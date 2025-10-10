Особливістю сьогоднішнього обстрілу є застосування Росією великої кількості балістики, - Ігнат

Під час масованого обстрілу 10 жовтня російські війська застосували велику кількість балістичних ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо черговий комбінований удар, як його називають. Чому комбінований? Це залучення великої кількості засобів повітряного нападу різних типів, мається на увазі. Це і безпілотники, і аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети", - зазначив він.

Сьогоднішня атака рашистів була розосереджена, не по одній області, а по різних регіонах.

"Особливість цього удару - це застосування великої кількості балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів", було застосовано 14 одразу балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23", - додав Ігнат.

Також він відзначив, що росіяни постійно вдосконалюють свої дрони.

Якщо раніше "шахеди" перефарбували в чорний колір, то наразі на них встановлюють камери та інші елементи. Наразі фахівці вивчають уламки, щоб з'ясувати, які саме технології використовують окупанти.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Відомо, що для удару РФ застосувала 497 БпЛА та ракет. Сили ППО знешкодили 420 цілей.

