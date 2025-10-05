УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7080 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
7 581 99

Україна вже б’є по РФ ракетами "Фламінго", - The Economist

Україна вже б’є по РФ ракетами "Фламінго", - The Economist

Україна вже використовує крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по енергетичних об’єктах Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Economist, ці ракети значно швидші за безпілотники та літають на висоті близько 50 метрів над землею. Вони мають дальність польоту понад 3000 км і несуть бойову частину вагою 1150 кг, що забезпечує потужний удар по цілям.

Читайте: Україна знайде можливості й зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві, - начальник Генштабу Гнатов

The Economist зазначає, що FP-5 може обходити засоби протиповітряної оборони Росії завдяки змінним траєкторіям польоту. Ракети виготовляються з перероблених турбовентиляторних двигунів радянської епохи, а фюзеляж з вуглецевого волокна роблять за шість годин.

Компанія Fire Point виробляє зараз дві-три ракети на день, але планує довести обсяг до семи штук уже цього місяця. Кожна ракета коштує близько $500 тисяч, що значно дешевше за американську Tomahawk.

Читайте: Постачання Tomahawk Україні здається нереалістичним через обмежені запаси, - Reuters

Крім FP-5, близько 60% ударів по РФ здійснюють безпілотники Fire Point FP-1 з дальністю до 1500 км. Вони оснащені захищеним від глушіння програмним забезпеченням. Використання таких засобів, за оцінками видання, виводить Україну на новий рівень.

Раніше ми повідомляли, що українська компанія Fire Point, яка є виробником ракет Фламінго", представила на виставці MSPO у Польщі ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Дрон оснащений 100-кілограмовою бойовою частиною і вже представлений на передовій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

безпілотник (4993) ракети (4202) Удари по РФ (574)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
показати весь коментар
05.10.2025 22:30 Відповісти
+27
дєрмак проплатив публікацію.
показати весь коментар
05.10.2025 22:33 Відповісти
+26
Бье мабуть тільки "інформаційно" з Опи.
показати весь коментар
05.10.2025 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бье мабуть тільки "інформаційно" з Опи.
показати весь коментар
05.10.2025 22:25 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 22:30 Відповісти
Це та шо по восім?
показати весь коментар
05.10.2025 22:38 Відповісти
дешевка рибка - погана юшка

.
показати весь коментар
05.10.2025 23:34 Відповісти
ти фламінгів не бачиш ?
а вони є

.пічаль
показати весь коментар
05.10.2025 23:40 Відповісти
та хєр там плавал, вже в Белгороді блекаут
показати весь коментар
05.10.2025 22:31 Відповісти
Скумбрільдою жахнули, до Бєлгорода саме 3000 км або 8000, в Економісті поки що не вирішили
показати весь коментар
06.10.2025 00:17 Відповісти
Не знайшли на клавіатурі апостроф і літеру "є"🤣?
показати весь коментар
05.10.2025 22:33 Відповісти
це ознака набору двома пальцями з поглядом на клаву ))
показати весь коментар
05.10.2025 22:54 Відповісти
саме так, 8 тисяч кілометрів до Бєлгорода

показати весь коментар
06.10.2025 00:15 Відповісти
А де результат,
показати весь коментар
05.10.2025 22:26 Відповісти
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3577965
показати весь коментар
05.10.2025 22:32 Відповісти
до бєлгорода 3000км?
показати весь коментар
05.10.2025 22:54 Відповісти
Ключовий момент не дальність, а вага БК, бо БПЛА ТЕЦ не виб'є.
показати весь коментар
05.10.2025 23:00 Відповісти
Які БПЛА?У нас Паляниці,Довгі нептуни,Пекло,Трембіта,Рута,вже давно виробляються серійно.Фламінго повинні працювати на дальність більше 1000 км,і по значно важливіших об'єктах ніж ТЕС.
показати весь коментар
05.10.2025 23:21 Відповісти
Де повинні літати фламінги не ваше діло
показати весь коментар
05.10.2025 23:29 Відповісти
А спижжене бабло на віртуальних фуфломінгах - теж не наше діло?
показати весь коментар
05.10.2025 23:57 Відповісти
Не психуй, Вова. Ми пам'ятаємо - я вам нічєго нє должен.
показати весь коментар
06.10.2025 00:01 Відповісти
наше

я навіть скажу тобі де літають Фуфломінги, якщо ти такий нездогадливий - у офшорах
показати весь коментар
06.10.2025 00:19 Відповісти
В Блетгород і Вільха дістане.
показати весь коментар
05.10.2025 23:06 Відповісти
Вільха не потягне вагу БК від фламінги.
показати весь коментар
05.10.2025 23:31 Відповісти
шо ж ти такий настирний, ЗЄльоний ?
кругом лізеш ,..... !
показати весь коментар
05.10.2025 23:35 Відповісти
це ти настирна - як циганча.
показати весь коментар
05.10.2025 23:42 Відповісти
отой реактивний двигун шо до неї скотчем примотаний - теж не тягне 1000 кг вибухівки
показати весь коментар
05.10.2025 23:58 Відповісти
І куди тією тонною вдарили?
показати весь коментар
06.10.2025 00:14 Відповісти
Лише, що один пшик
показати весь коментар
05.10.2025 22:27 Відповісти
До 7 штук в день, зацените. Вот поэтому Зегевара и просит у Трампа "Томагавки" с гораздо худшими ТТХ.
показати весь коментар
05.10.2025 22:32 Відповісти
не просит
показати весь коментар
05.10.2025 22:33 Відповісти
https://tsn.ua/politika/zelenskyy-poprosyv-u-trampa-rakety-tomahawk-shcho-vidpoviv-prezydent-ssha-2920985.html Просить.
показати весь коментар
05.10.2025 23:09 Відповісти
Не просить.Річ йшла про обмін програмною частиною управління для ракет Фламінго, а журналісти збрехали.
показати весь коментар
05.10.2025 23:18 Відповісти
Так,всі журналісти брешуть,тільки ваш шпіон в ОПі видає правдиву інфу))))))
показати весь коментар
05.10.2025 23:24 Відповісти
Не тількі наш.
показати весь коментар
05.10.2025 23:27 Відповісти
Тобто фламінга кудись літає але ніхуа не долітає?)
Де вас таких горе-піарників оті ОПівці знаходять? Певне по об'явах набирають.
показати весь коментар
05.10.2025 23:35 Відповісти
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3577965
показати весь коментар
05.10.2025 23:45 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 22:38 Відповісти
дєрмак проплатив публікацію.
показати весь коментар
05.10.2025 22:33 Відповісти
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3577965
показати весь коментар
05.10.2025 22:34 Відповісти
А Бєлгород це ж таке місто, що тільки фламінгами й можна дістати. Так? 🤡
показати весь коментар
05.10.2025 22:56 Відповісти
Ні, не так. ТЕЦ в Бєлгороді можна вибити лише БК вагою 1000 кг.Ну десь так як сьогодні.
показати весь коментар
05.10.2025 22:59 Відповісти
Тільки 1000? І тільки фламінго? Серйозно? 🤡🤡🤡
єрмак, розлогінься 😂
показати весь коментар
05.10.2025 23:08 Відповісти
Серйозно. ТЕЦ має підвищений клас захисту.
показати весь коментар
05.10.2025 23:26 Відповісти
корочє, Психиатрическая больница No1 .....
показати весь коментар
05.10.2025 23:37 Відповісти
йди каклєти жарь, вундервумен
показати весь коментар
05.10.2025 23:40 Відповісти
лопатой по **** хо, чмо зєльоне?
показати весь коментар
06.10.2025 00:00 Відповісти
Я так зрозумів, що вони краще Tomahawk. Не дивно, що їх немає. Скоріш за все, всю продукцію геніальної української компанії Fire Point, законтрактували американці на 3 роки вперед.
показати весь коментар
05.10.2025 22:35 Відповісти
А нам припруть свої прострочені томагавки.
показати весь коментар
05.10.2025 22:36 Відповісти
Вони дешевші за Томагавк, с простіші в конструкції, отже легше і швидше збирати.
показати весь коментар
05.10.2025 22:52 Відповісти
а ще їх НЕ існує !

.
показати весь коментар
05.10.2025 23:38 Відповісти
Існують, можливо не в тих кількостях як заявляються, але існують. Відео запусків є, і не треба мені розповідати про ІІ.
показати весь коментар
05.10.2025 23:39 Відповісти
Ти ж відчуваєш різницю між однією ракетою для відосіка, і 3-7 шт на день?
показати весь коментар
06.10.2025 00:02 Відповісти
Її дуже легко збирати. За кожну фламінгу капає Міндічу на кишеню, а уявну ракету збирати недовго)))
показати весь коментар
05.10.2025 23:44 Відповісти
Брехня. Якби хоч одна ракета з 1000кг вибухівки вдарила по місту то там би цілий район знесло. А те що ми бачили на відео це одні пшики схожі на удари дронами.
показати весь коментар
05.10.2025 22:36 Відповісти
The Economist - хороший журнал, але ж грошей і в Economist завжди не хватає.
У мене гроші за підписку The Economist майже завжди знімали з рахунку автоматом раніше ніж положено по закону.
Такщо, якщо хтось платить за рекламу то..............................
показати весь коментар
05.10.2025 22:36 Відповісти
Це потрібно бути ідіотом щоб за жовту брехливу пресу ще й платити
показати весь коментар
05.10.2025 22:38 Відповісти
The Economist - хороший журнал, і в мене була скидка.
показати весь коментар
05.10.2025 22:40 Відповісти
А хто цій газеті про таке розказав? Щось закрадаються в мене смутні догадки...
показати весь коментар
05.10.2025 22:38 Відповісти
може арестович, або зінка )))
показати весь коментар
05.10.2025 22:56 Відповісти
І де результати? Кацапи через своє ідіотство викладують все що по ним прилетіло, поки це люті і хімарси, навіть вільха кудись пропала.
показати весь коментар
05.10.2025 22:39 Відповісти
А , хто цю казочку оплатив ???
показати весь коментар
05.10.2025 22:40 Відповісти
Вечір о..тельних історій
показати весь коментар
05.10.2025 22:42 Відповісти
проста математика.
от взяти хоча б період - місяць, чи коли там заговорили про фламінго факінго.
30 днів, ну хай 21 робочий на місяць, 2 шт на день, 42 шт за місяць, по 500К баксів кожна - 21 мільйон долларів на місяць, або ж 870 мільйонів гривень.
і хто в це повірить?
показати весь коментар
05.10.2025 22:43 Відповісти
гроші то таке... аби 42 штуки по 1150 кг вибухівки *******, мало б не було. а нам відоси самі рашисти викладають як їхні жижозаводи виносять бпла ну дууже схожі на ,,лютий"
показати весь коментар
05.10.2025 23:00 Відповісти
як раз гроші то головне, ракети "були", але їх "збили")
показати весь коментар
05.10.2025 23:09 Відповісти
так вони ж нєзбиваємі
The Economist зазначає, що FP-5 може обходити засоби протиповітряної оборони Росії завдяки змінним траєкторіям польоту. (с)
показати весь коментар
05.10.2025 23:13 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 22:44 Відповісти
А якісь докази цьому є, чи це автор Економіста так вирішив?
Типу "Вони атакували НПЗ, а в ОПі заявили що в них є фламінга по 2-3 в місяць, а значить могли обстріляти фламінгою, не стануть же вони брехати."
показати весь коментар
05.10.2025 22:44 Відповісти
Якщо теоретично визнати що така ракета як фламінго існує, то в чому проблема на неї ставити ядерні заряди? Невже в країні яка колись мала ядерну зброю а також робила космічні ракети, не хватає розуму зробити ядерну зброю? Ви ж розумієте що без ядерної зброї в нас немає шансів вижити. Бо рашисти ніколи не зупиняться і завжди будуть нам погрожувати ядерною зброєю коли будуть програвати на полі бою
показати весь коментар
05.10.2025 22:44 Відповісти
Розуму вистачить, але де ти будеш брати збагачений уран для виробництва якого потрібні центрифуги? І це не рахуючи того, що члени ядерного клубу не дозволять нам мати ядерну бімбу.
показати весь коментар
05.10.2025 23:15 Відповісти
Все дуже просто. Наприклад хтось з ОПи (неназване джерело) дає інфу https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist про те, що Україна вже завдає удари Фламінгами ЗЕМіндіча по москалоті. Ця інфа публікується https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist. І після цього можна вже давати посилання на те, що про використання Фламінго пише https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist. А чи насправді Фламінгами бють по москалоті чи бють іншою зброєю, а видають за Фламінго (так роблять достатньо часто як розповідав Касьянов, коли влучання одних дронів видають за влучання інших бо це комусь вигідно), про це https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist не буде розбиратися.
показати весь коментар
05.10.2025 22:45 Відповісти
Це вже б"ють ERAMси -з F-16
показати весь коментар
05.10.2025 22:47 Відповісти
6 тижнів з 20 вересня про обіцяне постачання першої партіїї з 350 тис наступних
у ЗМІ США вже прлойшли.
показати весь коментар
05.10.2025 22:50 Відповісти
Кацапка, коли ти вже перестанеш піздіти?
"План передбачає виробництво 1200 ракет за ціною за одиницю 4,3 мільйона доларів." І це план для США!
А ти вже поставила 350 тисяч в Україну!!!
Вавка на всю тупу бошку?
показати весь коментар
05.10.2025 23:21 Відповісти
казки від проплачених журналюг
показати весь коментар
05.10.2025 22:47 Відповісти
В когось є креслення фау-1 і фау-2?
показати весь коментар
05.10.2025 22:49 Відповісти
Ракета була одноступінчастою, мала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C рідинний ракетний двигун, запускалася вертикально, на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0 активній ділянці траєкторії в дію вступала автономна гіроскопічна система управління, оснащена програмним механізмом і пристроями для вимірювання швидкості. Крейсерська https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 швидкість становила 1,65 км/с (5940 км/год), дальність польоту сягала 320 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км, висота траєкторії - 80-90 км.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB Середня вартість становить 119 600 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 рейхсмарок.

Фау-2 є першим об'єктом в історії, який здійснив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 суборбітальний космічний політ, досягнувши висоти 188 км під час вертикального запуску в https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1944 роціhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2#cite_note-Dorn_V2-2 .

Після війни вона стала прототипом для подальшої розробки перших балістичних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ракет у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СРСР та інших країнах.
показати весь коментар
05.10.2025 23:11 Відповісти
Параша зі своїм АПК може лише до 30 ракет всіх типів виробляти, в ми в гаражі 200, в цій історії прекрасно все
показати весь коментар
05.10.2025 22:51 Відповісти
Через зрадойобів читати коментарі майже неможливо.
показати весь коментар
05.10.2025 22:53 Відповісти
вчора з похорону, в моєму пгт вже 96 загиблих( швстьох знав особисто. ті на кому трималась україна, але в яких ніколи ніхто не брав інтервю бож сказали вони б про війну, владу, штаби те що всерівно ніхто ненапечата.
показати весь коментар
05.10.2025 23:08 Відповісти
я тобі відкрию таємницю: вже ніхто давно нічого не печата! напиши нам шо тобі розповідали загиблі односільчани - оце і буде розголос! чи ти теж чекаєш шоб в тебе хтось взяв "інтервю"?
показати весь коментар
06.10.2025 00:07 Відповісти
І жодної відеофіксації
показати весь коментар
05.10.2025 23:01 Відповісти
Зрозуміло, що виробляти "фламінго" можливо тільки до закінчення запасів турбовентиляторних двигунів радянської епохи
показати весь коментар
05.10.2025 23:03 Відповісти
А там їх шт 20-ть. Касьянов вже казав.
показати весь коментар
06.10.2025 00:07 Відповісти
єрмак статтю замовив?)
показати весь коментар
05.10.2025 23:07 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 23:07 Відповісти
... хрен из https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist делает ,,погоду,, новостей .
И ВСЕ ДРУЖНО СВЯЗАЛИ ЭТО С БЕЛГОРОДОМ
и понеслась п#зда по кочкам ..................................

показати весь коментар
05.10.2025 23:08 Відповісти
Рокети Фламіндічь наводяться на ціль бойовим лазером зєлєнскава через супутник претули
показати весь коментар
05.10.2025 23:11 Відповісти
гіперболоїдом інженера зеленскага.
А на супутнике летить сам київський привид, разом з псом патроном.
показати весь коментар
06.10.2025 00:10 Відповісти
А может, томагавки перекрасили в розовый цвет?
показати весь коментар
05.10.2025 23:16 Відповісти
И приварили попарно, бо БЧ "Фламинго" в 2.5 раза больше весом.
показати весь коментар
05.10.2025 23:23 Відповісти
з томагавків там лише програмна частина, саме це й випрашував Зе - обійти парашинську ППО.
показати весь коментар
05.10.2025 23:39 Відповісти
Зелебоби проплатили піар повітря . The Economist неперебірливий.
показати весь коментар
05.10.2025 23:34 Відповісти
****** млять(
показати весь коментар
05.10.2025 23:37 Відповісти
Факти ударів та влучань будуть чи тільки теоріі про те, як вони потужно можуть вдарити?
показати весь коментар
05.10.2025 23:39 Відповісти
Трамп далеко не дурень, розуміє, що його томагавки давно застаріли і реально нікуди летіти вже не можуть. Тому він придумав геніальний план - він дає нам томагавки, а замість них на кацапів полетять наші могутні Фламінги. А застарілі томагавки тишком-нишком утилізують як непотріб
показати весь коментар
05.10.2025 23:40 Відповісти
павутина фламінго требіта, довгий нептун
показати весь коментар
05.10.2025 23:43 Відповісти
"Ракети виготовляються з перероблених турбовентиляторних двигунів радянської епохи"
Ах то ось де вони випливли, чекав їх всю війну і не міг зрозуміти що за зрада, чому не застосовують. https://www.svoboda.org/a/v-podmoskovje-sud-vynes-prigovor-za-prodazhu-dvigateley-boevyh-raket-ukraine/31771032.html Ну короче, у нас 95 движків російських. Як піар акція - бомбічно, як подальше розгортання ну ви зрозуміли. Звісно якщо не звіздять, і Івченко-Прогрес довів до ума АИ25, тоді може бути що завгодно.
показати весь коментар
05.10.2025 23:59 Відповісти
Захищене від глушіння програмне забезпечення - це ноу-хау! А чим глушать код, зашитий в пам'ять? Зв'язок, GPS глушать - то зрозуміло, потужним радіосигналом, а от код заглушити чим можна?
показати весь коментар
06.10.2025 00:09 Відповісти
 
 