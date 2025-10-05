Взрывы прогремели в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (дополнено)

Вечером воскресенья, 5 октября, в российском Белгороде слышны взрывы. В городе пропал свет, также есть перебои с водоснабжением.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Телеграм-каналы пишут, что после атаки беспилотников на Белгород в некоторых районах города пропал свет и вода.

Сообщается, что поражена городская ТЭЦ "Луч".

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил факт отсутствия электроэнергии в городе.

Он заявил, что якобы "нет света в большинстве районов Белгорода и неопределенном количестве населенных пунктов области".

По его словам, часть больниц в Белгороде перешла на резервные источники питания.

