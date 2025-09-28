УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9153 відвідувача онлайн
Новини Вибухи у Росії Удари по РФ
12 910 96

Гучні вибухи лунали в російському Бєлгороді: зникла електрика та водопостачання. ВIДЕО

Ввечері неділі, 28 вересня, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. У місті та області спостерігаються перебої з електроенергією та водопостачанням.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

За даними місцевих пабліків, вибухи в Бєлгороді прогриміли о 18:45. Телеграм-канали пишуть, що по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч" прилетіли ракети.

Після "прильотів"  росіяни почали скаржитися, що в місті зникло світло, вода й інтернет. Окрім цього, у Бєлгороді зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку, а деякі закрилися. Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, а також не працюють світлофори.

Телеграм-канали пишуть про блекаут і в інших містах Бєлгородської області РФ.

Дивіться також: Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в Рязанській області РФ. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4632) ТЕЦ (466) Бєлгород (522)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
оце падамашнєму - БелгородНАШ?
показати весь коментар
28.09.2025 20:50 Відповісти
+35
Сподіваюся це не разова акція.
показати весь коментар
28.09.2025 21:00 Відповісти
+33
Це, мабуть, була репетиція перед ударами по москві і підеру томагавками. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2025 20:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце падамашнєму - БелгородНАШ?
показати весь коментар
28.09.2025 20:50 Відповісти
Время камни собирать. как говаривал старина Эклизиаст.
показати весь коментар
28.09.2025 21:28 Відповісти
Бєлгород, щоб не віддуватися за всю кацапердію, має посприяти виготовленню балістики для України. Очевидна вигода. Хай ще й сусідів підагітують.
показати весь коментар
28.09.2025 20:57 Відповісти
Головне шо гучні, хімарси не даром витратили.
показати весь коментар
28.09.2025 20:58 Відповісти
По звуку, ніби щось реактивне було, десь писали, що це HIMARS?
показати весь коментар
28.09.2025 20:59 Відповісти
Це, мабуть, була репетиція перед ударами по москві і підеру томагавками. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
28.09.2025 20:58 Відповісти
Сподіваюся це не разова акція.
показати весь коментар
28.09.2025 21:00 Відповісти
ну хочь так - якщо до москви поки Фламіндіч не долітає
показати весь коментар
28.09.2025 21:00 Відповісти
Фламинго существует только в больном воображении Зеленского и пропогандонов из Телемарафона!
показати весь коментар
28.09.2025 21:06 Відповісти
не фламінго а фламіндіч - так вірніше
показати весь коментар
28.09.2025 21:11 Відповісти
кому той белгород всрався?
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
показати весь коментар
28.09.2025 21:01 Відповісти
Для чого москву руйнувати ?! Енергозабезпечення москви, щоб електрики і води нестало, надовго хочяб на пів року, ото веселуха розпочнеться. А іще по мостам та залізничнич вузлам. І як родзинка по насосних станціях що каналізаційні стоки відкачують.
показати весь коментар
29.09.2025 08:21 Відповісти
Бєлгородській "хлапок"
показати весь коментар
28.09.2025 21:02 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 21:03 Відповісти
И хлопки фиксируются! Хлопки! От неблагоприятных погодных условий. Больше никак ни с чем не связано.
показати весь коментар
28.09.2025 21:20 Відповісти
"Камні с нєба"? Що ж, кацапня, звикайте до нових видів опадів
показати весь коментар
28.09.2025 21:21 Відповісти
Асадки в виде абломкаф!
показати весь коментар
28.09.2025 21:41 Відповісти
Погода не сприятлива, але бавовна вродила файно ))
показати весь коментар
29.09.2025 09:17 Відповісти
Хай привикають. Хотіли пафтаріть, нате вам, їжте не обляпайтесь.
показати весь коментар
28.09.2025 21:04 Відповісти
В першому відео дарма звук прибрали. Тут дітей немає, а от останні слова кацапа - ;Бл..., вот ета атракцион!; звучали реально смішно.
показати весь коментар
28.09.2025 21:04 Відповісти
Ну ти бачив? Шо ж це може бути?
показати весь коментар
28.09.2025 21:04 Відповісти
Еее, так по масьКВА обіцяв? Спати ***** на якісь провінції...
показати весь коментар
28.09.2025 21:05 Відповісти
та то мєдвєжонок воскресно забухаль і защіщяя крємьль, по савєту піськова, вдаріл на опереженіє ... - "по варонежу"! ))
показати весь коментар
28.09.2025 21:05 Відповісти
24.02.22 року жителі Белгороду дуже раділи, колоннам кацапських танків які їхали у бік України

показати весь коментар
28.09.2025 21:06 Відповісти
А потім і обстрілам житлових кварталів Харкова
показати весь коментар
28.09.2025 21:14 Відповісти
Як там в кацапів - "Нє жилі і ні нада!!"
показати весь коментар
28.09.2025 21:07 Відповісти
хоть бы их всех ********* там поубивало ***** за все зверства и злоденяния которые они ******** вонючие принесли за эти годы Украине!ненавижу их пидоров ******!
показати весь коментар
28.09.2025 21:07 Відповісти
два пива цьому джентльмну
показати весь коментар
28.09.2025 22:39 Відповісти
Москву без ліпіздрічества!!!
показати весь коментар
28.09.2025 21:11 Відповісти
Це- не ми...
показати весь коментар
28.09.2025 21:13 Відповісти
То вони провели спецоперацію під чужим прапором.
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.
показати весь коментар
28.09.2025 21:27 Відповісти
ні, тут вище писали, у них в новинах кажуть, що це викликано погодніми умовами
показати весь коментар
29.09.2025 08:18 Відповісти
Ага, Нептун прогнівався на кацапів і домовився з Зевсом про "двіжуху" на болотах 😂
показати весь коментар
29.09.2025 08:36 Відповісти
Нарешті))Атапітєльний сезон в каждую расійскую хату)))
показати весь коментар
28.09.2025 21:14 Відповісти
З врахуванням того, що в них зими холодні..то може й вогнища в хатах розкладати почнуть))
показати весь коментар
28.09.2025 21:20 Відповісти
Де в них? В Бєлгороді? Такі самі як у Харкові...
показати весь коментар
28.09.2025 21:31 Відповісти
А расасєя одним бєлгородом обмежена?
З такою повагою про нього пишите
показати весь коментар
28.09.2025 22:02 Відповісти
я у них буржуйок в квартирах не бачив, та й до речі гаряча вода у них є.
показати весь коментар
29.09.2025 05:11 Відповісти
Ну це поки!
показати весь коментар
29.09.2025 08:02 Відповісти
а ти в Польщі чи з бєлгорода пишеш?
показати весь коментар
29.09.2025 08:20 Відповісти
Крик душі
показати весь коментар
28.09.2025 21:15 Відповісти
Енергетики є на сайті? Хто може визначити куди прилетіло по першому відео..дуже хотілося б щоб в генераторну ну на крайняк в котли високого тиску
показати весь коментар
28.09.2025 21:15 Відповісти
Дів-три ракети - то дуже мало. Знести тец та трансформаторні підстанції під нуль - тоді буде ефект.
показати весь коментар
28.09.2025 21:29 Відповісти
Прикол ще й у тому, що скоріш за все там обладнання Харківське, від Турбоатому та Електроважмашу. Тєх времьон.. Фіг знайдеш.
показати весь коментар
28.09.2025 21:33 Відповісти
ні, там газотурбінна установка з енергоблоками General Electric, які буле встановлені ще у 2007 році.
показати весь коментар
28.09.2025 22:41 Відповісти
від того не легше, готові на складі не валяються, і санкції всетаки.
показати весь коментар
29.09.2025 08:21 Відповісти
Судячи по трьом димовим трубам - це Білгородська ТЕЦ (50°36'00.6"N 36°37'07.8"E), бо на ТЕЦ Мічуріно дві труби, а на ТЕЦ Луч взагалі таких труб нема. А зйомка велась з якоїсь висотки приблизно з вулиці Корчагінської.
Судячи з вибуху, могло прилетіти у машзал. Сподіваюсь що розхєрачило турбину разом з електрогенератором та котлом-утілізатором.
показати весь коментар
28.09.2025 22:36 Відповісти
Жаль - зараз ще температура повітря відносно висока... Але хай поживуть так, як жив Чернігів, у березні 2022-го... Тоді теж була ТЕЦ розбита...
показати весь коментар
29.09.2025 00:30 Відповісти
Все попереду. У Бєлгороді ще дві ТЕЦ є.
показати весь коментар
29.09.2025 01:48 Відповісти

Ну, пане Яр, - "не все котові Масляна". Часом і таке трапляється - вгатили, бо така можливість [несподівано] виникла. Тою можливістю тре' скористатися негайно, бо потім її вже не буде.
...А що рання (але не пізня) осінь надворі... повертаймося до п. 1.
показати весь коментар
29.09.2025 01:57 Відповісти
Кацапи забули прислів"я: " Палиця має ДВА кінці...".
Ц е, прямо, як в анекдоті:
- Ванька! А пашли, хахлам пи*ды дадим!
- А пашто?
- А проста так...
- А если ани нам дадут?
- А нам-та, за што?
показати весь коментар
29.09.2025 02:12 Відповісти
і не надоїдає тобі оце петросянити, ну хоч щось нове би знайшов, бо твого авторства анєкдоти гірше чим у твого вчителя петросяна
показати весь коментар
29.09.2025 08:24 Відповісти
можливість така виникла тому що трампу ***** на різні гуманні сантименти на відміну від попередньої адміністрації, яка нам "подавала сигнали" за ураженна Новочеркаської та Конаковської ДРЕС. А Європа зараз мовчить через навалу "невідомих" дрончиків. Тому для нас зараз відчинилась така кватирка. А взимку ми кацапам ще і віконце відкриємо на провітрювання мізків їхнього мірнава насєлєнія.
показати весь коментар
29.09.2025 02:22 Відповісти
А што случілось? Может помочь чєм-то?
показати весь коментар
28.09.2025 21:16 Відповісти
Мож, павтаріть-та?
показати весь коментар
29.09.2025 02:03 Відповісти
Вот так должно быть ежедневно по всем болотам.
показати весь коментар
28.09.2025 21:29 Відповісти
Слабенько якось. Чому тільки Бєлгород, де Курськ, Воронєж, Ростов, Волгоград, Краснодар...
показати весь коментар
28.09.2025 21:30 Відповісти
Так ще ніч попереду..
показати весь коментар
28.09.2025 21:34 Відповісти
Терпіння, друже, терпіння. "Все і відразу" буває лише в дурнуватих рекламних роликах мобільних операторів .
показати весь коментар
29.09.2025 02:05 Відповісти
Всьому свій час...
показати весь коментар
29.09.2025 02:13 Відповісти
....
.
показати весь коментар
28.09.2025 21:30 Відповісти
Йой!
Той чувак що - афро-кацап?
показати весь коментар
29.09.2025 02:08 Відповісти
Дочекаюся, щоб про мацкву таке написали ???
показати весь коментар
28.09.2025 21:31 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 21:33 Відповісти

..
показати весь коментар
28.09.2025 21:35 Відповісти
Бєлгород,Курськ,Орел,Тула,Москва,Воронеж, Ростов і так до Урала.За Уралом там Китай панує
показати весь коментар
28.09.2025 21:42 Відповісти
Приємно, звичайно, але ж ще працювати й працювати. Бо на рашці тих бєлгородів чимало...
показати весь коментар
28.09.2025 21:42 Відповісти
******* цивілізація то така річ, що аби розвалити систему, не обов'язково кожен "бєлгород" аж до Уралу хєрачити. В країні, де все побудовано на автритаризмі, крадівництві та корупції - може бути безліч "чорних лебедів".

От, наприклад, всі читали новини про "ЗСУ лупашить по НПЗ, в ростові, краснодарі та інших регіонах європейських засрашки - паливна криза наростає. А ще паливна криза на Дальньому Сході". Але якось ніхто особливо не цікавився, які це дрони НПЗ ЗСУ на Далекому Сході лупашать в НПЗ?!? А ніякі. Все банальнінше. Газпром чи Роснєфть, хєр зна кому з них там все належить, просто вирішив весь вироблений бензин/дизель продати ... в Китай. І ніхєра ніяких лімітів не залишив місцевим мережам. І чверть засрашки "крякнула" від відсутності бензину на заправках. Без всякої участі ЗСУ.

Зрозумійте - бабла там вже 3й рік все менше і менше. А апетити в щурів (олігархічному оточенні *****) - меншими не стають. Тож там вже почали "тягнути" ковдру кожен на себе, а ковдра там давно лоскутна і має не дуже великий запас міцності.
показати весь коментар
29.09.2025 00:39 Відповісти
ДОБРОГО РАНКУ, ********** !
показати весь коментар
28.09.2025 21:53 Відповісти
Бєлгарад ми с табой!
показати весь коментар
28.09.2025 21:54 Відповісти
Блекгорад зараз
показати весь коментар
28.09.2025 22:02 Відповісти
"Света нету нигде, даже в торговых центрах" - и было слышно как товар с полок мягко шурша медленно выплывает к выходу.. )
показати весь коментар
28.09.2025 22:01 Відповісти
їбашити треба по москві, мразіянам блєтгород не болить
показати весь коментар
28.09.2025 22:06 Відповісти
О тепер і ці з вікон гімном кидатись будуть.
показати весь коментар
28.09.2025 22:07 Відповісти
Як каже Рома Цимбалюк мешканці Бєлгорода застрягли не в ліфтах, а в російському лайні!
показати весь коментар
28.09.2025 22:09 Відповісти
і навіть генератор не врятує - бензину нема
показати весь коментар
28.09.2025 22:35 Відповісти
А я думаю, що це геніального "многоходовочника", який спланував в 2022 році багато-стадійну операцію по звільненню Херсона та Ізюма, призначили на планування операцій з "діп-страйків" по засрашці.

От дивіться:
* спочатку били просто по НПЗ;
* потім почали бити по нафтоперекачувальним станціям та ЛПДС;
* далі - тяглові підстанції ржд;
* тепер - підстанції великих міст.

І це не якісь там дрончики Мадяра. Це комплексні операції, з цілеспрямованого знищення РЛС-них полів, з проріджування секторального ЗРК, з послідовного і акцентованого "впливу" на складові якихось процесів, які, вірогідно, призведуть до результатів, які ми зараз з вами навіть припустити не здатні. 01.09.2022 року я навіть у вологих фантазіях не припускав, що за місяць звільнять Ізюм, а за 2.5 - Херсон. А в серпні 2022 року - вже лупашили ключові елементи оборони засрашки Хаймарсами - а ми раділи просто якимось окремим "розпіареним" ударам типу "опача - антонівський міст прошили 5 разів" чи "опа, 3 ТОР-и розхєрачили десь під Боровою".
показати весь коментар
29.09.2025 00:30 Відповісти
незрозумів до чого ви мені це написали?
показати весь коментар
29.09.2025 01:01 Відповісти
Прочитав ваш пост, він мені навіяв спогади і аналогії. От я і вирішив, як і ви, поділитися своїм внутрішнім світом з людством. А що? не можна було? Вибачайте, я не знав. Сподіваюсь, ви мене пробачите...
показати весь коментар
29.09.2025 01:10 Відповісти
там можна, просто перепитав, може ви взагалі не мені писали, тепер зрозуміло...
показати весь коментар
29.09.2025 01:20 Відповісти
Орест, може ви не в курсі, дрончики Мадяра оставили кацапію без бензина і соляри. І не впрягайтесь в філософію, це мало кому цікаво. Може ще про фази місяця напишете і як воно впливає на надої.
показати весь коментар
29.09.2025 08:19 Відповісти
взагалі-то проилетіло по ПС "Дубовоє" 110/10 кВ (50°33'35.0"N 36°34'53.0"E). Ця підстанція знаходиться через паркан з ТЕЦ "Луч", то може кацапи її вже давно перейменували у "Луч".
показати весь коментар
28.09.2025 23:23 Відповісти
Белгородцы не бойтесь - ЭТО ВАС ОСВОБОЖДАЮТ!!!
показати весь коментар
28.09.2025 23:25 Відповісти
показати весь коментар
28.09.2025 23:51 Відповісти
питання в тому, що треба херачити по мацкві
показати весь коментар
28.09.2025 23:56 Відповісти
По мацкві потім, там сильне ППО, треба фігачити по обласним центрам, поки вони не дуже прикриті.
показати весь коментар
29.09.2025 08:12 Відповісти
треба робити їх непридатними для проживання, немає води, електроенергії, щоб вони їхали на багатші мацкву і підер, тоді там буде весело.
показати весь коментар
29.09.2025 08:37 Відповісти
Білгород. БІЛГОРОД!!!!!!!!
показати весь коментар
29.09.2025 00:33 Відповісти
Ну, за Чернігов, як атвєтка, піде, але Бєлгород - "малавата будєт". За удари по енергетиці України треба блекаутити Маскву і Підєр, що б кацапи взвили. Інакше - не дійде.
показати весь коментар
29.09.2025 00:46 Відповісти
"масква нє сразу строілась", зачекайте...
показати весь коментар
29.09.2025 01:02 Відповісти
Русня! А чьо с ***@лам-та? (с)
показати весь коментар
29.09.2025 01:59 Відповісти
Як кукурікали кацапи в 22-24 роках В каструли срать будете... Тепер ви, козломорді, паскудьте в каструлі.
показати весь коментар
29.09.2025 08:09 Відповісти
БЄЛГОРОД - слов'янське поселення на території ********* міста існувало ще в часи Київської Русі і лежало на Білій горі. Білі крейдяні узвищща - характерна ознака усієї Східної Слобожанщини.
Білгородці, пора проводити референдум про повернення до України!
показати весь коментар
29.09.2025 08:58 Відповісти
Перший пішов! Сподіваюсь, не останній!
показати весь коментар
29.09.2025 09:40 Відповісти
 
 