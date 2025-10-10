УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10044 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Захист критичної інфраструктури
1 712 21

КМДА спростувала заяви про "відсутність захисту" на київських ТЕЦ: "Політична маніпуляція"

У КМДА спростували заяви про відсутність захисту на київських ТЕЦ

Київська міська державна адміністрація назвала "політичною маніпуляцією" заяви у медіапросторі про те, що на столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак.

Про це ідеться в повідомленні КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності. Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу", - написали там.

Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабні перебої в Києві після нічного удару РФ: без світла майже 3 тис. об’єктів, понад 4 тис. будинків - без води, - КМДА

У КМДА наголосили, що поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом.

"Такі "коментарі" створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У КМДА запевнили, що всі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики, - Ігнат

Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває.

Нині в обмеженому режимі водопостачання наразі працюють чотири райони — Голосіївський, Печерський, Солом’янський та Шевченківський. Для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети, загалом у столиці функціонують 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах.

ТЕЦ Києва: у КМДА відкинули звинувачення, що немає захисту

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва працює у посиленому режимі через відключення електроенергії

Автор: 

КМДА (2411) Київ (20269) ТЕЦ (470) енергетика (2741)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Захист першого ступеню - це відро з піском поряд з об'єктом?
показати весь коментар
10.10.2025 16:40 Відповісти
+8
Вообще-то еще в 2023 году Найем и Ко отчитались о трехуровневой, ну минимум двухуровневой защите. Кто-то тупо врет
показати весь коментар
10.10.2025 16:42 Відповісти
+7
"На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори - блок не може видати в мережу потужність" - нардеп Кучеренко

Постраждали не від «балістики» - їх розбили дрони. Трансформатори були незахищені, - додав він
показати весь коментар
10.10.2025 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Захист першого ступеню - це відро з піском поряд з об'єктом?
показати весь коментар
10.10.2025 16:40 Відповісти
Дерев'яні стовпи висотою 1,5 метра та два ряди колючого дроту пробитого цвяхами до тих стовпів!
показати весь коментар
10.10.2025 16:48 Відповісти
Потужно і незламно!
показати весь коментар
10.10.2025 16:51 Відповісти
Вообще-то еще в 2023 году Найем и Ко отчитались о трехуровневой, ну минимум двухуровневой защите. Кто-то тупо врет
показати весь коментар
10.10.2025 16:42 Відповісти
"На одній з Київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори - блок не може видати в мережу потужність" - нардеп Кучеренко

Постраждали не від «балістики» - їх розбили дрони. Трансформатори були незахищені, - додав він
показати весь коментар
10.10.2025 16:43 Відповісти
А когось поставити безпосередньо біля цих трансформаторів з прожектором та елементарним дробовиком не можна було?
показати весь коментар
10.10.2025 17:32 Відповісти
З дробовика? Шахед? А месьє знає толк в збоченнях.
Півцентнера вибухівки на безпілотнику. По інерції він ще рухатиметься.
І головне - на якій відстані дробовик картеччю знищить шахед? - не знищить
Це не фпв-ішка
показати весь коментар
10.10.2025 18:13 Відповісти
Дробовик вражае на вiдстанi, максимум 50-60 метрiв. Та й те, на вiдстанi 60 метрiв тiльки полоскоче.
показати весь коментар
10.10.2025 18:23 Відповісти
Зате, якщо шахед рвоне на вiдстанi 60 м, вiд дробовика залишиться тiльки мушка.
показати весь коментар
10.10.2025 18:27 Відповісти
Тобто, пан Кучеренко збрехав? Але тоді за що лякати його, якщо він збрехав? Щось КМДА зовсім заплуталась.
показати весь коментар
10.10.2025 16:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uy6DiqKmLkY
показати весь коментар
10.10.2025 16:42 Відповісти
Якось все закодовано, тiпо, хто i кого звинувачуе.
показати весь коментар
10.10.2025 16:48 Відповісти
Часом не зебiл на зебiла переводить стрiлки... Отдже виходить, що скоро щурi почнуть втiкати.
показати весь коментар
10.10.2025 16:50 Відповісти
д
показати весь коментар
10.10.2025 18:09 Відповісти
Мабуть деякі ЗЕлуплені "розумники" вважають, що у Кличка є власна ППО
показати весь коментар
10.10.2025 16:57 Відповісти
На мою думку, під час війни та воєнного стану всі служби, пов'язані з критичною інфраструктурою забезпечення життєдіяльності (вся енергетика, водопостачання, газопостачання), варто вивести з підпорядкування місцевої влади, комунальних і приватних компаній та передати ДСНС, надавши їм статус парамілітарних, а їх працівників прирівняти до мобілізованих (з усім, що з цього випливає).
показати весь коментар
10.10.2025 17:28 Відповісти
Ось ти, жесть, який "розумний"!
По-перше, великі об'єкти критичної інфраструктури ніколи не підпорядковувалися місцевої владі!
По-друге, у ДСНС немає ні структур, ні робітників, ні грошей, що би забезпечити навіть звичайну, штатну роботу цих об'єктів!
Я вже мовчу про поломки та не штатні ситуації.
показати весь коментар
10.10.2025 17:58 Відповісти
Пане, ну, ви i пьорнул. Тодi вже й кажiть, щоби мiсцевiй владi передати весь бюджет краiни з прем`ер мiнiстерством.
показати весь коментар
10.10.2025 18:12 Відповісти
Ви уважно прочитали мій пост? Не треба ні структур, ні працівників. Я написав про передачу і підпорядкування. Тобто на весь технічний, інженерний та керівний склад цих підприємств одягають погони та узгоджують їх функціонування з усім комплексом оборонних заходів (щоб не треба було шукати хто не побудував захисні споруди або не поставив турель з ДШК; та й організувати цілодобові ремонтні роботи теж в цьому випадку буде простіше).
показати весь коментар
10.10.2025 18:06 Відповісти
Знову ж ви пьорнул в калюжу, тодi пiдпорядковуйте мiсцевiй владi i Ворховного головокомандувача, разом iз генштабом... Правда до такого можна додуматися на глибоке похмiлля, або в палатi No 6 дитячого садка при дурдомi "Сонечко". Мар`янко, зiзнавайтеся, - це ви? Але ж бо, бульо-бульо, а такого ще не бульо, ондого.
показати весь коментар
10.10.2025 18:18 Відповісти
 
 