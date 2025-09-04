Ударный беспилотник FP-2 для фронта представила компания Fire Point. ФОТО

Украинская компания Fire Point, которая является производителем ракет "Фламінго", представила на выставке MSPO в Польше ударный беспилотник FP-2 класса "middle strike" для поражения целей недалеко от фронта. Дрон оснащен 100-килограммовой боевой частью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мілітарний.

Отмечается, что FP-2 повторяет конструкцию дальнобойного беспилотника FP-1, который используется для поражения целей в российском тылу, но имеет другие характеристики.

Дальность сократилась с 1400 до 200 км, а боевую часть увеличили до 105 кг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает возможность заключения с Филиппинами соглашения о совместном производстве дронов, - СМИ

Графическая модель ударного беспилотника FP-2 от FirePoint. Фото: Милитарный

Беспилотник выполнен в вариантах с автономным наведением для ударов по статическим объектам, а также с возможностью ручного управления оператором по радиоканалу для поражения движущихся целей.

По словам разработчиков, новое изделие уже применяется на передовой. И, судя по глубокой унификации с массовым FP-1, его поставки на передовую могут ускориться уже в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов