Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в Рязанській області РФ. ВIДЕО
У пороховому цеху заводу "Эластик" у Шилівському районі Рязанської області РФ пролунав вибух, виникла пожежа.
Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок вибуху відомо про трьох загиблих та 20 постраждалих.
В екстрених службах заявили, що будівлю порохового цеху повністю зруйновано.
то, брешуть!
кацапи зухвало порушують правила тб - палять де попало, шашлики смажять на місці виробництва та зберігання вибухових речовин
от і маєш
Еластичний вибух. Певно, розтягується, як гандон.
это смерть летит к "эластику"
кацапи чешуть за "ефект лінзи"
от шо радує, є загиблі та поранені, багато - сумарно за 30 рил, ще рахують
рахувати почнуть пізніше, після локалізації, як у 21-ому, дійсно поза два десятки закабздонених
Вангую, через пару років там же ще раз вибухне, і чергові два десятки кацапів розірве на шмаття.
Проти Бога непореш...