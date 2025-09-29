РУС
Россиянин снимает на видео темные улицы Белгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Белгорода снимает темные городские улицы после атаки на местную ТЭЦ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео уверяет, что электроэнергия отсутствует в месте полностью.

"В Белгороде из-за "неблагоприятных погодных условий" взорвалась ТЭЦ и произошел блэкаут. Света нет, воды нет, интернета нет, лифты остановились, не работают светофоры, магазины закрылись, бензина для генераторов также нет. Местные жители почему-то не верят властям, которые заявили, что проблемы возникли из-за плохой погоды и обвиняют во всем "хохлов", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Можна очима світити - звірина ж вночі бачить
показать весь комментарий
29.09.2025 09:32 Ответить
Тобто не проблема, але...
показать весь комментарий
29.09.2025 09:36 Ответить
по свічним заводам ми бити не будемо
показать весь комментарий
29.09.2025 09:37 Ответить
Нічний варіант "двіжухі" від *****
показать весь комментарий
29.09.2025 09:37 Ответить
Спецоперация идет строго в соответствие с планом
показать весь комментарий
29.09.2025 09:40 Ответить
Та ні. Знову рашистська сушка свій БК загубила.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:44 Ответить
Зелений казав про Москву.... Чи він Москву з Білгородом переплутав.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:45 Ответить
💡 Блекаут у центрі Бєлгорода після прильотів по місцевій ТЕЦ - попередньо, уражено також дві підстанції.

Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:46 Ответить
Дивно, але електрику відновили приблизно через 2 години.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:49 Ответить
не треба мене дурити . я ще не п'яний . я щас покажу тобі відео вибуху на ТЕЦ
показать весь комментарий
29.09.2025 09:52 Ответить
Викреслили ТЕЦ і живили від інших, я про це.
Те що в ТЕЦ потрапили, я бачив відео.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:53 Ответить
Шукай підвали
показать весь комментарий
29.09.2025 09:55 Ответить
навіщо мені підвал ?
у мене і газ і електрика в достатку.
показать весь комментарий
29.09.2025 09:56 Ответить
ти ж с Белгороду
показать весь комментарий
29.09.2025 09:58 Ответить
Я прочитав у них в ЗМІ, чого мені в Бєлгороді робити
показать весь комментарий
29.09.2025 09:59 Ответить
а ще у них написано, що це через погодні явища, ти цьому теж віриш?
показать весь комментарий
29.09.2025 10:09 Ответить
Це я тут читав, там такого не бачив. Ну є ж ЗМІ, зайдіть почитайте.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:10 Ответить
у них пишуть, що Україну війну почала і напала на раісію.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:15 Ответить
https://t.me/voynareal/122955 Відео
показать весь комментарий
29.09.2025 09:54 Ответить
Чому дивно? У нас так само спочатку дуже швидко перекидали потужності по мережі. Але якщо так само підсмажити декілька ТЕЦ навкруги, то перекидати не буде звідки. Одна ТЕЦ - це пряме попередження. Просто блекаут взимку на раїсі - це тисячі трупів. Їх там ніхто рятувати не буде. Ще й звинуватять у дискредитації.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:05 Ответить
крім ТЕЦ і тому подібного треба вибивати трансформаторні, тоді не зможуть переключатись.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:12 Ответить
https://t.me/voynareal/122955 Відео
показать весь комментарий
29.09.2025 09:53 Ответить
-"Сидим, скушно...
Движухи хочецца"...
Все как заказывали, Алени!
показать весь комментарий
29.09.2025 09:58 Ответить
кому, у сраку, цікавий той бєлгород? як і будь яке інше місто!
виключно москва.
але, я щось не бачу відосики про темну красную площадь!!!!
навіщо нам засирають мізки якоюсь хєрнею про всратий бєлгород?
бо, ніхто по москві не вдарить!
бо, для малороса гундосого владіміра це місто мрії!!! і, звісно оманський договірняк ніхто не відміняв!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 10:02 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 10:07 Ответить
а ти думаєш куди поїдуть мешканці Бєлгорода і інших міст, що залишаться без світла, водопостачання, тепла?
показать весь комментарий
29.09.2025 10:13 Ответить
нікуди не підуть! будуть там стояти на колінах та вмовляти сцаря всіх ємєль про допомогу.
чи, ти не бачив кріпаків з курщини?

за це, друга армія світу перетворить кабами бєлгород на бахмут.
чи, ти не дивишся новини?
показать весь комментарий
29.09.2025 10:17 Ответить
і такі будуть. давай почекаєм, і подивимось, головне щоб не зупинялись із знищенням ТЕЦів і підстанцій трансформаторних разом з НПЗ і іншою інфраструктурою.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:22 Ответить
показать весь комментарий
29.09.2025 10:06 Ответить
я певен що Южмаш цілеспрямовано знищили щоб не могли виробити ракети якими можна булоб по маскві запуліти
були б такі ракети каци б не полізли
тому треба підняти папери хто задушив Южмаш і розстріляти за державну зраду
показать весь комментарий
29.09.2025 10:06 Ответить
Однако )
показать весь комментарий
29.09.2025 10:11 Ответить
Головне, треба продовжувати виносити нафтопереробку, це головне джерело доходів росії.
показать весь комментарий
29.09.2025 10:12 Ответить
 
 