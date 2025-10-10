Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики, - Ігнат
Під час масованого обстрілу 10 жовтня російські війська застосували велику кількість балістичних ракет.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, маємо черговий комбінований удар, як його називають. Чому комбінований? Це залучення великої кількості засобів повітряного нападу різних типів, мається на увазі. Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", - зазначив він.
Сьогоднішня атака рашистів була розосереджена, не по одній області, а по різних регіонах.
"Особливість цього удару - це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було застосовано 14 одразу балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23", - додав Ігнат.
Також він відзначив, що росіяни постійно вдосконалюють свої дрони.
Якщо раніше "шахеди" перефарбували в чорний колір, то наразі на них встановлюють камери та інші елементи. Наразі фахівці вивчають уламки, щоб з'ясувати, які саме технології використовують окупанти.
Масований обстріл 10 жовтня 2025 року
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.
А потім я-а-а-а-к бабахнем! Одних "хламінго" вже повинно бути десь біля сотні штук.
Фуфламінго?
Паляниця?
Довгій нептун?
Мільйон дронів-задронів?
Непридатні міни?
Гарантії безпеки, між іншим, теж ось ось будуть готові.
У нас виробляють 3 Фламінго щодня. За тижень це 21 штука!
Найвеличніший жене збреше!
Навіть якщо не вистачає пускових майданчиків для одночасного пуску, можна було б
запустити половину у відповідь.
Навіть третину!
Чого вам, бл..ть ще не вистачає для цього, крім бажання?!
І це все? Чи не занадто кволо реагують ПС на нову тактику і технічні засоби ворога?
Якщо командуванню ПС все ще ще не відомо, які ж технології застосовують рашисти для нанесення повітряних ударів Геранями, керованими операторами рашистського Рубікону, по українським локомотивам ( Укрзалізниці), і фахівці ПС досі розбираються з ними, то ПС доцільно терміново звернутися по допомогу до відомого і визнаного фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша". Флеш вже більше місяця тому опублікував аналіз технічних засобів, встановлених на уламках Герані (камера, антена та радіомодем), а також, нещодавно, - відео з бортової камери Герані, яке фіксувало, як оператор Герані ворога робив декілька заходів Геранню з 50 кГ бойовою частиною на ціль - локомотив рухомого складу Укрзалізниці. Флеш давно попереджав, що цілями керованих операторами ворога Гераней, в першу чергу, є саме локомотиви, і рекомендує терміново встановити на них засоби РЕБ із ТТХ, здатними давити канали звʼязку бортових радіомодемів Гераней (Шахедів) ворога.