Украина уже бьет по РФ ракетами "Фламинго", - The Economist

Украина уже бьет по РФ ракетами "Фламинго", - The Economist

Украина уже использует крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по энергетическим объектам России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist, эти ракеты значительно быстрее беспилотников и летают на высоте около 50 метров над землей. Они имеют дальность полета более 3000 км и несут боевую часть весом 1150 кг, что обеспечивает мощный удар по целям.

Читайте: Украина найдет возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, - начальник Генштаба Гнатов

The Economist отмечает, что FP-5 может обходить средства противовоздушной обороны России благодаря изменяемым траекториям полета. Ракеты изготавливаются из переработанных турбовентиляторных двигателей советской эпохи, а фюзеляж из углеродного волокна делают за шесть часов.

Компания Fire Point производит сейчас две-три ракеты в день, но планирует довести объем до семи штук уже в этом месяце. Каждая ракета стоит около $500 тысяч, что значительно дешевле американской Tomahawk.

Читайте: Поставка Tomahawk Украине кажется нереалистичной из-за ограниченных запасов, - Reuters

Кроме FP-5, около 60% ударов по РФ осуществляют беспилотники Fire Point FP-1 с дальностью до 1500 км. Они оснащены защищенным от глушения программным обеспечением. Использование таких средств, по оценкам издания, выводит Украину на новый уровень.

Ранее мы сообщали, что украинская компания Fire Point, которая является производителем ракет "Фламинго", представила на выставке MSPO в Польше ударный беспилотник FP-2 класса "middle strike" для поражения целей недалеко от фронта. Дрон оснащен 100-килограммовой боевой частью и уже представлен на передовой.

05.10.2025 22:30
Бье мабуть тільки "інформаційно" з Опи.
05.10.2025 22:25
дєрмак проплатив публікацію.
05.10.2025 22:33
Бье мабуть тільки "інформаційно" з Опи.
05.10.2025 22:25
05.10.2025 22:30
Це та шо по восім?
05.10.2025 22:38
та хєр там плавал, вже в Белгороді блекаут
05.10.2025 22:31
Не знайшли на клавіатурі апостроф і літеру "є"🤣?
05.10.2025 22:33
це ознака набору двома пальцями з поглядом на клаву ))
05.10.2025 22:54
А де результат,
05.10.2025 22:26
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3577965
05.10.2025 22:32
до бєлгорода 3000км?
05.10.2025 22:54
Ключовий момент не дальність, а вага БК, бо БПЛА ТЕЦ не виб'є.
05.10.2025 23:00
В Блетгород і Вільха дістане.
05.10.2025 23:06
Лише, що один пшик
05.10.2025 22:27
До 7 штук в день, зацените. Вот поэтому Зегевара и просит у Трампа "Томагавки" с гораздо худшими ТТХ.
05.10.2025 22:32
не просит
05.10.2025 22:33
https://tsn.ua/politika/zelenskyy-poprosyv-u-trampa-rakety-tomahawk-shcho-vidpoviv-prezydent-ssha-2920985.html Просить.
05.10.2025 23:09
Не просить.Річ йшла про обмін програмною частиною управління для ракет Фламінго, а журналісти збрехали.
05.10.2025 23:18
05.10.2025 22:38
дєрмак проплатив публікацію.
05.10.2025 22:33
Вибухи прогриміли у російському Бєлгороді: у місті зникло світло і вода. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3577965
05.10.2025 22:34
А Бєлгород це ж таке місто, що тільки фламінгами й можна дістати. Так? 🤡
05.10.2025 22:56
Ні, не так. ТЕЦ в Бєлгороді можна вибити лише БК вагою 1000 кг.Ну десь так як сьогодні.
05.10.2025 22:59
Тільки 1000? І тільки фламінго? Серйозно? 🤡🤡🤡
єрмак, розлогінься 😂
05.10.2025 23:08
Я так зрозумів, що вони краще Tomahawk. Не дивно, що їх немає. Скоріш за все, всю продукцію геніальної української компанії Fire Point, законтрактували американці на 3 роки вперед.
05.10.2025 22:35
А нам припруть свої прострочені томагавки.
05.10.2025 22:36
Вони дешевші за Томагавк, с простіші в конструкції, отже легше і швидше збирати.
05.10.2025 22:52
Брехня. Якби хоч одна ракета з 1000кг вибухівки вдарила по місту то там би цілий район знесло. А те що ми бачили на відео це одні пшики схожі на удари дронами.
05.10.2025 22:36
The Economist - хороший журнал, але ж грошей і в Economist завжди не хватає.
У мене гроші за підписку The Economist майже завжди знімали з рахунку автоматом раніше ніж положено по закону.
Такщо, якщо хтось платить за рекламу то..............................
05.10.2025 22:36
Це потрібно бути ідіотом щоб за жовту брехливу пресу ще й платити
05.10.2025 22:38
The Economist - хороший журнал, і в мене була скидка.
05.10.2025 22:40
А хто цій газеті про таке розказав? Щось закрадаються в мене смутні догадки...
05.10.2025 22:38
може арестович, або зінка )))
05.10.2025 22:56
І де результати? Кацапи через своє ідіотство викладують все що по ним прилетіло, поки це люті і хімарси, навіть вільха кудись пропала.
05.10.2025 22:39
А , хто цю казочку оплатив ???
05.10.2025 22:40
Вечір о..тельних історій
05.10.2025 22:42
проста математика.
от взяти хоча б період - місяць, чи коли там заговорили про фламінго факінго.
30 днів, ну хай 21 робочий на місяць, 2 шт на день, 42 шт за місяць, по 500К баксів кожна - 21 мільйон долларів на місяць, або ж 870 мільйонів гривень.
і хто в це повірить?
05.10.2025 22:43
гроші то таке... аби 42 штуки по 1150 кг вибухівки *******, мало б не було. а нам відоси самі рашисти викладають як їхні жижозаводи виносять бпла ну дууже схожі на ,,лютий"
05.10.2025 23:00
як раз гроші то головне, ракети "були", але їх "збили")
05.10.2025 23:09
так вони ж нєзбиваємі
The Economist зазначає, що FP-5 може обходити засоби протиповітряної оборони Росії завдяки змінним траєкторіям польоту. (с)
05.10.2025 23:13
05.10.2025 22:44
А якісь докази цьому є, чи це автор Економіста так вирішив?
Типу "Вони атакували НПЗ, а в ОПі заявили що в них є фламінга по 2-3 в місяць, а значить могли обстріляти фламінгою, не стануть же вони брехати."
05.10.2025 22:44
Якщо теоретично визнати що така ракета як фламінго існує, то в чому проблема на неї ставити ядерні заряди? Невже в країні яка колись мала ядерну зброю а також робила космічні ракети, не хватає розуму зробити ядерну зброю? Ви ж розумієте що без ядерної зброї в нас немає шансів вижити. Бо рашисти ніколи не зупиняться і завжди будуть нам погрожувати ядерною зброєю коли будуть програвати на полі бою
05.10.2025 22:44
Розуму вистачить, але де ти будеш брати збагачений уран для виробництва якого потрібні центрифуги? І це не рахуючи того, що члени ядерного клубу не дозволять нам мати ядерну бімбу.
05.10.2025 23:15
Все дуже просто. Наприклад хтось з ОПи (неназване джерело) дає інфу https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist про те, що Україна вже завдає удари Фламінгами ЗЕМіндіча по москалоті. Ця інфа публікується https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist. І після цього можна вже давати посилання на те, що про використання Фламінго пише https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist. А чи насправді Фламінгами бють по москалоті чи бють іншою зброєю, а видають за Фламінго (так роблять достатньо часто як розповідав Касьянов, коли влучання одних дронів видають за влучання інших бо це комусь вигідно), про це https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist не буде розбиратися.
05.10.2025 22:45
Це вже б"ють ERAMси -з F-16
показать весь комментарий
05.10.2025 22:47
6 тижнів з 20 вересня про обіцяне постачання першої партіїї з 350 тис наступних
у ЗМІ США вже прлойшли.
05.10.2025 22:50
казки від проплачених журналюг
05.10.2025 22:47
В когось є креслення фау-1 і фау-2?
05.10.2025 22:49
Ракета була одноступінчастою, мала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C рідинний ракетний двигун, запускалася вертикально, на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0 активній ділянці траєкторії в дію вступала автономна гіроскопічна система управління, оснащена програмним механізмом і пристроями для вимірювання швидкості. Крейсерська https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 швидкість становила 1,65 км/с (5940 км/год), дальність польоту сягала 320 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 км, висота траєкторії - 80-90 км.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB Середня вартість становить 119 600 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 рейхсмарок.

Фау-2 є першим об'єктом в історії, який здійснив https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 суборбітальний космічний політ, досягнувши висоти 188 км під час вертикального запуску в https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1944 роціhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2#cite_note-Dorn_V2-2 .

Після війни вона стала прототипом для подальшої розробки перших балістичних https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 ракет у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СРСР та інших країнах.
05.10.2025 23:11
Параша зі своїм АПК може лише до 30 ракет всіх типів виробляти, в ми в гаражі 200, в цій історії прекрасно все
05.10.2025 22:51
Через зрадойобів читати коментарі майже неможливо.
05.10.2025 22:53
вчора з похорону, в моєму пгт вже 96 загиблих( швстьох знав особисто. ті на кому трималась україна, але в яких ніколи ніхто не брав інтервю бож сказали вони б про війну, владу, штаби те що всерівно ніхто ненапечата.
05.10.2025 23:08
І жодної відеофіксації
05.10.2025 23:01
Зрозуміло, що виробляти "фламінго" можливо тільки до закінчення запасів турбовентиляторних двигунів радянської епохи
05.10.2025 23:03
єрмак статтю замовив?)
05.10.2025 23:07
05.10.2025 23:07
... хрен из https://www.economist.com/europe/2025/10/05/ukraines-hellfire-is-intensifying-the-kremlins-fuel-crisis The Economist делает ,,погоду,, новостей .
И ВСЕ ДРУЖНО СВЯЗАЛИ ЭТО С БЕЛГОРОДОМ
и понеслась п#зда по кочкам ..................................

05.10.2025 23:08
Рокети Фламіндічь наводяться на ціль бойовим лазером зєлєнскава через супутник претули
05.10.2025 23:11
А может, томагавки перекрасили в розовый цвет?
05.10.2025 23:16
 
 