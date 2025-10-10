КМДА спростувала заяви про "відсутність захисту" на київських ТЕЦ: "Політична маніпуляція"

Київська міська державна адміністрація назвала "політичною маніпуляцією" заяви у медіапросторі про те, що на столичних ТЕЦ немає належного захисту від російських атак.

"У медіапросторі поширюється заява одного з "експертів" про нібито відсутність будь-якого захисту на столичних ТЕЦ. Така інформація є політичною маніпуляцією і не відповідає дійсності. Столичні ТЕЦ, згідно з вимогами Генштабу ЗСУ, мають необхідний захист першого етапу", - написали там.

Детальніші відомості не розголошують із міркувань безпеки.

У КМДА наголосили, що поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго від 15.03.2023 віднесено до інформації з обмеженим доступом.

"Такі "коментарі" створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У КМДА запевнили, що всі необхідні служби долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Енергетики вже повернули світло 270 тисячам споживачів, і робота триває.

Нині в обмеженому режимі водопостачання наразі працюють чотири райони — Голосіївський, Печерський, Солом’янський та Шевченківський. Для забезпечення містян водою до генераторів підключені 84 бювети, загалом у столиці функціонують 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

