Один із найбільших суднобудівних заводів Росії скоротить 70% штату через брак замовлень

Державна російська "Об’єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) скоротить близько 70% персоналу Хабаровського суднобудівного заводу.

Відповідний наказ гендиректор підриємства Михайло Боровський підписав 10 липня, а завершити звільнення планують до 31 жовтня, повідомляє The Moscow Times.

За даними звітності, середня чисельність працівників Хабаровського суднобудівного заводу становила 505 осіб у 2023році, вже у 2024 році вона зменшилась до 293. Після запланованих на цей рік скорочень на підприємстві може лишитися орієнтовно 90 людей.

Завод, заснований у 1953 році та спеціалізується на серійній побудові морських тральників і кораблів протичовнової оборони, а також виконував цивільні замовлення.

У 2023 році суднобудівний завод передав замовнику Mag-Sea два краболови "Омолон" і "Кедон". Відтоді значних контрактів не отримував. У 2024–2025 роках побудував лише корабель-земснаряд "Амурський-203" як субпідрядник. При цьому отримати військові замовлення (зокрема на відновлення випуску десантних катерів на повітряній подушці) не вдалося.

Через це за підсумками 2024 року виручка АТ "ХСЗ" знизилася на 72% – до 336 млн руб, чистий збиток зріс на 5% – до 638,6 млн руб, а чисті активи третій рік поспіль мають від’ємне значення.

Аудитори висловили сумнів у здатності заводу продовжувати діяльність безперервно. Серед причин низької конкурентоспроможності – віддаленість від металургійних і комплектувальних виробництв (розташованих здебільшого в європейській частині РФ), застаріла матеріальна база, неефективна кооперація та високо трудомістке, переважно несерійне, виробництво.

Раніше повідомлялось, що автозавод BNM у російському Брянську (холдинг "БН-Моторс"), що збирав копії китайських фургонів під маркою BNM Model 1, призупинив виробництво.