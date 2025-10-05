Україна вже б’є по РФ ракетами "Фламінго", - The Economist

Україна вже використовує крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по енергетичних об’єктах Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Economist, ці ракети значно швидші за безпілотники та літають на висоті близько 50 метрів над землею. Вони мають дальність польоту понад 3000 км і несуть бойову частину вагою 1150 кг, що забезпечує потужний удар по цілям.

The Economist зазначає, що FP-5 може обходити засоби протиповітряної оборони Росії завдяки змінним траєкторіям польоту. Ракети виготовляються з перероблених турбовентиляторних двигунів радянської епохи, а фюзеляж з вуглецевого волокна роблять за шість годин.

Компанія Fire Point виробляє зараз дві-три ракети на день, але планує довести обсяг до семи штук уже цього місяця. Кожна ракета коштує близько $500 тисяч, що значно дешевше за американську Tomahawk.

Крім FP-5, близько 60% ударів по РФ здійснюють безпілотники Fire Point FP-1 з дальністю до 1500 км. Вони оснащені захищеним від глушіння програмним забезпеченням. Використання таких засобів, за оцінками видання, виводить Україну на новий рівень.

Раніше ми повідомляли, що українська компанія Fire Point, яка є виробником ракет Фламінго", представила на виставці MSPO у Польщі ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Дрон оснащений 100-кілограмовою бойовою частиною і вже представлений на передовій.

