Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (дополнено)

Вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Телеграм-каналы пишут, что после атаки беспилотников на Белгород в некоторых районах города пропал свет и вода.

Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".

Дополненная информация

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт отсутствия электроэнергии в городе.

Он заявил, что якобы "нет света в большинстве районов Белгорода и неопределенном количестве населенных пунктов области".

По его словам, часть больниц в Белгороде перешла на резервные источники питания.

бєлгород
Фото: соцмережі

бєлгород

Смотрите также: Россиянин снимает темные улицы Белгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВИДЕО

взрыв (6923) ТЭЦ (122) Тарифы на электроэнергию (2220) Белгород (468)
Топ комментарии
+20
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:37 Ответить
+14
В Москві б пару ТЕЦ винести. І Новосибірськ. Там найбільше кацапських нацистів.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:44 Ответить
+12
Висловлюю своє занепокоєння!
показать весь комментарий
05.10.2025 22:27 Ответить
Висловлюю своє занепокоєння!
показать весь комментарий
05.10.2025 22:27 Ответить
Але це поки не стурбованість. Треба ще
показать весь комментарий
06.10.2025 08:26 Ответить
Уже масква має палвти.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:29 Ответить
Це по звуку або повітряні підриви або обстріл малим калібром.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:33 Ответить
На добраніч малята...
показать весь комментарий
05.10.2025 22:34 Ответить
і це чудово. бажаю гарно провести час. востаннє.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:36 Ответить
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:37 Ответить
Ви як у воду дивились, удар по ТЕЦ в Клинцях не змусив себе довго чекати
показать весь комментарий
06.10.2025 00:10 Ответить
В Москві б пару ТЕЦ винести. І Новосибірськ. Там найбільше кацапських нацистів.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:44 Ответить
Новосібірск в сібірі, далеко.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:47 Ответить
Новосиюірськ при срсо було вельми антирадянське иісто, і там жило багато закритих науковців в тому чтслі і з України.
... і жителі новосибірська підтримували розвал союзу і створення Української держави...але час минув в прораганда зробила своє
показать весь комментарий
06.10.2025 07:32 Ответить
Немає світла? - повторити і присвітити їм
показать весь комментарий
05.10.2025 22:48 Ответить
А можно ще раз на біс. Ця тенденція мені подобається.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:51 Ответить
Внизу летять відволікаючі пустишки безпілотники, а зверху F-16 з не доступних для розвідок висот запускають вже поставлени Єваропою куплені у США ERAM .
показать весь комментарий
05.10.2025 22:54 Ответить
"F-16 з не доступних для розвідок висот" - у космосі? Було б чудово, але на жаль...
показать весь комментарий
06.10.2025 08:28 Ответить
Пишуть Хаймарс.
показать весь комментарий
05.10.2025 22:56 Ответить
подумаеш. доки у парашників є смартфони, доки вони в скваречніках і будуть ними підсвічувати, щоб в дірку в темряві не впасти )))
показать весь комментарий
05.10.2025 23:00 Ответить
Запровадження буферної демілітаризованої зони триває.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:02 Ответить
Щоб вам, суки, вічний блекаут, і кам'яні сокири з лаптями в могили.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:07 Ответить
а что вы дое....сь до этого белгорода ??? его можно из пушек ххххрить !!! давай по москве !!!
показать весь комментарий
05.10.2025 23:07 Ответить
з пушек прицільно по ТЕЦ?
показать весь комментарий
05.10.2025 23:13 Ответить
Ну тоді з гармат
Якихось 40 км, саме те для «Archer».
Максимальна дальність (ефективна) до 40 км стандартними ************ та 60 км - керованим снарядом Excalibur. Навряд чи там знайдуться засоби РЕБ, здатні завадити використанню Excalibur.
А для знищення ТЕЦ вартість таких *********** цілком прийнятна.
показать весь комментарий
06.10.2025 08:35 Ответить
залишки атакамсів пішли на нікому не потрібний Бєлгород, який кацапи й самі непогано ********.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:10 Ответить
Ответили быстро, учится надо! Пол Харькова уже без света с 23 ч. Налёт бпл просто массовый и продолжается.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:31 Ответить
Мені їхній гладков чимось венса нагадує. Мабуть очима підфарбованими. Жаль що тільки в деяких районах зникло. Швидко полагодять. Треба через пару годин повторити. Щоб їм, падлюкам, веселіше було лагодити.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:34 Ответить
дивлячись куди влучили. Якщо у котлотурбінний цех, як тиждень тому у Білгородську ТЕЦ, то у нйближчому осяжному майбутньому ТЕЦ "Луч" працювати не буде. Можно ще перепідключиться на лінії від Мічурінської ТЕЦ, але весь Бєлгород одразу вона не потягне, буде графік відключень. Ну і звісно з централізованим опаленням і гарячою водою будуть проблеми.
показать весь комментарий
05.10.2025 23:45 Ответить
повідомляють що начебто було влучання у підстанцію. Вирогідно мова іде про ПС "Луч", яка знаходиться прямо поряд з ТЕЦ, ось тут - 50°33'35.0"N 36°34'53.1"E. За п'ятдесят метрів північніше через паркан - це вже ОРУ самої ТЕЦ.. Сподіваюсь що туди хоча би пару фугасних хаймарсів прилетіло.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:06 Ответить
Взагалі-то окрім бєлгорода на кацапстані ще є міста з неляканими ідіотами. Комусь треба відкрити Гугл мапу?
показать весь комментарий
05.10.2025 23:37 Ответить
Безпілотник це невеликі пошкодження. Потрібно бч від 500 кг, тоді станції гаплик. Де ж хламінго?
показать весь комментарий
05.10.2025 23:37 Ответить
лупити треба по масквє, бєлгород москалям не болить
показать весь комментарий
05.10.2025 23:41 Ответить
99%
показать весь комментарий
06.10.2025 00:07 Ответить
Звикайте. Далі бкде...🤔
показать весь комментарий
05.10.2025 23:50 Ответить
Х7й вони (рашисти) клали на Бєлгород та всі іньші міста. Тільки удари по москві та пітєру їх можуть трохи хвилювати.
показать весь комментарий
06.10.2025 00:06 Ответить
Маємо величезні проблеми з енерго та газопостачанням взимку. А натомість комарині вкуси по блєтгороду. Зеля, де обіцяні рої та мульйони дронів, де тисячі фламінг?! Зеля, чому ти лише 3,14.диш і 3,14.диш, лише наголоси змінюються?!
показать весь комментарий
06.10.2025 00:29 Ответить
Нарешті почали дзеркально відповідати. Тільки дзеркальна атвєтка може привести тупу кацапні до тями. Бо поки не розіб'єш їм рило до крові, нічого не зрозуміють, тупорилі скажені примати.
показать весь комментарий
06.10.2025 02:57 Ответить
 
 