РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8998 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Защита критической инфраструктуры
1 289 12

КГГА опровергла заявления об "отсутствии защиты" на киевских ТЭЦ: "Политическая манипуляция"

В КГГА опровергли заявления об отсутствии защиты на киевских ТЭЦ

Киевская городская государственная администрация назвала "политической манипуляцией" заявления в медиапространстве о том, что на столичных ТЭЦ нет надлежащей защиты от российских атак.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"В медиапространстве распространяется заявление одного из "экспертов" о якобы отсутствии какой-либо защиты на столичных ТЭЦ. Такая информация является политической манипуляцией и не соответствует действительности. Столичные ТЭЦ, согласно требованиям Генштаба ВСУ, имеют необходимую защиту первого этапа", - написали там.

Более подробные сведения не разглашают из соображений безопасности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Масштабные перебои в Киеве после ночного удара РФ: без света почти 3 тыс. объектов, более 4 тыс. домов - без воды, - КГГА

В КГГА отметили, что распространение данных о местах разрушения и состоянии защищенности объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго от 15.03.2023 отнесено к информации с ограниченным доступом.

"Такие "комментарии" создают ряд дополнительных рисков для энергетиков и способствуют действиям врага", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА заверили, что все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий вражеской атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особенностью сегодняшнего обстрела является применение Россией большого количества баллистики, - Игнат

Энергетики уже вернули свет 270 тысячам потребителей, и работа продолжается.

Сейчас в ограниченном режиме водоснабжения сейчас работают четыре района - Голосеевский, Печерский, Соломенский и Шевченковский. Для обеспечения горожан водой к генераторам подключены 84 бювета, всего в столице функционируют 170 бюветных комплексов, которые расположены во всех микрорайонах.

ТЭЦ Киева: в КГГА отвергли обвинения, что нет защиты

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассах.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Известно, что для удара РФ применила 497 БПЛА и ракет. Силы ПВО обезвредили 420 целей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция Киева работает в усиленном режиме из-за отключения электроэнергии

Автор: 

КГГА (3015) Киев (26212) ТЭЦ (126) энергетика (2655)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Захист першого ступеню - це відро з піском поряд з об'єктом?
показать весь комментарий
10.10.2025 16:40 Ответить
+4
Вообще-то еще в 2023 году Найем и Ко отчитались о трехуровневой, ну минимум двухуровневой защите. Кто-то тупо врет
показать весь комментарий
10.10.2025 16:42 Ответить
+4
"На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори - блок не може видати в мережу потужність" - нардеп Кучеренко

Постраждали не від «балістики» - їх розбили дрони. Трансформатори були незахищені, - додав він
показать весь комментарий
10.10.2025 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захист першого ступеню - це відро з піском поряд з об'єктом?
показать весь комментарий
10.10.2025 16:40 Ответить
Дерев'яні стовпи висотою 1,5 метра та два ряди колючого дроту пробитого цвяхами до тих стовпів!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:48 Ответить
Потужно і незламно!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:51 Ответить
Вообще-то еще в 2023 году Найем и Ко отчитались о трехуровневой, ну минимум двухуровневой защите. Кто-то тупо врет
показать весь комментарий
10.10.2025 16:42 Ответить
"На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори - блок не може видати в мережу потужність" - нардеп Кучеренко

Постраждали не від «балістики» - їх розбили дрони. Трансформатори були незахищені, - додав він
показать весь комментарий
10.10.2025 16:43 Ответить
А когось поставити безпосередньо біля цих трансформаторів з прожектором та елементарним дробовиком не можна було?
показать весь комментарий
10.10.2025 17:32 Ответить
Тобто, пан Кучеренко збрехав? Але тоді за що лякати його, якщо він збрехав? Щось КМДА зовсім заплуталась.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uy6DiqKmLkY
показать весь комментарий
10.10.2025 16:42 Ответить
Якось все закодовано, тiпо, хто i кого звинувачуе.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:48 Ответить
Часом не зебiл на зебiла переводить стрiлки... Отдже виходить, що скоро щурi почнуть втiкати.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:50 Ответить
Мабуть деякі ЗЕлуплені "розумники" вважають, що у Кличка є власна ППО
показать весь комментарий
10.10.2025 16:57 Ответить
На мою думку, під час війни та воєнного стану всі служби, пов'язані з критичною інфраструктурою забезпечення життєдіяльності (вся енергетика, водопостачання, газопостачання), варто вивести з підпорядкування місцевої влади, комунальних і приватних компаній та передати ДСНС, надавши їм статус парамілітарних, а їх працівників прирівняти до мобілізованих (з усім, що з цього випливає).
показать весь комментарий
10.10.2025 17:28 Ответить
 
 