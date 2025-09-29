Россиянин снимает на видео темные улицы Белгорода: "Хохлы въ#бали. Вообще в городе нет света нигде". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой житель российского Белгорода снимает темные городские улицы после атаки на местную ТЭЦ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео уверяет, что электроэнергия отсутствует в месте полностью.
"В Белгороде из-за "неблагоприятных погодных условий" взорвалась ТЭЦ и произошел блэкаут. Света нет, воды нет, интернета нет, лифты остановились, не работают светофоры, магазины закрылись, бензина для генераторов также нет. Местные жители почему-то не верят властям, которые заявили, что проблемы возникли из-за плохой погоды и обвиняют во всем "хохлов", - пишет в комментарии автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+5 Pavel Bortsevych
+5 Oleg Iavtushenko
+4 Валентин Коваль #612867
Шукайте підвали виродки, це тільки розминка.
Те що в ТЕЦ потрапили, я бачив відео.
у мене і газ і електрика в достатку.
Движухи хочецца"...
Все как заказывали, Алени!
виключно москва.
але, я щось не бачу відосики про темну красную площадь!!!!
навіщо нам засирають мізки якоюсь хєрнею про всратий бєлгород?
бо, ніхто по москві не вдарить!
бо, для малороса гундосого владіміра це місто мрії!!! і, звісно оманський договірняк ніхто не відміняв!!!
чи, ти не бачив кріпаків з курщини?
за це, друга армія світу перетворить кабами бєлгород на бахмут.
чи, ти не дивишся новини?
були б такі ракети каци б не полізли
тому треба підняти папери хто задушив Южмаш і розстріляти за державну зраду