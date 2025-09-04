Украина рассматривает возможность заключения с Филиппинами соглашения о совместном производстве дронов, - СМИ
Украина намерена углубить сотрудничество с Филиппинами в сфере обороны и рассматривает возможность заключения соглашения о совместном производстве дронов.
Об этом рассказала посол Украины на Филиппинах Юлия Федив в комментарии изданию Naval News, информирует Цензор.НЕТ
Как отмечает госпожа посол, обе страны работают над подписанием меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны.
Ожидается, что украинская делегация, в состав которой войдут представители Министерства обороны, посетит столицу Филиппин Манилу для встречи с местными чиновниками.
"Первым шагом является подписание соглашения об обороне между Украиной и правительством Филиппин, чтобы создать правовую базу для следующих шагов. Если мы подпишем Меморандум о взаимопонимании в октябре этого года, то сможем двигаться вперед с совместным производством", - заявила Федив.
Издание Naval News напоминает, что ранее министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший заявлял, что страна изучает альтернативные оборонные возможности, включая дроны и другие беспилотные системы как временную замену подводным лодкам.
