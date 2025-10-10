УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10769 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
2 280 24

Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики, - Ігнат

Особливості масованого обстрілу 10 жовтня. Що відомо?

Під час масованого обстрілу 10 жовтня російські війська застосували велику кількість балістичних ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо черговий комбінований удар, як його називають. Чому комбінований? Це залучення великої кількості засобів повітряного нападу різних типів, мається на увазі. Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", - зазначив він.

Сьогоднішня атака рашистів була розосереджена, не по одній області, а по різних регіонах.

Читайте: Водопостачання у Києві та на Кіровоградщині мають відновити до кінця дня, - Свириденко

"Особливість цього удару - це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було застосовано 14 одразу балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23", - додав Ігнат.

Також він відзначив, що росіяни постійно вдосконалюють свої дрони.

Якщо раніше "шахеди" перефарбували в чорний колір, то наразі на них встановлюють камери та інші елементи. Наразі фахівці вивчають уламки, щоб з'ясувати, які саме технології використовують окупанти.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

Читайте також: Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії"

Автор: 

обстріл (31274) Ігнат Юрій (830) балістичні ракети (478)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
а у нас є лише балаболістичні ракети від Зеленського..
показати весь коментар
10.10.2025 13:56 Відповісти
+2
Всім від цієї новини аж полегшало,,а то ми і місця собі знайти не могли.
показати весь коментар
10.10.2025 13:55 Відповісти
+2
Але ж у нас є 3000 ракет. Адже так Ігнат? Бубачка не може брехати.
показати весь коментар
10.10.2025 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім від цієї новини аж полегшало,,а то ми і місця собі знайти не могли.
показати весь коментар
10.10.2025 13:55 Відповісти
Ну що ж ви так? Насолоджуйтесь відповіддю на кацапський терор у виконанні Ігната.
показати весь коментар
10.10.2025 13:56 Відповісти
Але ж у нас є 3000 ракет. Адже так Ігнат? Бубачка не може брехати.
показати весь коментар
10.10.2025 13:55 Відповісти
а у нас є лише балаболістичні ракети від Зеленського..
показати весь коментар
10.10.2025 13:56 Відповісти
Ше один статист
показати весь коментар
10.10.2025 13:56 Відповісти
Ух ти, а ми і не знали. Добре що просвітив...
показати весь коментар
10.10.2025 13:59 Відповісти
Поки ви раділи що рашисти менше використовують балістики, рашисти тим часом накопичували ракети для масованого удару. Тому коли рашисти не стріляють ви краще не радійте бо це не означає що рашисти хочуть мира. А це означає що рашисти збирають сили для нового удару.
показати весь коментар
10.10.2025 14:03 Відповісти
О, то мабуть ми вже четвертий рік збираємо... щось...
А потім я-а-а-а-к бабахнем! Одних "хламінго" вже повинно бути десь біля сотні штук.
показати весь коментар
10.10.2025 14:09 Відповісти
Ага. Бахнемо прямо на наших складах. А потім скажуть, ракети були але вони самоліквідірувались
показати весь коментар
10.10.2025 14:47 Відповісти
не может быть
показати весь коментар
10.10.2025 14:03 Відповісти
Коли наші сміються з пуйла, що все пішло не по плану, я кажу, що, навпаки - все по його плану. Просто план був не один. Ну, не спрацював план 2-3 днів (тижнів, місяців). Але, ж гарантійно був запасний варіант - втягнути потихеньку країну у війну, поставити промисловість на військові рейки, постійно удосконалюватися, через загибель рідних, знайомих, бажання помститися українцям. У війні на виснаження ще невідомо у кого буде більше шансів. Тим більше, що США з Трампом самоусунулися, кинули Україну, а Європа якась сцикливо-нерішуча.
показати весь коментар
10.10.2025 14:04 Відповісти
Треба атакувати нашими ракетами їх склади з озброєнням, аеродроми, пускові установки заводи і нафтопереробку. Електростанції тільки у випадку, якщо ракет дуже багато і атака надовго зупинить виробництво зброї, чи енергоресурсів. Атакувати електростанції, щоб погіршити життя населення - це неефективно. Це не викличе повстання у них. А от відсутність грошей, через знищення їх економіки, може викликати повстання і голодні бунти. Це перспектива наступних років війни. За рік-два ударів, без великої кількості ракет, економіку їм не покласти швидко.
показати весь коментар
10.10.2025 14:04 Відповісти
Ми не настільки великі та потужні. Особливо з ложечною допомогою Заходу. Потрібні абсолютно несиметричні заходи протидії. Згадаємо що зробила маленька Чечня та фактично поставила Москву раком. Залякала терором. Ми повинні наплювати на істерики всяких умовних демократів людинолюбців та Грет і почати терор проти впливових осіб московського режиму. Їхні родини проживають не в Кацапстані. Тому викрадати дітей та шантажувати цих впливових людей цілком можливо. Це як мінімум. Отруєння водогонів російських міст також можна брати на розгляд.
показати весь коментар
10.10.2025 14:16 Відповісти
Це тероризм. Українці не будуть займатися тероризмом. Це строна зла. І захід зупинить нам допомогу. Ліквідація військових злочинців - це нормально. І їх знищують, по можливості. Тільки знищення їх економічних можливостей ефективно. Бо це зупинить фінансування війни. А тероризм - це методи недолюдків, якими і є російські терористи.
показати весь коментар
10.10.2025 14:27 Відповісти
Продовжуйте ходити в білому. По розбитих українських містах і селах та по кладовищам з безліччю вбитих кацапами українців і дорослих, і діточок. Чекайте вже на повне знищення нашої країни та нації.
показати весь коментар
10.10.2025 14:33 Відповісти
А где наша балистика интересно? А х да, зачем нам балистика, когда есть видосики великого Ким Чин ЗЕ!
показати весь коментар
10.10.2025 14:07 Відповісти
Яка буде відповідь, зє- Ігнат?
Фуфламінго?
Паляниця?
Довгій нептун?
Мільйон дронів-задронів?
Непридатні міни?
показати весь коментар
10.10.2025 14:09 Відповісти
Лопати від Кулеби.
показати весь коментар
10.10.2025 14:11 Відповісти
"Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики", яка закінчилася у квітні 2022 року.

Гарантії безпеки, між іншим, теж ось ось будуть готові.
показати весь коментар
10.10.2025 14:13 Відповісти
14 це велика кількість?!
У нас виробляють 3 Фламінго щодня. За тижень це 21 штука!
Найвеличніший жене збреше!
Навіть якщо не вистачає пускових майданчиків для одночасного пуску, можна було б
запустити половину у відповідь.
Навіть третину!
Чого вам, бл..ть ще не вистачає для цього, крім бажання?!
показати весь коментар
10.10.2025 14:28 Відповісти
"Також він відзначив, що росіяни постійно вдосконалюють свої дрони.Якщо раніше "шахеди" перефарбували в чорний колір, то наразі на них встановлюють камери та інші елементи. Наразі фахівці вивчають уламки, щоб з'ясувати, які саме технології використовують окупанти." Джерело: https://censor.net/ua/n3578958
І це все? Чи не занадто кволо реагують ПС на нову тактику і технічні засоби ворога?
Якщо командуванню ПС все ще ще не відомо, які ж технології застосовують рашисти для нанесення повітряних ударів Геранями, керованими операторами рашистського Рубікону, по українським локомотивам ( Укрзалізниці), і фахівці ПС досі розбираються з ними, то ПС доцільно терміново звернутися по допомогу до відомого і визнаного фахівця з радіотехнологій Сергія "Флеша". Флеш вже більше місяця тому опублікував аналіз технічних засобів, встановлених на уламках Герані (камера, антена та радіомодем), а також, нещодавно, - відео з бортової камери Герані, яке фіксувало, як оператор Герані ворога робив декілька заходів Геранню з 50 кГ бойовою частиною на ціль - локомотив рухомого складу Укрзалізниці. Флеш давно попереджав, що цілями керованих операторами ворога Гераней, в першу чергу, є саме локомотиви, і рекомендує терміново встановити на них засоби РЕБ із ТТХ, здатними давити канали звʼязку бортових радіомодемів Гераней (Шахедів) ворога.
показати весь коментар
10.10.2025 15:18 Відповісти
 
 