КГГА опровергла заявления об "отсутствии защиты" на киевских ТЭЦ: "Политическая манипуляция"

Киевская городская государственная администрация назвала "политической манипуляцией" заявления в медиапространстве о том, что на столичных ТЭЦ нет надлежащей защиты от российских атак.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"В медиапространстве распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа", - написали там.

Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности.

В КГГА отметили, что распространение данных о местах разрушения и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом.

"Такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА заверили, что все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

Энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей, и работа продолжается.

Сейчас в ограниченном режиме водоснабжения сейчас работают четыре района - Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский. Для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета, всего в столице функционируют 170 бюветных комплексов, которые расположены во всех микрорайонах.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

