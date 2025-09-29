Россиянин снимает на видео темные улицы Белгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Белгорода снимает темные городские улицы после атаки на местную ТЭЦ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео уверяет, что электроэнергия отсутствует в месте полностью.

"В Белгороде из-за "неблагоприятных погодных условий" взорвалась ТЭЦ и произошел блэкаут. Света нет, воды нет, интернета нет, лифты остановились, не работают светофоры, магазины закрылись, бензина для генераторов также нет. Местные жители почему-то не верят властям, которые заявили, что проблемы возникли из-за плохой погоды и обвиняют во всем "хохлов", - пишет в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

