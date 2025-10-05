УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (доповнено)

Ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Телеграм-канали пишуть, що після атаки безпілотників на Бєлгород у деяких районах міста зникло світло та вода.

Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".

Доповнена інформація

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт відсутності електроенергії в місті. 

Він заявив, що нібито "немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області".

За його словами, частина лікарень у Бєлгороді перейшла на резервні джерела живлення.

бєлгород
Фото: соцмережі

бєлгород

Дивіться також: Росіянин фільмує темні вулиці Бєлгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВIДЕО

вибух (4637) ТЕЦ (467) електроенергія (6391) Бєлгород (523)
Висловлюю своє занепокоєння!
показати весь коментар
05.10.2025 22:27 Відповісти
Але це поки не стурбованість. Треба ще
показати весь коментар
06.10.2025 08:26 Відповісти
Уже масква має палвти.
показати весь коментар
05.10.2025 22:29 Відповісти
Це по звуку або повітряні підриви або обстріл малим калібром.
показати весь коментар
05.10.2025 22:33 Відповісти
На добраніч малята...
показати весь коментар
05.10.2025 22:34 Відповісти
і це чудово. бажаю гарно провести час. востаннє.
показати весь коментар
05.10.2025 22:36 Відповісти
Добре. Залишилась ще одна ТЕЦ - "Мічурінська". Потім треба переходити до Кліновської та Новозибковської ТЕЦ у Брянській області.
показати весь коментар
05.10.2025 22:37 Відповісти
Ви як у воду дивились, удар по ТЕЦ в Клинцях не змусив себе довго чекати
показати весь коментар
06.10.2025 00:10 Відповісти
Зацікавила фраза: За його словами, частина лікарень у Бєлгороді перейшла на резервні джерела живлення. Джерело: https://censor.net/ua/n3577965

Тобто навіть не всі лікарні обладнані резервним живленням, значить хтось до ранку не дожиє ...
показати весь коментар
06.10.2025 09:21 Відповісти
В Москві б пару ТЕЦ винести. І Новосибірськ. Там найбільше кацапських нацистів.
показати весь коментар
05.10.2025 22:44 Відповісти
Новосібірск в сібірі, далеко.
показати весь коментар
05.10.2025 22:47 Відповісти
Новосиюірськ при срсо було вельми антирадянське иісто, і там жило багато закритих науковців в тому чтслі і з України.
... і жителі новосибірська підтримували розвал союзу і створення Української держави...але час минув в прораганда зробила своє
показати весь коментар
06.10.2025 07:32 Відповісти
Немає світла? - повторити і присвітити їм
показати весь коментар
05.10.2025 22:48 Відповісти
А можно ще раз на біс. Ця тенденція мені подобається.
показати весь коментар
05.10.2025 22:51 Відповісти
Внизу летять відволікаючі пустишки безпілотники, а зверху F-16 з не доступних для розвідок висот запускають вже поставлени Єваропою куплені у США ERAM .
показати весь коментар
05.10.2025 22:54 Відповісти
"F-16 з не доступних для розвідок висот" - у космосі? Було б чудово, але на жаль...
показати весь коментар
06.10.2025 08:28 Відповісти
Пишуть Хаймарс.
показати весь коментар
05.10.2025 22:56 Відповісти
подумаеш. доки у парашників є смартфони, доки вони в скваречніках і будуть ними підсвічувати, щоб в дірку в темряві не впасти )))
показати весь коментар
05.10.2025 23:00 Відповісти
Запровадження буферної демілітаризованої зони триває.
показати весь коментар
05.10.2025 23:02 Відповісти
Щоб вам, суки, вічний блекаут, і кам'яні сокири з лаптями в могили.
показати весь коментар
05.10.2025 23:07 Відповісти
а что вы дое....сь до этого белгорода ??? его можно из пушек ххххрить !!! давай по москве !!!
показати весь коментар
05.10.2025 23:07 Відповісти
з пушек прицільно по ТЕЦ?
показати весь коментар
05.10.2025 23:13 Відповісти
Ну тоді з гармат
Якихось 40 км, саме те для «Archer».
Максимальна дальність (ефективна) до 40 км стандартними ************ та 60 км - керованим снарядом Excalibur. Навряд чи там знайдуться засоби РЕБ, здатні завадити використанню Excalibur.
А для знищення ТЕЦ вартість таких *********** цілком прийнятна.
показати весь коментар
06.10.2025 08:35 Відповісти
залишки атакамсів пішли на нікому не потрібний Бєлгород, який кацапи й самі непогано ********.
показати весь коментар
05.10.2025 23:10 Відповісти
Ответили быстро, учится надо! Пол Харькова уже без света с 23 ч. Налёт бпл просто массовый и продолжается.
показати весь коментар
05.10.2025 23:31 Відповісти
Мені їхній гладков чимось венса нагадує. Мабуть очима підфарбованими. Жаль що тільки в деяких районах зникло. Швидко полагодять. Треба через пару годин повторити. Щоб їм, падлюкам, веселіше було лагодити.
показати весь коментар
05.10.2025 23:34 Відповісти
дивлячись куди влучили. Якщо у котлотурбінний цех, як тиждень тому у Білгородську ТЕЦ, то у нйближчому осяжному майбутньому ТЕЦ "Луч" працювати не буде. Можно ще перепідключиться на лінії від Мічурінської ТЕЦ, але весь Бєлгород одразу вона не потягне, буде графік відключень. Ну і звісно з централізованим опаленням і гарячою водою будуть проблеми.
показати весь коментар
05.10.2025 23:45 Відповісти
повідомляють що начебто було влучання у підстанцію. Вирогідно мова іде про ПС "Луч", яка знаходиться прямо поряд з ТЕЦ, ось тут - 50°33'35.0"N 36°34'53.1"E. За п'ятдесят метрів північніше через паркан - це вже ОРУ самої ТЕЦ.. Сподіваюсь що туди хоча би пару фугасних хаймарсів прилетіло.
показати весь коментар
06.10.2025 00:06 Відповісти
Взагалі-то окрім бєлгорода на кацапстані ще є міста з неляканими ідіотами. Комусь треба відкрити Гугл мапу?
показати весь коментар
05.10.2025 23:37 Відповісти
Безпілотник це невеликі пошкодження. Потрібно бч від 500 кг, тоді станції гаплик. Де ж хламінго?
показати весь коментар
05.10.2025 23:37 Відповісти
лупити треба по масквє, бєлгород москалям не болить
показати весь коментар
05.10.2025 23:41 Відповісти
99%
показати весь коментар
06.10.2025 00:07 Відповісти
Звикайте. Далі бкде...🤔
показати весь коментар
05.10.2025 23:50 Відповісти
Х7й вони (рашисти) клали на Бєлгород та всі іньші міста. Тільки удари по москві та пітєру їх можуть трохи хвилювати.
показати весь коментар
06.10.2025 00:06 Відповісти
Маємо величезні проблеми з енерго та газопостачанням взимку. А натомість комарині вкуси по блєтгороду. Зеля, де обіцяні рої та мульйони дронів, де тисячі фламінг?! Зеля, чому ти лише 3,14.диш і 3,14.диш, лише наголоси змінюються?!
показати весь коментар
06.10.2025 00:29 Відповісти
Нарешті почали дзеркально відповідати. Тільки дзеркальна атвєтка може привести тупу кацапні до тями. Бо поки не розіб'єш їм рило до крові, нічого не зрозуміють, тупорилі скажені примати.
показати весь коментар
06.10.2025 02:57 Відповісти
 
 