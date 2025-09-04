РУС
Ударный беспилотник FP-2 для фронта представила компания Fire Point. ФОТО

Украинская компания Fire Point, которая является производителем ракет "Фламінго", представила на выставке MSPO в Польше ударный беспилотник FP-2 класса "middle strike" для поражения целей недалеко от фронта. Дрон оснащен 100-килограммовой боевой частью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мілітарний.

Отмечается, что FP-2 повторяет конструкцию дальнобойного беспилотника FP-1, который используется для поражения целей в российском тылу, но имеет другие характеристики.

Дальность сократилась с 1400 до 200 км, а боевую часть увеличили до 105 кг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает возможность заключения с Филиппинами соглашения о совместном производстве дронов, - СМИ

Украинский БПЛА FP-2
Графическая модель ударного беспилотника FP-2 от FirePoint. Фото: Милитарный

Беспилотник выполнен в вариантах с автономным наведением для ударов по статическим объектам, а также с возможностью ручного управления оператором по радиоканалу для поражения движущихся целей.

По словам разработчиков, новое изделие уже применяется на передовой. И, судя по глубокой унификации с массовым FP-1, его поставки на передовую могут ускориться уже в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов

А, сьогодні тільки обговорювали , що це фірма по кастінгам та відеоролікам...
Мабуть вже будуть виробниками всього, від танків до підводних авіаносців
Ця фірма - лише зелена прокладка. У неї одна функція: додавати +300% вартості готової продукції і класти кому треба в офшор.
#Zalman_Shuher:

Відносини в англійців не найкращі зі Штатами, і вони вирішили згуртувати зв'язки через парад у Пекіні. І Моді відлетівши в Індію, почав терміново просити всіх зробити йому термінову зустріч з Трампом, щоб не стали вводити санкції за відмивання грошей і хабарі від московського постачальника зброї-Адані.

А про кремлівського взагалі не варто говорити, вся поки що країна потонула у фекаліях і згоріла до фуїв. Як не намагається Хабад врятувати московію від розвалу та громадянської війни, виходить погано. Процес незворотній. Я якось пояснював кілька разів, чому у онуків Мойсея все розвалюється, процес йде швидко та з випередженням графіка. Той самий кошерний тухес у них і зі своїми слугами в Україні. Чим ближче кінець режиму клоунів, тим марніше їх брехня і коксофантазії.
Відмили гроші через МінДіча, а зараз навіть з унітазу кричать про "Фламінго" якого не було і немає, а удари по Криму та іншим об'єктам московії завдають українські дрони та англійські ракети "Stormshadow", які прийшли в потрібній кількості. Тим більше, що їхній коксобред для кілера Парубія взагалі не варто навіть обговорювати. Це все від хімії та мужоложності.Старші люди багато років прожили в Союзі і слухали таке саме марення про "надої молока", "доженемо і переженемо", це більшовицька тактика, більше брехати, щоб трудящі вірили.
У онуків більшовиків під брендом Сталіна-"Слуги народу" ті самі підручники. Не варто вірити жодному слову, це фуфлометчики-мародери.Не коментую їх марення, т.як не лікар-психіатр.
Вже шість років в Україні - "День відкритих дверей у дурці".
Але війна, якої офіційно немає, триває, і кожен робить свою роботу в міру можливості.Найближчим часом на нас чекають цікаві події та вельми несподівані.
А что, одному Путину аналоговнетное оружие иметь?
Тільки гроші заноси. Вони тобі і Зірку смерті побудують. З папʼємаше.
Це не безпілотник , це компьютерна графіка.
"яка є виробником ракет Фламінго" - так де фламінги? 100500 мільярдів дронів вже роблять, а де попереднє бабло?
Десь писали, що розовий фламінго - піzдець параші виробляють лише одну одиницю в день.
Наступного дня була новина про 4 на день.
То планували. Вчора, чи позавчора десь прочитав.
По Криму саме Фламінго і прилетіли.
Кошерна Банда Міндіча-Зеленського знову в комп'ютерну графіку бавиться і списує за це з державного бюджету мільярди.

А в цей час справжні Українці борються і гинуть на полі бою проти москальських окупантів.
Зеленський за професією це майстер реклами. Як державний посадовець він повний пшик, який вміє тільки красти.
Де три тисячі дронів? Там де міліард дерев?
Він годує всіх рекламою того, з чого потім виходить повний пшик, а гроші зникають в його офшорних кишенях.
Fire Point - може варто поступово еволюціонувати у виробництві зброї - почати з сірників
