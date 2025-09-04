Україна розглядає можливість укладення з Філіппінами угоди про спільне виробництво дронів, - ЗМІ

Україна має намір поглибити співпрацю з Філіппінами у сфері оборони та розглядає можливість укладення угоди про спільне виробництво дронів.

Про це розповіла посол України на Філіппінах Юлія Федів у коментарі виданню Naval News, інформує Цензор.НЕТ

Як зазначає пані посол, обидві країни працюють над підписанням меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері оборони.

Очікується, що українська делегація, до складу якої увійдуть представники Міністерства оборони, відвідає столицю Філіппін Манілу для зустрічі з місцевими урядовцями.

"Першим кроком є підписання угоди про оборону між Україною та урядом Філіппін, щоб створити правову базу для наступних кроків. Якщо ми підпишемо Меморандум про взаєморозуміння в жовтні цього року, то зможемо рухатися вперед зі спільним виробництвом", — заявила Федів.

Видання Naval News нагадує, що раніше міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро-молодший заявляв, що країна вивчає альтернативні оборонні можливості, включно з дронами та іншими безпілотними системами як тимчасовою заміною підводним човнам.