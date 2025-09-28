РУС
12 063 93

Громкие взрывы прогремели в российском Белгороде: пропало электричество и водоснабжение. ВИДЕО

Вечером воскресенья, 28 сентября, в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе и области наблюдаются перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

По данным местных пабликов, взрывы в Белгороде прогремели в 18:45. Телеграм-каналы пишут, что по Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Луч" прилетели ракеты.

После "прилетов" россияне начали жаловаться, что в городе пропал свет, вода и интернет. Кроме этого, в Белгороде остановились лифты, магазины работают только за наличные, а некоторые закрылись. Транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, а также не работают светофоры.

Телеграм-каналы пишут о блэкауте и в других городах Белгородской области РФ.

+37
оце падамашнєму - БелгородНАШ?
28.09.2025 20:50 Ответить
+33
Сподіваюся це не разова акція.
28.09.2025 21:00 Ответить
+30
Це, мабуть, була репетиція перед ударами по москві і підеру томагавками. Слава ЗСУ!
28.09.2025 20:58 Ответить
оце падамашнєму - БелгородНАШ?
28.09.2025 20:50 Ответить
Время камни собирать. как говаривал старина Эклизиаст.
28.09.2025 21:28 Ответить
Бєлгород, щоб не віддуватися за всю кацапердію, має посприяти виготовленню балістики для України. Очевидна вигода. Хай ще й сусідів підагітують.
28.09.2025 20:57 Ответить
Головне шо гучні, хімарси не даром витратили.
28.09.2025 20:58 Ответить
По звуку, ніби щось реактивне було, десь писали, що це HIMARS?
28.09.2025 20:59 Ответить
Це, мабуть, була репетиція перед ударами по москві і підеру томагавками. Слава ЗСУ!
28.09.2025 20:58 Ответить
Сподіваюся це не разова акція.
28.09.2025 21:00 Ответить
ну хочь так - якщо до москви поки Фламіндіч не долітає
28.09.2025 21:00 Ответить
Фламинго существует только в больном воображении Зеленского и пропогандонов из Телемарафона!
28.09.2025 21:06 Ответить
не фламінго а фламіндіч - так вірніше
28.09.2025 21:11 Ответить
кому той белгород всрався?
кацапі самі свою белгородщину. спочатку размородерили, потім кабами знищили.
москва! виключно москва!
тотальне руйнування і паніка!
28.09.2025 21:01 Ответить
Для чого москву руйнувати ?! Енергозабезпечення москви, щоб електрики і води нестало, надовго хочяб на пів року, ото веселуха розпочнеться. А іще по мостам та залізничнич вузлам. І як родзинка по насосних станціях що каналізаційні стоки відкачують.
29.09.2025 08:21 Ответить
Бєлгородській "хлапок"
28.09.2025 21:02 Ответить
28.09.2025 21:03 Ответить
И хлопки фиксируются! Хлопки! От неблагоприятных погодных условий. Больше никак ни с чем не связано.
28.09.2025 21:20 Ответить
"Камні с нєба"? Що ж, кацапня, звикайте до нових видів опадів
28.09.2025 21:21 Ответить
Асадки в виде абломкаф!
28.09.2025 21:41 Ответить
Хай привикають. Хотіли пафтаріть, нате вам, їжте не обляпайтесь.
28.09.2025 21:04 Ответить
В першому відео дарма звук прибрали. Тут дітей немає, а от останні слова кацапа - ;Бл..., вот ета атракцион!; звучали реально смішно.
28.09.2025 21:04 Ответить
Ну ти бачив? Шо ж це може бути?
28.09.2025 21:04 Ответить
Еее, так по масьКВА обіцяв? Спати ***** на якісь провінції...
28.09.2025 21:05 Ответить
та то мєдвєжонок воскресно забухаль і защіщяя крємьль, по савєту піськова, вдаріл на опереженіє ... - "по варонежу"! ))
28.09.2025 21:05 Ответить
24.02.22 року жителі Белгороду дуже раділи, колоннам кацапських танків які їхали у бік України

28.09.2025 21:06 Ответить
А потім і обстрілам житлових кварталів Харкова
28.09.2025 21:14 Ответить
Як там в кацапів - "Нє жилі і ні нада!!"
28.09.2025 21:07 Ответить
хоть бы их всех ********* там поубивало ***** за все зверства и злоденяния которые они ******** вонючие принесли за эти годы Украине!ненавижу их пидоров ******!
28.09.2025 21:07 Ответить
два пива цьому джентльмну
28.09.2025 22:39 Ответить
Москву без ліпіздрічества!!!
28.09.2025 21:11 Ответить
Це- не ми...
28.09.2025 21:13 Ответить
То вони провели спецоперацію під чужим прапором.
Щоб все звалити на ЗСУ.
Це в них така фішечка ще з рязанського сахару.
28.09.2025 21:27 Ответить
ні, тут вище писали, у них в новинах кажуть, що це викликано погодніми умовами
29.09.2025 08:18 Ответить
Ага, Нептун прогнівався на кацапів і домовився з Зевсом про "двіжуху" на болотах 😂
29.09.2025 08:36 Ответить
Нарешті))Атапітєльний сезон в каждую расійскую хату)))
28.09.2025 21:14 Ответить
З врахуванням того, що в них зими холодні..то може й вогнища в хатах розкладати почнуть))
28.09.2025 21:20 Ответить
Де в них? В Бєлгороді? Такі самі як у Харкові...
28.09.2025 21:31 Ответить
А расасєя одним бєлгородом обмежена?
З такою повагою про нього пишите
28.09.2025 22:02 Ответить
я у них буржуйок в квартирах не бачив, та й до речі гаряча вода у них є.
29.09.2025 05:11 Ответить
Ну це поки!
29.09.2025 08:02 Ответить
а ти в Польщі чи з бєлгорода пишеш?
29.09.2025 08:20 Ответить
Крик душі
28.09.2025 21:15 Ответить
Енергетики є на сайті? Хто може визначити куди прилетіло по першому відео..дуже хотілося б щоб в генераторну ну на крайняк в котли високого тиску
28.09.2025 21:15 Ответить
Дів-три ракети - то дуже мало. Знести тец та трансформаторні підстанції під нуль - тоді буде ефект.
28.09.2025 21:29 Ответить
Прикол ще й у тому, що скоріш за все там обладнання Харківське, від Турбоатому та Електроважмашу. Тєх времьон.. Фіг знайдеш.
28.09.2025 21:33 Ответить
ні, там газотурбінна установка з енергоблоками General Electric, які буле встановлені ще у 2007 році.
показать весь комментарий
28.09.2025 22:41 Ответить
від того не легше, готові на складі не валяються, і санкції всетаки.
29.09.2025 08:21 Ответить
Судячи по трьом димовим трубам - це Білгородська ТЕЦ (50°36'00.6"N 36°37'07.8"E), бо на ТЕЦ Мічуріно дві труби, а на ТЕЦ Луч взагалі таких труб нема. А зйомка велась з якоїсь висотки приблизно з вулиці Корчагінської.
Судячи з вибуху, могло прилетіти у машзал. Сподіваюсь що розхєрачило турбину разом з електрогенератором та котлом-утілізатором.
28.09.2025 22:36 Ответить
Жаль - зараз ще температура повітря відносно висока... Але хай поживуть так, як жив Чернігів, у березні 2022-го... Тоді теж була ТЕЦ розбита...
29.09.2025 00:30 Ответить
Все попереду. У Бєлгороді ще дві ТЕЦ є.
29.09.2025 01:48 Ответить

Ну, пане Яр, - "не все котові Масляна". Часом і таке трапляється - вгатили, бо така можливість [несподівано] виникла. Тою можливістю тре' скористатися негайно, бо потім її вже не буде.
...А що рання (але не пізня) осінь надворі... повертаймося до п. 1.
29.09.2025 01:57 Ответить
Кацапи забули прислів"я: " Палиця має ДВА кінці...".
Ц е, прямо, як в анекдоті:
- Ванька! А пашли, хахлам пи*ды дадим!
- А пашто?
- А проста так...
- А если ани нам дадут?
- А нам-та, за што?
29.09.2025 02:12 Ответить
і не надоїдає тобі оце петросянити, ну хоч щось нове би знайшов, бо твого авторства анєкдоти гірше чим у твого вчителя петросяна
29.09.2025 08:24 Ответить
можливість така виникла тому що трампу ***** на різні гуманні сантименти на відміну від попередньої адміністрації, яка нам "подавала сигнали" за ураженна Новочеркаської та Конаковської ДРЕС. А Європа зараз мовчить через навалу "невідомих" дрончиків. Тому для нас зараз відчинилась така кватирка. А взимку ми кацапам ще і віконце відкриємо на провітрювання мізків їхнього мірнава насєлєнія.
29.09.2025 02:22 Ответить
А што случілось? Может помочь чєм-то?
28.09.2025 21:16 Ответить
Мож, павтаріть-та?
29.09.2025 02:03 Ответить
Вот так должно быть ежедневно по всем болотам.
28.09.2025 21:29 Ответить
Слабенько якось. Чому тільки Бєлгород, де Курськ, Воронєж, Ростов, Волгоград, Краснодар...
28.09.2025 21:30 Ответить
Так ще ніч попереду..
28.09.2025 21:34 Ответить
Терпіння, друже, терпіння. "Все і відразу" буває лише в дурнуватих рекламних роликах мобільних операторів .
29.09.2025 02:05 Ответить
Всьому свій час...
29.09.2025 02:13 Ответить
....
.
28.09.2025 21:30 Ответить
Йой!
Той чувак що - афро-кацап?
29.09.2025 02:08 Ответить
Дочекаюся, щоб про мацкву таке написали ???
28.09.2025 21:31 Ответить
28.09.2025 21:33 Ответить

..
28.09.2025 21:35 Ответить
Бєлгород,Курськ,Орел,Тула,Москва,Воронеж, Ростов і так до Урала.За Уралом там Китай панує
28.09.2025 21:42 Ответить
Приємно, звичайно, але ж ще працювати й працювати. Бо на рашці тих бєлгородів чимало...
28.09.2025 21:42 Ответить
******* цивілізація то така річ, що аби розвалити систему, не обов'язково кожен "бєлгород" аж до Уралу хєрачити. В країні, де все побудовано на автритаризмі, крадівництві та корупції - може бути безліч "чорних лебедів".

От, наприклад, всі читали новини про "ЗСУ лупашить по НПЗ, в ростові, краснодарі та інших регіонах європейських засрашки - паливна криза наростає. А ще паливна криза на Дальньому Сході". Але якось ніхто особливо не цікавився, які це дрони НПЗ ЗСУ на Далекому Сході лупашать в НПЗ?!? А ніякі. Все банальнінше. Газпром чи Роснєфть, хєр зна кому з них там все належить, просто вирішив весь вироблений бензин/дизель продати ... в Китай. І ніхєра ніяких лімітів не залишив місцевим мережам. І чверть засрашки "крякнула" від відсутності бензину на заправках. Без всякої участі ЗСУ.

Зрозумійте - бабла там вже 3й рік все менше і менше. А апетити в щурів (олігархічному оточенні *****) - меншими не стають. Тож там вже почали "тягнути" ковдру кожен на себе, а ковдра там давно лоскутна і має не дуже великий запас міцності.
29.09.2025 00:39 Ответить
ДОБРОГО РАНКУ, ********** !
28.09.2025 21:53 Ответить
Бєлгарад ми с табой!
28.09.2025 21:54 Ответить
Блекгорад зараз
28.09.2025 22:02 Ответить
"Света нету нигде, даже в торговых центрах" - и было слышно как товар с полок мягко шурша медленно выплывает к выходу.. )
28.09.2025 22:01 Ответить
їбашити треба по москві, мразіянам блєтгород не болить
28.09.2025 22:06 Ответить
О тепер і ці з вікон гімном кидатись будуть.
28.09.2025 22:07 Ответить
Як каже Рома Цимбалюк мешканці Бєлгорода застрягли не в ліфтах, а в російському лайні!
28.09.2025 22:09 Ответить
і навіть генератор не врятує - бензину нема
28.09.2025 22:35 Ответить
А я думаю, що це геніального "многоходовочника", який спланував в 2022 році багато-стадійну операцію по звільненню Херсона та Ізюма, призначили на планування операцій з "діп-страйків" по засрашці.

От дивіться:
* спочатку били просто по НПЗ;
* потім почали бити по нафтоперекачувальним станціям та ЛПДС;
* далі - тяглові підстанції ржд;
* тепер - підстанції великих міст.

І це не якісь там дрончики Мадяра. Це комплексні операції, з цілеспрямованого знищення РЛС-них полів, з проріджування секторального ЗРК, з послідовного і акцентованого "впливу" на складові якихось процесів, які, вірогідно, призведуть до результатів, які ми зараз з вами навіть припустити не здатні. 01.09.2022 року я навіть у вологих фантазіях не припускав, що за місяць звільнять Ізюм, а за 2.5 - Херсон. А в серпні 2022 року - вже лупашили ключові елементи оборони засрашки Хаймарсами - а ми раділи просто якимось окремим "розпіареним" ударам типу "опача - антонівський міст прошили 5 разів" чи "опа, 3 ТОР-и розхєрачили десь під Боровою".
29.09.2025 00:30 Ответить
незрозумів до чого ви мені це написали?
29.09.2025 01:01 Ответить
Прочитав ваш пост, він мені навіяв спогади і аналогії. От я і вирішив, як і ви, поділитися своїм внутрішнім світом з людством. А що? не можна було? Вибачайте, я не знав. Сподіваюсь, ви мене пробачите...
29.09.2025 01:10 Ответить
там можна, просто перепитав, може ви взагалі не мені писали, тепер зрозуміло...
29.09.2025 01:20 Ответить
Орест, може ви не в курсі, дрончики Мадяра оставили кацапію без бензина і соляри. І не впрягайтесь в філософію, це мало кому цікаво. Може ще про фази місяця напишете і як воно впливає на надої.
29.09.2025 08:19 Ответить
взагалі-то проилетіло по ПС "Дубовоє" 110/10 кВ (50°33'35.0"N 36°34'53.0"E). Ця підстанція знаходиться через паркан з ТЕЦ "Луч", то може кацапи її вже давно перейменували у "Луч".
28.09.2025 23:23 Ответить
Белгородцы не бойтесь - ЭТО ВАС ОСВОБОЖДАЮТ!!!
28.09.2025 23:25 Ответить
28.09.2025 23:51 Ответить
питання в тому, що треба херачити по мацкві
28.09.2025 23:56 Ответить
По мацкві потім, там сильне ППО, треба фігачити по обласним центрам, поки вони не дуже прикриті.
29.09.2025 08:12 Ответить
треба робити їх непридатними для проживання, немає води, електроенергії, щоб вони їхали на багатші мацкву і підер, тоді там буде весело.
29.09.2025 08:37 Ответить
Білгород. БІЛГОРОД!!!!!!!!
29.09.2025 00:33 Ответить
Ну, за Чернігов, як атвєтка, піде, але Бєлгород - "малавата будєт". За удари по енергетиці України треба блекаутити Маскву і Підєр, що б кацапи взвили. Інакше - не дійде.
29.09.2025 00:46 Ответить
"масква нє сразу строілась", зачекайте...
29.09.2025 01:02 Ответить
Русня! А чьо с ***@лам-та? (с)
29.09.2025 01:59 Ответить
Як кукурікали кацапи в 22-24 роках В каструли срать будете... Тепер ви, козломорді, паскудьте в каструлі.
29.09.2025 08:09 Ответить
 
 