УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11183 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
379 7

Росіяни заявили про ліквідацію нібито 251 БпЛА над 15 регіонами РФ, окупованим Кримом та акваторією Чорного та Азовського морів

Українські дрони атакували Липецьку область

Міністерство оборони Росії відзвітувало про нібито успішне знищення всіх українських БПЛА, які були запущені цієї ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 251 український безпілотний літальний апарат літакового типу",  - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 40 безпілотників нібито збито над окупованим Кримом. Над територією Курської області - 34 БпЛА, над Бєлгородською - 30 БПЛА, над Нижегородською - 20, а над територією Брянської - 8.

Також 62 БПЛА знищили над акваторією Чорного моря і п'ять БпЛА - над акваторією Азовського моря.

Також безпілотники атакували Воронезьку область, Краснодарський край, Тульську, Рязанську, Володимирську, Іванівську, Калузьку, Тамбовську, Липецьку, Московську та Орловську області. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено Кіришський НПЗ, ворожий комплекс "Гармонь" і заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер", пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М" - Генштаб

Нагадаємо, ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням та світлом. Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".

У Нижньогородській області під удар дронів потрапив завод імені Свердлова – один із найбільших виробників вибухівки в РФ, що перебуває під міжнародними санкціями.

У ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.

Автор: 

Міноборони рф (729) Удари по РФ (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де наші заявлені рої дронів?
показати весь коментар
06.10.2025 10:36 Відповісти
251 - ще не рій для вас? А скільки має бути і що ви особисто зробили для того, щоб було більше?
показати весь коментар
06.10.2025 10:45 Відповісти
Ні, не рій. Тому що кожен дрон пілотується одним пілотом.
Рій це коли тіж 251 дрони управляються одним пілотом і працюють по одній цілі. Дрони взаємодіють між собою за програмою без участі пілота.
показати весь коментар
06.10.2025 10:53 Відповісти
Та ви що! Ну то що особисто ви зробили для цього? Може ШІ допомогаєте розробляти для таких дронів, чи то хоча б донатите?
показати весь коментар
06.10.2025 11:04 Відповісти
Навіщо розповсюджувати кацапські фейки?
показати весь коментар
06.10.2025 10:38 Відповісти
Щоб деякі з наших зрадойобів розуміли, що ми атакуємо кацапню постійно, але далеко не всі наші дрони долітають.
показати весь коментар
06.10.2025 10:47 Відповісти
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@!!!
показати весь коментар
06.10.2025 11:06 Відповісти
 
 