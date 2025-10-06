981 10
Ракетний удар по ТЕЦ в Брянській області: зникло світло та опалення. ВIДЕО
У російському місті Клинці Брянської області після вибуху на ТЕЦ зафіксовані перебої з електропостачанням та проблеми з опаленням. Про це пишуть місцеві пабліки.
За словами очевидців, на місці влучання вирує сильний вогонь, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кілька прильотів було зафіксовано у ніч на 6 жовтня у Стародубському районі Росії на Брянщині. У сусідньому Унєчському районі оголосили ракетну тривогу.
Перед цим повідомлялося про вибухи у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода.
52°44'60.0"N 32°15'16.1"E
- Холадно, маманя! В блиндаже не топим - баимся, што хахлы теплавизарам заметят, и "Баба-яга" мину скинет на голаву... Пришли мне, пажалуста, батины штаны, в каторых он на Севере работал...
- Не магу, сыначка... Папа в них сейчас сидит - хахлы нам ТЭЦ разбили, сидим в холаде...
По брянську путін і сам може бахнути...
ТАК МНОГО РАКЕТ!!!!!
Казалось - можно пол- России снести к х......
Опять ,видать ,сбрехал
У кацапов - *****
У нас - БРЕХЛО
Шо робить?