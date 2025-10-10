КГГА опровергла заявления об "отсутствии защиты" на киевских ТЭЦ: "Политическая манипуляция"
Киевская городская государственная администрация назвала "политической манипуляцией" заявления в медиапространстве о том, что на столичных ТЭЦ нет надлежащей защиты от российских атак.
Об этом говорится в сообщении КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"В медиапространстве распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа", - написали там.
Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности.
В КГГА отметили, что распространение данных о местах разрушения и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом.
"Такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
В КГГА заверили, что все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.
Энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей, и работа продолжается.
Сейчас в ограниченном режиме водоснабжения сейчас работают четыре района - Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский. Для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета, всего в столице функционируют 170 бюветных комплексов, которые расположены во всех микрорайонах.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Постраждали не від «балістики» - їх розбили дрони. Трансформатори були незахищені, - додав він