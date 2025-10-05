Україна вже б’є по РФ ракетами "Фламінго", - The Economist
Україна вже використовує крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по енергетичних об’єктах Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Economist, ці ракети значно швидші за безпілотники та літають на висоті близько 50 метрів над землею. Вони мають дальність польоту понад 3000 км і несуть бойову частину вагою 1150 кг, що забезпечує потужний удар по цілям.
The Economist зазначає, що FP-5 може обходити засоби протиповітряної оборони Росії завдяки змінним траєкторіям польоту. Ракети виготовляються з перероблених турбовентиляторних двигунів радянської епохи, а фюзеляж з вуглецевого волокна роблять за шість годин.
Компанія Fire Point виробляє зараз дві-три ракети на день, але планує довести обсяг до семи штук уже цього місяця. Кожна ракета коштує близько $500 тисяч, що значно дешевше за американську Tomahawk.
Крім FP-5, близько 60% ударів по РФ здійснюють безпілотники Fire Point FP-1 з дальністю до 1500 км. Вони оснащені захищеним від глушіння програмним забезпеченням. Використання таких засобів, за оцінками видання, виводить Україну на новий рівень.
Раніше ми повідомляли, що українська компанія Fire Point, яка є виробником ракет Фламінго", представила на виставці MSPO у Польщі ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Дрон оснащений 100-кілограмовою бойовою частиною і вже представлений на передовій.
30 днів, ну хай 21 робочий на місяць, 2 шт на день, 42 шт за місяць, по 500К баксів кожна - 21 мільйон долларів на місяць, або ж 870 мільйонів гривень.
The Economist зазначає, що FP-5 може обходити засоби протиповітряної оборони Росії завдяки змінним траєкторіям польоту. (с)
"План передбачає виробництво 1200 ракет за ціною за одиницю 4,3 мільйона доларів." І це план для США!
А ти вже поставила 350 тисяч в Україну!!!
Фау-2 є першим об'єктом в історії, який здійснив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 суборбітальний космічний політ, досягнувши висоти 188 км під час вертикального запуску в https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1944 роціhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2#cite_note-Dorn_V2-2 .
Після війни вона стала прототипом для подальшої розробки перших балістичних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ракет у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СРСР та інших країнах.
Ах то ось де вони випливли, чекав їх всю війну і не міг зрозуміти що за зрада, чому не застосовують. https://www.svoboda.org/a/v-podmoskovje-sud-vynes-prigovor-za-prodazhu-dvigateley-boevyh-raket-ukraine/31771032.html Ну короче, у нас 95 движків російських. Як піар акція - бомбічно, як подальше розгортання ну ви зрозуміли. Звісно якщо не звіздять, і Івченко-Прогрес довів до ума АИ25, тоді може бути що завгодно.