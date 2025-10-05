Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВІДЕО+ФОТОрепортаж. (доповнено)

Ввечері неділі, 5 жовтня, у російському Бєлгороді чути вибухи. У місті зникло світло, також є перебої з водопостачанням.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Телеграм-канали пишуть, що після атаки безпілотників на Бєлгород у деяких районах міста зникло світло та вода.

Повідомляється, що уражено міську ТЕЦ "Луч".

Доповнена інформація

Згодом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт відсутності електроенергії в місті.

Він заявив, що нібито "немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області".

За його словами, частина лікарень у Бєлгороді перейшла на резервні джерела живлення.

Фото: соцмережі

