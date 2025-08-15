РУС
Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в Рязанской области РФ

Взрыв на российском заводе Эластик Разрушен пороховой цех

В пороховом цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ прогремел взрыв, возник пожар.

Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В результате взрыва пострадали три человека.

В экстренных службах заявили, что здание порохового цеха полностью разрушено.

на ********** усе за планом

15.08.2025 12:23 Ответить
Тут "красівше"
15.08.2025 12:36 Ответить
Ніколи. Особливо, коли всядешся на бочку з порохом і запалиш цигарку
15.08.2025 12:26 Ответить
А хіба порох може рванути?
15.08.2025 12:19 Ответить
Ніколи. Особливо, коли всядешся на бочку з порохом і запалиш цигарку
15.08.2025 12:26 Ответить
Може..якщо це димний порох для запалювальних зарядів..там технологія часів 17ст..тільки замість коня захищений електродвигун
15.08.2025 12:29 Ответить
нюхальний порох, звісно ні.
то, брешуть!
15.08.2025 12:32 Ответить
уламки бавовни
кацапи зухвало порушують правила тб - палять де попало, шашлики смажять на місці виробництва та зберігання вибухових речовин
от і маєш
15.08.2025 12:20 Ответить
на ********** усе за планом

15.08.2025 12:23 Ответить
Не уламки, а нітрат бавовни
15.08.2025 12:49 Ответить
Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик"

Еластичний вибух. Певно, розтягується, як гандон.
15.08.2025 12:22 Ответить
То рашистські чиновники та військові так хочуть приховати пограбування казни та продажу на ліво пороху
15.08.2025 12:25 Ответить
напевно, пральна машина від чоловіка прилетіла...
15.08.2025 12:30 Ответить
Тут "красівше"
15.08.2025 12:36 Ответить
Він (вогник) дуже маленький. Майже непомітний. Нема про що розмовляти.
15.08.2025 12:41 Ответить
баловані ми стали,то вибух маленький,то вогник не такий ))
15.08.2025 12:45 Ответить
15.08.2025 12:48 Ответить
дрон , на крыле "сластика"

это смерть летит к "эластику"
15.08.2025 12:38 Ответить
не було дронів
кацапи чешуть за "ефект лінзи"
от шо радує, є загиблі та поранені, багато - сумарно за 30 рил, ще рахують
15.08.2025 12:42 Ответить
але ж малувато буде. треба більше й більше.
15.08.2025 13:26 Ответить
Ох вже цей рязанський цукор)
15.08.2025 12:42 Ответить
щодо трьох постраждаликх, впевнений що кацапи *******. Чотири роки тому, коли вибухнув цей же цех, то місця на конерт зайняли два десятки мирних кацапів, хоча кобзон ще не підїхав у роздягальню.
15.08.2025 12:43 Ответить
там ще бахкає, не можуть загасити, то це попередньо кацапи заявили за трьох здохлих та понад 20 поранених
рахувати почнуть пізніше, після локалізації, як у 21-ому, дійсно поза два десятки закабздонених
15.08.2025 12:48 Ответить
кацапи - це якась найнижча форма розвитку тваринного світу. У них навіть умовний рефлекс не випрацьовується. У тому Лєсному населення сім тисяч, вибух у 21-у році на приватному підприємсті, здавалось би, повинен був заставити замислитись, але ніт.
Вангую, через пару років там же ще раз вибухне, і чергові два десятки кацапів розірве на шмаття.
15.08.2025 13:06 Ответить
Це наслідки багатовікового пияцтва,чаду курних Ізб,та жорсткого інбридінгу.
15.08.2025 13:30 Ответить
Пекельні борошна.
15.08.2025 12:54 Ответить
Поки пуйло до Аляски доїде , ФСБ пів рашки підірве .
15.08.2025 12:59 Ответить
Ібо нехер!
15.08.2025 13:09 Ответить
Нехай там все згорить у росії разом з ідіотами росіянцями за те, що вони зробили в Україні 😡
15.08.2025 13:13 Ответить
На сьогодні передавали "магнітниє бурі" і шось там про спалахи на сонці...
Проти Бога непореш...
15.08.2025 13:13 Ответить
це не ми, які ваші докази що це фсб не хоче паплюжити Буданова якій бажае тільки миру?
15.08.2025 13:15 Ответить
Заводи фабрики заправки це все добре, але я хочу, ми хочемо, народ України бажає, щоб кожен кацап при звуці дрона, ракети, обсирав себе проносом. І не в радіусі заводу, а за заводом, в барі, генделіку, дискотеці, у своєму смердючому побуті.
15.08.2025 13:28 Ответить
ета што???-ета двіжуха...
15.08.2025 13:46 Ответить
 
 