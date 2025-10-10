Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії"

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 10 жовтня її війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Для атаки, за твердженням відомства, використовували високоточну зброю, гіперзвукові ракети "Кинжал" і ударні безпілотники.

У міністерстві стверджують, що "удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії". За офіційною версією РФ, ціллю нібито були об’єкти, які забезпечували роботу підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

"Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені", - зазначили у відомстві. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

