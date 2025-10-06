Россияне заявили о ликвидации якобы 251 БПЛА над 15 регионами РФ, оккупированным Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.
Министерство обороны России отчиталось о якобы успешном уничтожении всех украинских БПЛА, которые были запущены этой ночью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.
"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, 40 беспилотников якобы сбито над оккупированным Крымом. Над территорией Курской области - 34 БПЛА, над Белгородской - 30 БПЛА, над Нижегородской - 20, а над территорией Брянской - 8.
Также 62 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и пять БПЛА - над акваторией Азовского моря.
Также беспилотники атаковали Воронежскую область, Краснодарский край, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Липецкую, Московскую и Орловскую области.
Напомним, вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде были слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением и светом. Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".
В Нижегородской области под удар дронов попал завод имени Свердлова - один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ, находящийся под международными санкциями.
В ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.
Рій це коли тіж 251 дрони управляються одним пілотом і працюють по одній цілі. Дрони взаємодіють між собою за програмою без участі пілота.