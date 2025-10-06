8 088 37
Ракетный удар по ТЭЦ в Брянской области: пропал свет и отопление. ВИДЕО
В российском городе Клинцы Брянской области после взрыва на ТЭЦ зафиксированы перебои с электроснабжением и проблемы с отоплением. Об этом пишут местные паблики.
По словам очевидцев, на месте попадания бушует сильный огонь, сообщает Цензор.НЕТ. Также местные жители сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ. В сети также показали видео пожара в Клинцах.
После нескольких прилетов в ночь на 6 октября в Стародубском районе России пропал свет, а в Унечском объявили ракетную тревогу.
Перед этим сообщалось о взрывах в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода.
52°44'60.0"N 32°15'16.1"E
- Холадно, маманя! В блиндаже не топим - баимся, што хахлы теплавизарам заметят, и "Баба-яга" мину скинет на голаву... Пришли мне, пажалуста, батины штаны, в каторых он на Севере работал...
- Не магу, сыначка... Папа в них сейчас сидит - хахлы нам ТЭЦ разбили, сидим в холаде...
По брянську путін і сам може бахнути...
ТАК МНОГО РАКЕТ!!!!!
Казалось - можно пол- России снести к х......
Опять ,видать ,сбрехал
У кацапов - *****
У нас - БРЕХЛО
Шо робить?