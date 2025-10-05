Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (дополнено)
Вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Телеграм-каналы пишут, что после атаки беспилотников на Белгород в некоторых районах города пропал свет и вода.
Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".
Дополненная информация
Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт отсутствия электроэнергии в городе.
Он заявил, что якобы "нет света в большинстве районов Белгорода и неопределенном количестве населенных пунктов области".
По его словам, часть больниц в Белгороде перешла на резервные источники питания.
... і жителі новосибірська підтримували розвал союзу і створення Української держави...але час минув в прораганда зробила своє
Якихось 40 км, саме те для «Archer».
Максимальна дальність (ефективна) до 40 км стандартними ************ та 60 км - керованим снарядом Excalibur. Навряд чи там знайдуться засоби РЕБ, здатні завадити використанню Excalibur.
А для знищення ТЕЦ вартість таких *********** цілком прийнятна.