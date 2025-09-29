Росіянин фільмує темні вулиці Бєлгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського Бєлгорода фільмує темні міські вулиці після атаки на місцеву ТЕЦ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео запевняє, що електроенергія відсутня у місці повністю.
"У Бєлгороді через "несприятливі погодні умови" вибухнула ТЕЦ і стався блекаут. Світла немає, води немає, інтернету немає, ліфти зупинилися, не працюють світлофори, магазини закрилися, бензину для генераторів також немає. Місцеві жителі чомусь не вірять владі, яка заявила, що проблеми виникли через погану погоду і звинувачують у всьому "хохлів", - пише у коментарі автор пубікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
Те що в ТЕЦ потрапили, я бачив відео.
у мене і газ і електрика в достатку.
Движухи хочецца"...
Все как заказывали, Алени!
виключно москва.
але, я щось не бачу відосики про темну красную площадь!!!!
навіщо нам засирають мізки якоюсь хєрнею про всратий бєлгород?
бо, ніхто по москві не вдарить!
бо, для малороса гундосого владіміра це місто мрії!!! і, звісно оманський договірняк ніхто не відміняв!!!
чи, ти не бачив кріпаків з курщини?
за це, друга армія світу перетворить кабами бєлгород на бахмут.
чи, ти не дивишся новини?
були б такі ракети каци б не полізли
тому треба підняти папери хто задушив Южмаш і розстріляти за державну зраду