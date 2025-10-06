РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
392 7

Россияне заявили о ликвидации якобы 251 БПЛА над 15 регионами РФ, оккупированным Крымом и акваторией Черного и Азовского морей.

Украинские дроны атаковали Липецкую область

Министерство обороны России отчиталось о якобы успешном уничтожении всех украинских БПЛА, которые были запущены этой ночью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское военное ведомство.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

В частности, 40 беспилотников якобы сбито над оккупированным Крымом. Над территорией Курской области - 34 БПЛА, над Белгородской - 30 БПЛА, над Нижегородской - 20, а над территорией Брянской - 8.

Также 62 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и пять БПЛА - над акваторией Азовского моря.

Также беспилотники атаковали Воронежскую область, Краснодарский край, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Тамбовскую, Липецкую, Московскую и Орловскую области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Киришский НПЗ, вражеский комплекс "Гармонь" и заряжающая машина из состава ОТРК "Искандер", поврежден малый ракетный корабль "Буян-М" - Генштаб

Напомним, вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде были слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением и светом. Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".

В Нижегородской области под удар дронов попал завод имени Свердлова - один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ, находящийся под международными санкциями.

В ночь на 6 октября оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники, взрывы прогремели в Саках, Феодосии, Евпатории и возле аэродрома "Кача". Работала ПВО оккупантов.

Автор: 

Минобороны рф (950) Удары по РФ (568)
А де наші заявлені рої дронів?
06.10.2025 10:36 Ответить
06.10.2025 10:36 Ответить
251 - ще не рій для вас? А скільки має бути і що ви особисто зробили для того, щоб було більше?
06.10.2025 10:45 Ответить
06.10.2025 10:45 Ответить
Ні, не рій. Тому що кожен дрон пілотується одним пілотом.
Рій це коли тіж 251 дрони управляються одним пілотом і працюють по одній цілі. Дрони взаємодіють між собою за програмою без участі пілота.
06.10.2025 10:53 Ответить
06.10.2025 10:53 Ответить
Навіщо розповсюджувати кацапські фейки?
06.10.2025 10:38 Ответить
06.10.2025 10:38 Ответить
Щоб деякі з наших зрадойобів розуміли, що ми атакуємо кацапню постійно, але далеко не всі наші дрони долітають.
06.10.2025 10:47 Ответить
06.10.2025 10:47 Ответить
Не росіяни, а рашисти-неонацисти!!!@!!!
06.10.2025 11:06 Ответить
06.10.2025 11:06 Ответить
 
 