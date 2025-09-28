Гучні вибухи лунали в російському Бєлгороді: зникла електрика та водопостачання. ВIДЕО
Ввечері неділі, 28 вересня, у російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. У місті та області спостерігаються перебої з електроенергією та водопостачанням.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
За даними місцевих пабліків, вибухи в Бєлгороді прогриміли о 18:45. Телеграм-канали пишуть, що по Бєлгородській ТЕЦ і електропідстанції "Луч" прилетіли ракети.
Після "прильотів" росіяни почали скаржитися, що в місті зникло світло, вода й інтернет. Окрім цього, у Бєлгороді зупинилися ліфти, магазини працюють тільки за готівку, а деякі закрилися. Транспорт ходить із перебоями, на частині вулиць немає освітлення, а також не працюють світлофори.
Телеграм-канали пишуть про блекаут і в інших містах Бєлгородської області РФ.
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.
З такою повагою про нього пишите
Судячи з вибуху, могло прилетіти у машзал. Сподіваюсь що розхєрачило турбину разом з електрогенератором та котлом-утілізатором.
Ну, пане Яр, - "не все котові Масляна". Часом і таке трапляється - вгатили, бо така можливість [несподівано] виникла. Тою можливістю тре' скористатися негайно, бо потім її вже не буде.
...А що рання (але не пізня) осінь надворі... повертаймося до п. 1.
Ц е, прямо, як в анекдоті:
- Ванька! А пашли, хахлам пи*ды дадим!
- А пашто?
- А проста так...
- А если ани нам дадут?
- А нам-та, за што?
.
Той чувак що - афро-кацап?
..
От, наприклад, всі читали новини про "ЗСУ лупашить по НПЗ, в ростові, краснодарі та інших регіонах європейських засрашки - паливна криза наростає. А ще паливна криза на Дальньому Сході". Але якось ніхто особливо не цікавився, які це дрони НПЗ ЗСУ на Далекому Сході лупашать в НПЗ?!? А ніякі. Все банальнінше. Газпром чи Роснєфть, хєр зна кому з них там все належить, просто вирішив весь вироблений бензин/дизель продати ... в Китай. І ніхєра ніяких лімітів не залишив місцевим мережам. І чверть засрашки "крякнула" від відсутності бензину на заправках. Без всякої участі ЗСУ.
Зрозумійте - бабла там вже 3й рік все менше і менше. А апетити в щурів (олігархічному оточенні *****) - меншими не стають. Тож там вже почали "тягнути" ковдру кожен на себе, а ковдра там давно лоскутна і має не дуже великий запас міцності.
От дивіться:
* спочатку били просто по НПЗ;
* потім почали бити по нафтоперекачувальним станціям та ЛПДС;
* далі - тяглові підстанції ржд;
* тепер - підстанції великих міст.
І це не якісь там дрончики Мадяра. Це комплексні операції, з цілеспрямованого знищення РЛС-них полів, з проріджування секторального ЗРК, з послідовного і акцентованого "впливу" на складові якихось процесів, які, вірогідно, призведуть до результатів, які ми зараз з вами навіть припустити не здатні. 01.09.2022 року я навіть у вологих фантазіях не припускав, що за місяць звільнять Ізюм, а за 2.5 - Херсон. А в серпні 2022 року - вже лупашили ключові елементи оборони засрашки Хаймарсами - а ми раділи просто якимось окремим "розпіареним" ударам типу "опача - антонівський міст прошили 5 разів" чи "опа, 3 ТОР-и розхєрачили десь під Боровою".
Білгородці, пора проводити референдум про повернення до України!