3 914 30

Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик" в Рязанській області РФ. ВIДЕО

У пороховому цеху заводу "Эластик" у Шилівському районі Рязанської області РФ пролунав вибух, виникла пожежа.

Про це повідомили російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок вибуху відомо про трьох загиблих та 20 постраждалих. 

В екстрених службах заявили, що будівлю порохового цеху повністю зруйновано.

вибух (4587) завод (1048) пожежа (4403) росія (67219)
Топ коментарі
+13
на ********** усе за планом

15.08.2025 12:23 Відповісти
+10
Тут "красівше"
15.08.2025 12:36 Відповісти
+8
Ніколи. Особливо, коли всядешся на бочку з порохом і запалиш цигарку
15.08.2025 12:26 Відповісти
А хіба порох може рванути?
15.08.2025 12:19 Відповісти
Ніколи. Особливо, коли всядешся на бочку з порохом і запалиш цигарку
15.08.2025 12:26 Відповісти
Може..якщо це димний порох для запалювальних зарядів..там технологія часів 17ст..тільки замість коня захищений електродвигун
15.08.2025 12:29 Відповісти
нюхальний порох, звісно ні.
то, брешуть!
15.08.2025 12:32 Відповісти
уламки бавовни
кацапи зухвало порушують правила тб - палять де попало, шашлики смажять на місці виробництва та зберігання вибухових речовин
от і маєш
15.08.2025 12:20 Відповісти
на ********** усе за планом

15.08.2025 12:23 Відповісти
Не уламки, а нітрат бавовни
15.08.2025 12:49 Відповісти
Вибух пролунав у пороховому цеху заводу "Эластик"

Еластичний вибух. Певно, розтягується, як гандон.
15.08.2025 12:22 Відповісти
То рашистські чиновники та військові так хочуть приховати пограбування казни та продажу на ліво пороху
15.08.2025 12:25 Відповісти
напевно, пральна машина від чоловіка прилетіла...
15.08.2025 12:30 Відповісти
Тут "красівше"
15.08.2025 12:36 Відповісти
Він (вогник) дуже маленький. Майже непомітний. Нема про що розмовляти.
15.08.2025 12:41 Відповісти
баловані ми стали,то вибух маленький,то вогник не такий ))
15.08.2025 12:45 Відповісти
15.08.2025 12:48 Відповісти
дрон , на крыле "сластика"

это смерть летит к "эластику"
15.08.2025 12:38 Відповісти
не було дронів
кацапи чешуть за "ефект лінзи"
от шо радує, є загиблі та поранені, багато - сумарно за 30 рил, ще рахують
15.08.2025 12:42 Відповісти
але ж малувато буде. треба більше й більше.
15.08.2025 13:26 Відповісти
Ох вже цей рязанський цукор)
15.08.2025 12:42 Відповісти
щодо трьох постраждаликх, впевнений що кацапи *******. Чотири роки тому, коли вибухнув цей же цех, то місця на конерт зайняли два десятки мирних кацапів, хоча кобзон ще не підїхав у роздягальню.
15.08.2025 12:43 Відповісти
там ще бахкає, не можуть загасити, то це попередньо кацапи заявили за трьох здохлих та понад 20 поранених
рахувати почнуть пізніше, після локалізації, як у 21-ому, дійсно поза два десятки закабздонених
15.08.2025 12:48 Відповісти
кацапи - це якась найнижча форма розвитку тваринного світу. У них навіть умовний рефлекс не випрацьовується. У тому Лєсному населення сім тисяч, вибух у 21-у році на приватному підприємсті, здавалось би, повинен був заставити замислитись, але ніт.
Вангую, через пару років там же ще раз вибухне, і чергові два десятки кацапів розірве на шмаття.
15.08.2025 13:06 Відповісти
Це наслідки багатовікового пияцтва,чаду курних Ізб,та жорсткого інбридінгу.
15.08.2025 13:30 Відповісти
Пекельні борошна.
15.08.2025 12:54 Відповісти
Поки пуйло до Аляски доїде , ФСБ пів рашки підірве .
15.08.2025 12:59 Відповісти
Ібо нехер!
15.08.2025 13:09 Відповісти
Нехай там все згорить у росії разом з ідіотами росіянцями за те, що вони зробили в Україні 😡
15.08.2025 13:13 Відповісти
На сьогодні передавали "магнітниє бурі" і шось там про спалахи на сонці...
Проти Бога непореш...
15.08.2025 13:13 Відповісти
це не ми, які ваші докази що це фсб не хоче паплюжити Буданова якій бажае тільки миру?
15.08.2025 13:15 Відповісти
Заводи фабрики заправки це все добре, але я хочу, ми хочемо, народ України бажає, щоб кожен кацап при звуці дрона, ракети, обсирав себе проносом. І не в радіусі заводу, а за заводом, в барі, генделіку, дискотеці, у своєму смердючому побуті.
15.08.2025 13:28 Відповісти
 
 