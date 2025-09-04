УКР
Новини Виробництво дронів Індустрія дронів
560 10

Україна розглядає можливість укладення з Філіппінами угоди про спільне виробництво дронів, - ЗМІ

виробництво дронів з Філіппінами

Україна має намір поглибити співпрацю з Філіппінами у сфері оборони та розглядає можливість укладення угоди про спільне виробництво дронів.

Про це розповіла посол України на Філіппінах Юлія Федів у коментарі виданню Naval News

Як зазначає пані посол, обидві країни працюють над підписанням меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері оборони.

Очікується, що українська делегація, до складу якої увійдуть представники Міністерства оборони, відвідає столицю Філіппін Манілу для зустрічі з місцевими урядовцями.

"Першим кроком є підписання угоди про оборону між Україною та урядом Філіппін, щоб створити правову базу для наступних кроків. Якщо ми підпишемо Меморандум про взаєморозуміння в жовтні цього року, то зможемо рухатися вперед зі спільним виробництвом", — заявила Федів.

Читайте також: Україна та Франція узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол Вейсьєр

Видання Naval News нагадує, що раніше міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро-молодший заявляв, що країна вивчає альтернативні оборонні можливості, включно з дронами та іншими безпілотними системами як тимчасовою заміною підводним човнам.

угода (705) Філіппіни (21) дрони (5423)
Топ коментарі
+3
Пропоную зайнятись спільною розробкою/виготовленням з Пакистанов ЯЗ. Як мінімум, запропонувати їм.
04.09.2025 11:35
+2
Ну це як мініум-потужно
04.09.2025 11:32
+1
Пані Леся Карпенко!
Ви визначиться у своїх феміністичних словоформах остаточно, і тоді застосовуйте таку глупоту, як "посолка", "пані посол"...
Може, всеж таки "пані пОслиця"?
04.09.2025 11:40
А ще в біса прибутково! Адже Фліппіни не надто відомі у царині боротьби з корупцією. Вона (корупція) там на рівні української, тому ще не одна фірма якогось продюсера з кварталу може без особливоо озирання на антикорупційні органи обох країн пиляти солідне бабло. От лише є одна проблема - а чиє бабло пиляти? Нагадаю, Філіппіни так само, як і Україна сидять на підсосі у притомних, а тому і багатих країн, які це бабло на "попиляти" просто не дадуть.
04.09.2025 11:59
філіппінців наймуть для збірки дронів ? ))

це максимально потужно
04.09.2025 11:34
Послиця, це виключно особа, чоловічої або жіночої статі, яка успішно завершила курси з мінєту!! Усі інші, на думку папіків з Урядового кварталу, то невчьониє!!
04.09.2025 11:47
Тут курсами не обійдешся. Тут дисертацію треба захистити, мінімум кандидата міньєтних наук.
04.09.2025 11:55
Не забувайте, що у Філіппін з китайцями складні відносини, майже ворожі.
04.09.2025 12:01
чому ми нівелюємо самі свою хоч якусь перевагу?
04.09.2025 12:02
А може краще з Тайванем?
04.09.2025 12:08
 
 