Украина рассматривает возможность заключения с Филиппинами соглашения о совместном производстве дронов, - СМИ

производство дронов с Филиппинами

Украина намерена углубить сотрудничество с Филиппинами в сфере обороны и рассматривает возможность заключения соглашения о совместном производстве дронов.

Об этом рассказала посол Украины на Филиппинах Юлия Федив в комментарии изданию Naval News, информирует Цензор.НЕТ

Как отмечает госпожа посол, обе страны работают над подписанием меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны.

Ожидается, что украинская делегация, в состав которой войдут представители Министерства обороны, посетит столицу Филиппин Манилу для встречи с местными чиновниками.

"Первым шагом является подписание соглашения об обороне между Украиной и правительством Филиппин, чтобы создать правовую базу для следующих шагов. Если мы подпишем Меморандум о взаимопонимании в октябре этого года, то сможем двигаться вперед с совместным производством", - заявила Федив.

Украина и Франция согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Вейсьер

Издание Naval News напоминает, что ранее министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший заявлял, что страна изучает альтернативные оборонные возможности, включая дроны и другие беспилотные системы как временную замену подводным лодкам.

Автор: 

Пропоную зайнятись спільною розробкою/виготовленням з Пакистанов ЯЗ. Як мінімум, запропонувати їм.
Ну це як мініум-потужно
Пані Леся Карпенко!
Ви визначиться у своїх феміністичних словоформах остаточно, і тоді застосовуйте таку глупоту, як "посолка", "пані посол"...
Може, всеж таки "пані пОслиця"?
А ще в біса прибутково! Адже Фліппіни не надто відомі у царині боротьби з корупцією. Вона (корупція) там на рівні української, тому ще не одна фірма якогось продюсера з кварталу може без особливоо озирання на антикорупційні органи обох країн пиляти солідне бабло. От лише є одна проблема - а чиє бабло пиляти? Нагадаю, Філіппіни так само, як і Україна сидять на підсосі у притомних, а тому і багатих країн, які це бабло на "попиляти" просто не дадуть.
Читал статью, про одну филиппинскую толи императрицу, то ли жену пердизента... Капец, там как янукович з золотыми унитазами - после нищей юности набивала весь дом сотнями туфелек и сумочек, наряды всякие разные и т.д.
...... И многие даже обожали, наверное марахфон был свой в стране...
...... И многие даже обожали, наверное марахфон был свой в стране...
філіппінців наймуть для збірки дронів ? ))

це максимально потужно
Та хоть бы в ПВО, хоть бы куда...
Оно ж ведь "хуже не будет", Лидор не соврет
Паки дружат с Чиной, супротив Индии.
Нехорошие...
Нехорошие...
Послиця, це виключно особа, чоловічої або жіночої статі, яка успішно завершила курси з мінєту!! Усі інші, на думку папіків з Урядового кварталу, то невчьониє!!
Тут курсами не обійдешся. Тут дисертацію треба захистити, мінімум кандидата міньєтних наук.
Не забувайте, що у Філіппін з китайцями складні відносини, майже ворожі.
чому ми нівелюємо самі свою хоч якусь перевагу?
А може краще з Тайванем?
зельоной потужності краще знати

добре що не з рептилоїдами на Марсі )))
і якже там красти , чи просто відрядження для своїх на курорт
