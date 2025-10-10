УКР
Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії"

прапор,росія,россия,флаг

Міноборони Росії заявило, що в ніч на 10 жовтня її війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву російського Міноборони.

Для атаки, за твердженням відомства, використовували високоточну зброю, гіперзвукові ракети "Кинжал" і ударні безпілотники.

У міністерстві стверджують, що "удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об’єктах у Росії". За офіційною версією РФ, ціллю нібито були об’єкти, які забезпечували роботу підприємств українського оборонно-промислового комплексу.

"Цілі удару досягнуті. Всі призначені об'єкти уражені", - зазначили у відомстві. Українська сторона поки не коментувала ці заяви.

Масований обстріл 10 жовтня

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.

Топ коментарі
+9
Члєнограй,де відповідь на терористичні атаки кацапстану по цивільних об'єктах в Україні?
10.10.2025 13:28 Відповісти
+7
хтілося б побачити ще за цього життя реалізацію заяв за блекаути на мацкві
10.10.2025 13:26 Відповісти
+7
побачим черговий відосик від ******** ,це 100%
10.10.2025 13:30 Відповісти
хтілося б побачити ще за цього життя реалізацію заяв за блекаути на мацкві
10.10.2025 13:26 Відповісти
усе одно ж рудого донні із премією миру на Нобелі кинули
10.10.2025 13:28 Відповісти
побачим черговий відосик від ******** ,це 100%
10.10.2025 13:30 Відповісти
запасайтесь бензином которые еще на масквабаде остался,******)за белгород и не говорю то самое сабой
10.10.2025 13:26 Відповісти
Ну, тут без несподіванок. Все згідно шаблону.
10.10.2025 13:27 Відповісти
Члєнограй,де відповідь на терористичні атаки кацапстану по цивільних об'єктах в Україні?
10.10.2025 13:28 Відповісти
звісно можна відповісти вам у рифму, проте знайомий мобілізований гінеколог казав, шо дивився та там її теж не побачив
10.10.2025 13:30 Відповісти
Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об'єктах у Росії" так "зе3,14здент" не видавав вечірній доклад про те, що Україна наносила удари по цивільних обєктах в мацкваабаді,,,?для нанесення удару по енергетиці України була підготовлена зелена словесна афера у виконанні "зеленого" про блекаут в Москві у випадку блекауту в Києві(спільні зусилля рашистів і зелених ворогів в Україні)
10.10.2025 13:32 Відповісти
Найшли кого слухати , балабола звичайного.
10.10.2025 14:00 Відповісти
та ні.Він надзвичайний "агент" ворога України , котрий написаним рашистами сценарієм і озвучений ним ,виконує завдання по руйнації України " із середини"...
10.10.2025 14:30 Відповісти
Zeкурва, де масований удар по Масквабаду? Чому мибезелектро ьез води та газу а смердючи москвічи з ціма благами і регочуть? Шо, курва, все вкрал з міндічами?
10.10.2025 13:32 Відповісти
а ну тихіше!!! Міндіч клепає фламінги, а Сирскай їх зберігає для слушного моменту. Коли на болотах зовсім похолодає - наші ракетники зроблять апокаліпсис на Бєлгородщині, Брянщині та Курвщині
10.10.2025 13:37 Відповісти
Коли похолодає рашисти оголосять перемир'я. А до того часу вони знищать всю нашу енергетику. І будуть зиму з нас реготати і готуватись до нової "рузгої весни"
10.10.2025 13:42 Відповісти
Треба бути непередбачуваними та ******* по мавзолею знищивши чЛєніна. Такого кацапи точно не ждуть
10.10.2025 13:34 Відповісти
всі комуністи світу стануть нашими ворогами.
всі крім китаю. у них мао!
10.10.2025 13:47 Відповісти
Мао теж у мавзолеї, наскільки пам'ятаю
10.10.2025 13:56 Відповісти
Як бачимо для рашистів не важливо стріляє Україна по Сосії чи ні. Рашисти знайдуть привід щоб стріляти по Україні, ще й в усьому нас звинуватять. Тому потрібно бити по Сосії і особливо по моцкві і не оглядатись назад хто що скаже. Бо в цьому світі завжди ***буть програвшого а не того хто напав
10.10.2025 13:40 Відповісти
єдине що долітає до мацкви - це балаболістичні ракети Зеленського.
10.10.2025 13:44 Відповісти
Кажуть шо кацапи зробили Кинжали хитрішими - дуже тяжко збити - нам би теж Петріоти підшаманити
10.10.2025 13:47 Відповісти
Міноборони РФ про обстріл енергетики України: "Удар став відповіддю на терористичні атаки Києва по цивільних об'єктах у Росії"
А ще, мабуть за те що Україна напала на ху.... лостан. Вони точно закінчені дебіли. Нормального президента ху....лом не назвуть
10.10.2025 13:53 Відповісти
А чьо главзеб, шо рыба об лед мовчить , не обiцяе жорстку отомсть?
10.10.2025 13:57 Відповісти
 
 