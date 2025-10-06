Росіяни заявили про ліквідацію нібито 251 БпЛА над 15 регіонами РФ, окупованим Кримом та акваторією Чорного та Азовського морів

Міністерство оборони Росії відзвітувало про нібито успішне знищення всіх українських БПЛА, які були запущені цієї ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

"Протягом минулої ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 251 український безпілотний літальний апарат літакового типу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 40 безпілотників нібито збито над окупованим Кримом. Над територією Курської області - 34 БпЛА, над Бєлгородською - 30 БПЛА, над Нижегородською - 20, а над територією Брянської - 8.

Також 62 БПЛА знищили над акваторією Чорного моря і п'ять БпЛА - над акваторією Азовського моря.

Також безпілотники атакували Воронезьку область, Краснодарський край, Тульську, Рязанську, Володимирську, Іванівську, Калузьку, Тамбовську, Липецьку, Московську та Орловську області.

Нагадаємо, ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням та світлом. Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".

У Нижньогородській області під удар дронів потрапив завод імені Свердлова – один із найбільших виробників вибухівки в РФ, що перебуває під міжнародними санкціями.

У ніч на 6 жовтня окупований Крим масовано атакували безпілотники, вибухи пролунали у Саках, Феодосії, Євпаторії та біля аеродрому "Кача". Працювала ППО окупантів.