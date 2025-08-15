4 461 31
Взрыв прогремел в пороховом цехе завода "Эластик" в Рязанской области РФ
В пороховом цехе завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области РФ прогремел взрыв, возник пожар.
Об этом сообщили российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
В результате взрыва пострадали три человека.
В экстренных службах заявили, что здание порохового цеха полностью разрушено.
Топ комментарии
+15 Wild MadDog
показать весь комментарий15.08.2025 12:23 Ответить Ссылка
+11 Ярослав Кийко
показать весь комментарий15.08.2025 12:36 Ответить Ссылка
+8 Иван Сулима
показать весь комментарий15.08.2025 12:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то, брешуть!
кацапи зухвало порушують правила тб - палять де попало, шашлики смажять на місці виробництва та зберігання вибухових речовин
от і маєш
Еластичний вибух. Певно, розтягується, як гандон.
это смерть летит к "эластику"
кацапи чешуть за "ефект лінзи"
от шо радує, є загиблі та поранені, багато - сумарно за 30 рил, ще рахують
рахувати почнуть пізніше, після локалізації, як у 21-ому, дійсно поза два десятки закабздонених
Вангую, через пару років там же ще раз вибухне, і чергові два десятки кацапів розірве на шмаття.
Проти Бога непореш...