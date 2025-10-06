РУС
Ракетный удар по ТЭЦ в Брянской области: пропал свет и отопление. ВИДЕО

В российском городе Клинцы Брянской области после взрыва на ТЭЦ зафиксированы перебои с электроснабжением и проблемы с отоплением. Об этом пишут местные паблики.

По словам очевидцев, на месте попадания бушует сильный огонь, сообщает Цензор.НЕТ. Также местные жители сообщают о ракетном ударе по ТЭЦ. В сети также показали видео пожара в Клинцах.

После нескольких прилетов в ночь на 6 октября в Стародубском районе России пропал свет, а в Унечском объявили ракетную тревогу.

Перед этим сообщалось о взрывах в российском Белгороде: в городе пропал свет и вода.

Читайте также: Украина уже бьет по РФ ракетами "Фламинго", - The Economist

Топ комментарии
+22
- Как ты там, сыначка?
- Холадно, маманя! В блиндаже не топим - баимся, што хахлы теплавизарам заметят, и "Баба-яга" мину скинет на голаву... Пришли мне, пажалуста, батины штаны, в каторых он на Севере работал...
- Не магу, сыначка... Папа в них сейчас сидит - хахлы нам ТЭЦ разбили, сидим в холаде...
06.10.2025 02:50 Ответить
+20
судячи з відблиску з вікон будівлі, вибух стався прямо у корпусі турбінного цеху.
52°44'60.0"N 32°15'16.1"E
06.10.2025 02:34 Ответить
+15
По логістичному центру треба влупити щоб димом від пожежі все місто заволокло. Кацапня повинна усвідомити,що все що вони роблять в Україні буде робитися і у них.
06.10.2025 02:29 Ответить
По логістичному центру треба влупити щоб димом від пожежі все місто заволокло. Кацапня повинна усвідомити,що все що вони роблять в Україні буде робитися і у них.
06.10.2025 02:29 Ответить
Ага, хвилинку, заряджаємо хламінго...
06.10.2025 03:35 Ответить
Здрастуй, жопа - новий рік! Не за календарем, звісно, а за веселою метушнею.
06.10.2025 02:29 Ответить
Движуха,як хотіло х..йло і ко.
06.10.2025 04:21 Ответить
добре...
06.10.2025 02:30 Ответить
судячи з відблиску з вікон будівлі, вибух стався прямо у корпусі турбінного цеху.
52°44'60.0"N 32°15'16.1"E
06.10.2025 02:34 Ответить
Шо характерно, на ул.Мира....
06.10.2025 08:40 Ответить
На черзі Воронезька ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2.
06.10.2025 02:39 Ответить
- Как ты там, сыначка?
- Холадно, маманя! В блиндаже не топим - баимся, што хахлы теплавизарам заметят, и "Баба-яга" мину скинет на голаву... Пришли мне, пажалуста, батины штаны, в каторых он на Севере работал...
- Не магу, сыначка... Папа в них сейчас сидит - хахлы нам ТЭЦ разбили, сидим в холаде...
06.10.2025 02:50 Ответить
Саме цікаве - цей анекдот я написав рік тому - коли про удари по ТЕЦ кацапских, ми і мови не вели...
06.10.2025 03:05 Ответить
По ТЕЦ у брянську зер гут,але краще по єлабузі...або по аеродрому оленья...

По брянську путін і сам може бахнути...
06.10.2025 03:24 Ответить
Владимир Александрович обещал
ТАК МНОГО РАКЕТ!!!!!
Казалось - можно пол- России снести к х......
Опять ,видать ,сбрехал
У кацапов - *****
У нас - БРЕХЛО
Шо робить?
06.10.2025 03:28 Ответить
причьом по єтому ТЕЦ ******* Хаймарсами.
06.10.2025 03:52 Ответить
теоретично можливо, але для цього треба було би заїхати аж у Семенівку.
06.10.2025 04:34 Ответить
на то він і хаймарс. Високомобільна рсзо. Швидко залетів, швидко з'їбався.
06.10.2025 04:51 Ответить
можливо. М142 розгортається і згортається швидко.
06.10.2025 05:35 Ответить
по трубі бийте !
06.10.2025 04:59 Ответить
Чого вас завжди в труби, тягне ?
06.10.2025 07:00 Ответить
Там кабанчик кацапів приймає в теплі обійми
06.10.2025 07:57 Ответить
Низка аеропортів Росії призупиняла роботу
06.10.2025 05:16 Ответить
А де ж висери ботів, що зеля не відповідає на обстріли по нам ? )))
06.10.2025 05:21 Ответить
де ?
06.10.2025 05:26 Ответить
Эх.... Вот был бы Петька...
06.10.2025 06:45 Ответить
...то сотні тисяч в живих би залишилось, а мільйони не виїхали б з України.
06.10.2025 06:57 Ответить
Очередной счастливый в лице дениски вылез! Сколько прилетело до нас в промежуток между ударами по Белгородской ТЭС и Брянской? Что летело по московитским станциям? Завтра перестанут давать ракеты и чем твой кумир будет отвечать? Видосиками?! Московиты бьют каждый день, а ответ раз неделю. Хотя, тебе на марафона сейчас расскажут как мощно и своевременно отвечает солнце ликий!
06.10.2025 06:13 Ответить
ой тупі , по трубі вдарте і нема ТЕЦ
06.10.2025 05:25 Ответить
Ога- трубу ж важче відновити, ніж обладнання на ТЕЦ, так трололох ватний? ))) що- бісишся шо не тільки ви по ним тепер можете бити? )) ЗВИКАЙТЕ!
06.10.2025 05:30 Ответить
не репетуй
06.10.2025 05:32 Ответить
Це все на шо здатна твоя єдина ізвіліна, ванечка? )) мабуть у вас на болотах зовсім справи погані, раз ***** навіть на ботах почав явно єкономити )
06.10.2025 05:49 Ответить
Яскрава пожежа спалахнула на нафтобазі в Феодосії, тим часом поблизу Євпаторії повідомляють про приліт по військовій частині окупантів.
06.10.2025 06:30 Ответить
У РФ атакований завод вибухівки - соцмережі
06.10.2025 06:36 Ответить
Зима близько😎
06.10.2025 06:34 Ответить
Кацапи, в каструлі гадить будете, а мити свої свинособачі рила в калюжах, якщо дощ буде
06.10.2025 07:07 Ответить
06.10.2025 08:48 Ответить
06.10.2025 08:50 Ответить
 
 