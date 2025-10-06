Ракетний удар по ТЕЦ в Брянській області: зникло світло та опалення. ВIДЕО

У російському місті Клинці Брянської області після вибуху на ТЕЦ зафіксовані перебої з електропостачанням та проблеми з опаленням. Про це пишуть місцеві пабліки.

За словами очевидців, на місці влучання вирує сильний вогонь, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кілька прильотів було зафіксовано у ніч на 6 жовтня у Стародубському районі Росії на Брянщині. У сусідньому Унєчському районі оголосили ракетну тривогу.

Перед цим повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода.

Читайте також: Україна вже б’є по РФ ракетами "Фламінго", - The Economist

Більше читайте у нашому Telegram-каналі