Дроны атаковали завод взрывчатых веществ в Дзержинске. ВИДЕО
В Нижегородской области под удар дронов попал завод имени Свердлова - один из крупнейших производителей взрывчатки в РФ, находящийся под международными санкциями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ. Завод находится в санкционном списке стран Евросоюза, Украины, США, Великобритании, Японии и Швейцарии.
Завод является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ. Ранее сообщалось, что предприятие производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.
