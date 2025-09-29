УКР
6 976 38

Росіянин фільмує темні вулиці Бєлгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець російського Бєлгорода фільмує темні міські вулиці після атаки на місцеву ТЕЦ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео запевняє, що електроенергія відсутня у місці повністю.

"У Бєлгороді через "несприятливі погодні умови" вибухнула ТЕЦ і стався блекаут. Світла немає, води немає, інтернету немає, ліфти зупинилися, не працюють світлофори, магазини закрилися, бензину для генераторів також немає. Місцеві жителі чомусь не вірять владі, яка заявила, що проблеми виникли через погану погоду і звинувачують у всьому "хохлів", - пише у коментарі автор пубікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Бєлгород (522) блекаут (94)
+15
Нічний варіант "двіжухі" від *****
29.09.2025 09:37 Відповісти
+12
Можна очима світити - звірина ж вночі бачить
29.09.2025 09:32 Відповісти
+12
Спецоперация идет строго в соответствие с планом
29.09.2025 09:40 Відповісти
Можна очима світити - звірина ж вночі бачить
29.09.2025 09:32 Відповісти
Тобто не проблема, але...
29.09.2025 09:36 Відповісти
по свічним заводам ми бити не будемо
29.09.2025 09:37 Відповісти
Нічний варіант "двіжухі" від *****
29.09.2025 09:37 Відповісти
Спецоперация идет строго в соответствие с планом
29.09.2025 09:40 Відповісти
Та ні. Знову рашистська сушка свій БК загубила.
29.09.2025 09:44 Відповісти
Зелений казав про Москву.... Чи він Москву з Білгородом переплутав.
29.09.2025 09:45 Відповісти
💡 Блекаут у центрі Бєлгорода після прильотів по місцевій ТЕЦ - попередньо, уражено також дві підстанції.

Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
29.09.2025 09:46 Відповісти
Дивно, але електрику відновили приблизно через 2 години.
29.09.2025 09:49 Відповісти
не треба мене дурити . я ще не п'яний . я щас покажу тобі відео вибуху на ТЕЦ
29.09.2025 09:52 Відповісти
Викреслили ТЕЦ і живили від інших, я про це.
Те що в ТЕЦ потрапили, я бачив відео.
29.09.2025 09:53 Відповісти
Шукай підвали
29.09.2025 09:55 Відповісти
навіщо мені підвал ?
у мене і газ і електрика в достатку.
29.09.2025 09:56 Відповісти
ти ж с Белгороду
29.09.2025 09:58 Відповісти
Я прочитав у них в ЗМІ, чого мені в Бєлгороді робити
29.09.2025 09:59 Відповісти
а ще у них написано, що це через погодні явища, ти цьому теж віриш?
29.09.2025 10:09 Відповісти
Це я тут читав, там такого не бачив. Ну є ж ЗМІ, зайдіть почитайте.
29.09.2025 10:10 Відповісти
у них пишуть, що Україну війну почала і напала на раісію.
29.09.2025 10:15 Відповісти
https://t.me/voynareal/122955 Відео
29.09.2025 09:54 Відповісти
Ooo , ruskim nravitsa , atrakcion , joptit...
29.09.2025 10:49 Відповісти
Чому дивно? У нас так само спочатку дуже швидко перекидали потужності по мережі. Але якщо так само підсмажити декілька ТЕЦ навкруги, то перекидати не буде звідки. Одна ТЕЦ - це пряме попередження. Просто блекаут взимку на раїсі - це тисячі трупів. Їх там ніхто рятувати не буде. Ще й звинуватять у дискредитації.
29.09.2025 10:05 Відповісти
крім ТЕЦ і тому подібного треба вибивати трансформаторні, тоді не зможуть переключатись.
29.09.2025 10:12 Відповісти
https://t.me/voynareal/122955 Відео
29.09.2025 09:53 Відповісти
-"Сидим, скушно...
Движухи хочецца"...
Все как заказывали, Алени!
29.09.2025 09:58 Відповісти
кому, у сраку, цікавий той бєлгород? як і будь яке інше місто!
виключно москва.
але, я щось не бачу відосики про темну красную площадь!!!!
навіщо нам засирають мізки якоюсь хєрнею про всратий бєлгород?
бо, ніхто по москві не вдарить!
бо, для малороса гундосого владіміра це місто мрії!!! і, звісно оманський договірняк ніхто не відміняв!!!
29.09.2025 10:02 Відповісти
29.09.2025 10:07 Відповісти
а ти думаєш куди поїдуть мешканці Бєлгорода і інших міст, що залишаться без світла, водопостачання, тепла?
29.09.2025 10:13 Відповісти
нікуди не підуть! будуть там стояти на колінах та вмовляти сцаря всіх ємєль про допомогу.
чи, ти не бачив кріпаків з курщини?

за це, друга армія світу перетворить кабами бєлгород на бахмут.
чи, ти не дивишся новини?
29.09.2025 10:17 Відповісти
і такі будуть. давай почекаєм, і подивимось, головне щоб не зупинялись із знищенням ТЕЦів і підстанцій трансформаторних разом з НПЗ і іншою інфраструктурою.
29.09.2025 10:22 Відповісти
29.09.2025 10:28 Відповісти
29.09.2025 10:06 Відповісти
я певен що Южмаш цілеспрямовано знищили щоб не могли виробити ракети якими можна булоб по маскві запуліти
були б такі ракети каци б не полізли
тому треба підняти папери хто задушив Южмаш і розстріляти за державну зраду
29.09.2025 10:06 Відповісти
Це і так відомо. Коли тупе бидло вибрало для поржать блазня-ідіота, ЗЕля негайно зупанив всі ракетні програми. Все було випробувано, зосталось тільки фінансування. ЗЕля тупий, як срака, в нього мізків не хватило до цього додуматись, тому це була вказівка від *****. І замість ракетних програм блазень-ідіот по вказівкі ***** почав ремонтуватии дороги, щоб Київ за 3 дні. Я завжди писав, що це іменно блазень привів війну через своє недолуге керівництво. Де ще можливо найти такого ідіота, коли штати ще в вересні попередили блазня, що буде війна. А потім німці виклали в якомусь виданні карту, де і як кацапія вдарить по україні. А що в цей час кукурікав шут? Шашлики в маю? Так що вся вині за війну лежить на блазню, як не крути.
29.09.2025 10:38 Відповісти
Однако )
29.09.2025 10:11 Відповісти
Головне, треба продовжувати виносити нафтопереробку, це головне джерело доходів росії.
29.09.2025 10:12 Відповісти
Треба виносити все, що можна. Лише тоді пуйлу стане воювати дуже недешево. Головне, тепер не розповідати про знеструмлений Бєлгород ще кілька місяців, а продовжувати нищити інші ТЕЦ. Кожного дня.
29.09.2025 10:26 Відповісти
29.09.2025 10:40 Відповісти
 
 