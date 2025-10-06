Ракетный удар по ТЭЦ в Брянской области: пропал свет и отопление. ВИДЕО

В российском городе Клинцы Брянской области после взрыва на ТЭЦ зафиксированы перебои с электроснабжением и проблемы с отоплением. Об этом пишут местные паблики.

По словам очевидцев, на месте попадания бушует сильный огонь, сообщает Цензор.НЕТ. Также местные жители сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ. В сети также показали видео пожара в Клинцах.

После нескольких прилетов в ночь на 6 октября в Стародубском районе России пропал свет, а в Унечском объявили ракетную тревогу.

Перед этим сообщалось о взрывах в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода.

