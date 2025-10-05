Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (доповнено)
Ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Телеграм-канали пишуть, що після атаки безпілотників на Бєлгород у деяких районах міста зникло світло та вода.
Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".
Доповнена інформація
Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт відсутності електроенергії в місті.
Він заявив, що нібито "немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області".
За його словами, частина лікарень у Бєлгороді перейшла на резервні джерела живлення.
Тобто навіть не всі лікарні обладнані резервним живленням, значить хтось до ранку не дожиє ...
... і жителі новосибірська підтримували розвал союзу і створення Української держави...але час минув в прораганда зробила своє
Якихось 40 км, саме те для «Archer».
Максимальна дальність (ефективна) до 40 км стандартними ************ та 60 км - керованим снарядом Excalibur. Навряд чи там знайдуться засоби РЕБ, здатні завадити використанню Excalibur.
А для знищення ТЕЦ вартість таких *********** цілком прийнятна.