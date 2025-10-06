УКР
Ракетний удар по ТЕЦ в Брянській області: зникло світло та опалення. ВIДЕО

У російському місті Клинці Брянської області після вибуху на ТЕЦ зафіксовані перебої з електропостачанням та проблеми з опаленням. Про це пишуть місцеві пабліки.

За словами очевидців, на місці влучання вирує сильний вогонь, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька прильотів було зафіксовано у ніч на 6 жовтня у Стародубському районі Росії на Брянщині. У сусідньому Унєчському районі оголосили ракетну тривогу.

Перед цим повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода.

Читайте також: Україна вже б’є по РФ ракетами "Фламінго", - The Economist

Топ коментарі
+6
судячи з відблиску з вікон будівлі, вибух стався прямо у корпусі турбінного цеху.
52°44'60.0"N 32°15'16.1"E
06.10.2025 02:34 Відповісти
+5
По логістичному центру треба влупити щоб димом від пожежі все місто заволокло. Кацапня повинна усвідомити,що все що вони роблять в Україні буде робитися і у них.
06.10.2025 02:29 Відповісти
+5
На черзі Воронезька ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2.
06.10.2025 02:39 Відповісти
Здрастуй, жопа - новий рік! Не за календарем, звісно, а за веселою метушнею.
показати весь коментар
06.10.2025 02:29 Відповісти
добре...
показати весь коментар
06.10.2025 02:30 Відповісти
- Как ты там, сыначка?
- Холадно, маманя! В блиндаже не топим - баимся, што хахлы теплавизарам заметят, и "Баба-яга" мину скинет на голаву... Пришли мне, пажалуста, батины штаны, в каторых он на Севере работал...
- Не магу, сыначка... Папа в них сейчас сидит - хахлы нам ТЭЦ разбили, сидим в холаде...
показати весь коментар
06.10.2025 02:50 Відповісти
Саме цікаве - цей анекдот я написав рік тому - коли про удари по ТЕЦ кацапских, ми і мови не вели...
показати весь коментар
06.10.2025 03:05 Відповісти
По ТЕЦ у брянську зер гут,але краще по єлабузі...або по аеродрому оленья...

По брянську путін і сам може бахнути...
показати весь коментар
06.10.2025 03:24 Відповісти
Владимир Александрович обещал
ТАК МНОГО РАКЕТ!!!!!
Казалось - можно пол- России снести к х......
Опять ,видать ,сбрехал
У кацапов - *****
У нас - БРЕХЛО
Шо робить?
показати весь коментар
06.10.2025 03:28 Відповісти
 
 