стратегічної інфраструктури в Особливий період! Дипломи їм читати це дозволяють!!
Але зеленський з разумковим та єрмаком і богданом, лайна набрали в Урядовий квартал!!
Карати треба привладних казнокрадів з Урядового кварталу, а не міняти держсекретарів з генпрокурорами🤑🤑🤑!!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:38 Ответить
Коли знищили енергетику в Сумах, Чернігові, Запорожжі, Дніпрі, всі мовчать..., коли Київ чи Львів без світла крику на пів країни і всі шукають крайнього... а крайній той, хто за три роки не переніс генерацію під землю, бо очевидно все що над землею буде знищене...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:39 Ответить
Бо в тих містах вже лояльні до Банкової керівники. А от Київ дєрьмаківській шоблі - як кістка поперек горла. Потоп в Одесі - теж кілька повідомлень і все, мер не винен, Голова ОВА не винен - просто несприятливі погодні умови. Але якщо є якась халепа в Києві, то у всьому винен Кличко (як при Порошенку навіть у підвищенні ціни на цибулю був винен "барига", а при ЗЕ! винні всі, хто завгодно, але не найвеличніше ніщо).
показать весь комментарий
10.10.2025 20:45 Ответить
Питання в тому, якого дідька дві ТЕЦ, які за своєю суттю мають нагрівати воду в кранах і на опалення, і тільки надлишковий пар використовувати для виробництва електроенергії як допоміжну функцію- в реальності живлять електроенергією половину Києва.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:39 Ответить
Бо думали, що в Києві нормальне ППО зможе захистити ТЕЦ, а виявилось що вже ні... все що над землею ворог знищить...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:42 Ответить
Тому що ******** в Українці по Києвом Трипільську...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:52 Ответить
Ой дурень! А те, що питаннями оборони і забеспеченням безпеки стрлиці займається КМВА (військова адміністрація), призначена Указом цього недолугого - то таке. Головне - вилити лайна на мерію та мера (чим займаються всі "позитивні блогери" від Банкової і навіть представники Юліної "Батьківщини" долучились).

До речі! А де Наєм, який 2 роки тому казав, що всі об'єкти енергетичної інфраструктури забезпечені трирівневим захистом від дронів і ракет? До нього питання є? А питання до того, куди пішли мільярди на той захист, є?
Що, немає? А чого так?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:40 Ответить
обезьяну к ответу кто- то призовет? или соросята, как жена цезаря вне подозрений?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:01 Ответить
ЗЕ!=соросятина?
Дякую, насмішили!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:26 Ответить
ось такий ти нікчемний приЗЕдент..... нічого не можеш. зніми ще пару десятків потужних відосіків
показать весь комментарий
10.10.2025 20:40 Ответить
Поки через коридори повз Суми і Чернігів проходять дрони - спокійно не буде спати ні Київ, ні Львів.... і тп і тд
показать весь комментарий
10.10.2025 20:41 Ответить
++ . Всі бачать ці відкриті вікна для шахедів і знають місця іх стартів .... але пофіг
показать весь комментарий
10.10.2025 20:52 Ответить
мер цівільна людина, а ось військова адміністрація навіщо тоді ?

Що вони там роблять, навіщо вони потрібні ? Може хтось підніме дупу та поїде зробить як потрібно захищяти стратегичні об'єкти.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:41 Ответить
Конечно Кличко виноват, когда у нас в Адессе какой то беспредел мы Труханова виним, а не Зелю
показать весь комментарий
10.10.2025 20:42 Ответить
Нагадайте Янєлоху Оманському що за захист київських ТЕЦ відповідає його смотрящий Тимур Теаченко. А замість купівлі золотих унітазів Міндічу треба було краще робити кращі засоби захисту.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:43 Ответить
та ясний пєнтіум! питання - "де бабло" для його ж оп-и, по фінансування ппо!
показать весь комментарий
10.10.2025 20:46 Ответить
а мер що ?-дронами і пво керує?-в нього завжди виноваті кличко і порошенко--якась манічка в нашої влади
показать весь комментарий
10.10.2025 20:48 Ответить
Дебіл блд. І диверсант. По факту дав наводку кацапам на вразливі об'єкти.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:48 Ответить
По ідеї ТЕЦ має опікуватись не Кличко, а голова військової адміністрації, призначений зебілом. Шаурміст ткаченко. Який зростив ресторан з туалету в одному з парків міста.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:51 Ответить
Iryna Gerashchenko
@IrynaGerashche2
·
10 год
Я звинувачую в геноцидних практиках проти українців і знищення нашої інфраструктури виключно РФ. Але немає сил терпіти брехню української влади. Представник Банкової в Києві Ткаченко заявляє, що не допустив відключення води і світла в столиці. Цікаво, де він знаходиться? Бо навіть Печерськ зараз без води і світла. Води зараз немає навіть в приміщенні ВР, сподіваюся, в Ткаченка є телефони міністрів і слуг, аби уточнити інформацію. Мовчу про лівий берег, який в блекауті. Тому перестаньте безкінечно брехати.

Подяка і пошана енергетикам і рятувальникам, які в надважких умовах працюють і ремонтують нашу енергосистему. Працюють руками, головою, серцем, а не язиком, як Ткаченко і Банкова
показать весь комментарий
10.10.2025 20:54 Ответить
Після цієї війни (якщо доживемо, звісно) треба ставити пам'ятники не якимось викопним допотопним політикам, а військовим, енергетикам і рятувальникам. В усіх містах і селах - бо саме вони зараз тримають Україну і українців.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:06 Ответить
чомусь я думаю, навпаки, біля портретів шевченка повісять і зелю
люди , які фанатіли від арестовича, не здатні адекватно оцінювати ситуацію
показать весь комментарий
10.10.2025 21:08 Ответить
Я цього боюся найбільше. Якщо це гундосе лайно, цей брехливий геноцидник буде записаний в Історії, як герой, після всього, ЩО він зробив, то... Це буде остаточний і повний кінець України і перетворення її на ЗЕНДР.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:20 Ответить
Питання для знавців: а є Державні стандарти, Будівельні нормативи, Типові проекти або Затвердженні в відповідних інституціях індівідуальні проекти на такі споруди? А то хтось щось побудує з ранку, а ввечері Пліснява спустить на будівельника (якщо це не Міндіч та не Татаров) всіх чиловиків: і прокуратуру, і СБУ, і поліцію, і БЕБ, і подоляцких тролів...
показать весь комментарий
10.10.2025 20:58 Ответить
На одній із київських ТЕЦ пошкоджено блочні трансформатори через відсутність захисту - їх вразили звичайні дрони, а не балістичні ракети, - нардеп Кучеренко

https://t.me/zeroday_ua/2862/1436925

показать весь комментарий
10.10.2025 20:58 Ответить
ой і тут вкрали
показать весь комментарий
10.10.2025 20:58 Ответить
Так с Киева состриг 8 ярдов,а потом защиту спрашивает.Недовольное что.
показать весь комментарий
10.10.2025 20:59 Ответить
с обезьяны наема когда спросите?
показать весь комментарий
10.10.2025 20:59 Ответить
Та ти шо? І винуватий, звісно , буде Клічко. А не уся твоя зелена *******, яка замість побудови захисту е/е, людям локшину на вуха вішала 3 роки, розікравши гроші.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:01 Ответить
На столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак. Ну, як показала практика, це відповідає дійсності.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:02 Ответить
Де взяти проект за Вашими словами "належного захисту"? Хто визначить достатність захисту і поставить свій підпис?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:17 Ответить
Як погоджувати призначення на «жирні посади» - до Ткаченка, як захищати ТЕЦ до Кличка. Як гроші забрати - до КМДА, як оборону забезпечити - до Кличка, як пропіаритись - Ткаченко… Де звіти військової адміністрації перед громадою Києва про свою діяльність?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:04 Ответить
Я думаю, що захист енергопостачання столиці країни це відповідальність першої особи цієї країни, бо мер міста не є головнокомандувачем збройних сил. Тому якщо у пана президента є питання з приводу захисту київських ТЕЦ, то він повинен поставити їх собі. Я не фанат Кличка, але вішати всіх собак на нього просто тупо.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:18 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2025 21:06 Ответить
ТО ЦЕ ПРЯМІ ОБОВЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ!!!!! Захищати стратегічні споруди і людей Підскажіть пану президенту .
показать весь комментарий
10.10.2025 21:09 Ответить
Слабка ланка в нашій ППО -це зелена сволота яка захопила крісло головнокомандуючого, вчепилась в нього ратицями і кричить - яневтік!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:13 Ответить
Зеленський критикує захист київських ТЕЦ: Питання не тільки в ППО Джерело: https://censor.net/ua/n3579062

Питання в безтолковості обкуреного ішака.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:14 Ответить
Геть простроченого ішака!
показать весь комментарий
10.10.2025 21:16 Ответить
Відібрав в Київа 8 мільйярдів, посадив свого смотрящєго.
І все ще незадоволений???
Хай тобі дєрьмак простату помасажує - може задовільнишся???
показать весь комментарий
10.10.2025 21:17 Ответить
А що робить у Києві бабай Мамедов, тобто Ткаченко? Тільки гроші краде і Кличка підсиджує.То на хіба він у Києві потрібний?
показать весь комментарий
10.10.2025 21:18 Ответить
Правильно сказав Сіярто - Зеленський відірваний від реальності.
показать весь комментарий
10.10.2025 21:20 Ответить
Хорошо быть пересидентом Зегеварой: ни за шо не отвечаешь, слушаешь доклады и раздаешь поручения...
показать весь комментарий
10.10.2025 21:26 Ответить
 
 