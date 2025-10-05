Украина уже бьет по РФ ракетами "Фламинго", - The Economist
Украина уже использует крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по энергетическим объектам России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Economist, эти ракеты значительно быстрее беспилотников и летают на высоте около 50 метров над землей. Они имеют дальность полета более 3000 км и несут боевую часть весом 1150 кг, что обеспечивает мощный удар по целям.
The Economist отмечает, что FP-5 может обходить средства противовоздушной обороны России благодаря изменяемым траекториям полета. Ракеты изготавливаются из переработанных турбовентиляторных двигателей советской эпохи, а фюзеляж из углеродного волокна делают за шесть часов.
Компания Fire Point производит сейчас две-три ракеты в день, но планирует довести объем до семи штук уже в этом месяце. Каждая ракета стоит около $500 тысяч, что значительно дешевле американской Tomahawk.
Кроме FP-5, около 60% ударов по РФ осуществляют беспилотники Fire Point FP-1 с дальностью до 1500 км. Они оснащены защищенным от глушения программным обеспечением. Использование таких средств, по оценкам издания, выводит Украину на новый уровень.
Ранее мы сообщали, что украинская компания Fire Point, которая является производителем ракет "Фламинго", представила на выставке MSPO в Польше ударный беспилотник FP-2 класса "middle strike" для поражения целей недалеко от фронта. Дрон оснащен 100-килограммовой боевой частью и уже представлен на передовой.
