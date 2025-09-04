РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8760 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов
5 604 64

Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов

Индустрия дронов

Касьянов про компанію Fire Point. Звернення до Зеленського

Компания Fire Point, занимающаяся изготовлением ракет "Фламінго", до 2023 года была известна только в узких кругах деятелей киноиндустрии, однако уже в 2024 году получила 30% всех госзаказов на рынке дронов.

Об этом в Фейсбуке сообщил военный Юрий Касьянов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера президент Зеленский был с кратким визитом в Дании и заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство. Нужно ли уточнять, что это совместное производство с Данией будет у компании Fire Point, получившей в прошлом году от датского правительства 320 млн долларов, а в этом году получит от них 1,26 млрд евро? И если компания Fire Point работает честно и закладывает в свои дроны и ракеты только разрешенные 25% прибыли, то даже в этом случае она заработает колоссальные деньги", – отметил он.

Читайте также: Зеленский: Надеемся найти дополнительное финансирование на производство дронов через "датскую модель"

По словам Касьянова, до 2023 года компанию Fire Point знали только в узких кругах деятелей киноиндустрии как сервис, занимающийся поиском мест для съемок разных сцен и сюжетов.

"К концу 2023 года в компании работало всего 18 человек, в основном - не инженеры. В 2024 году она вывела на украинский рынок свой дальнобойный "аналог шахедов" fp-1, и сразу "покорила рынок", получив удивительным образом 30% всех госзаказов", - добавил он.

В то же время Касьянов подчеркнул, что в Украине есть и другие разработчики, которые уже много лет разрабатывают и производят отличные дроны.

Читайте также: Касьянов: "Государство закупает беспилотники Арахамии, потому что хозяин всегда у власти"

"Не такие, конечно, прекрасные, как те, которые делают деятели киноискусства, но тоже очень нужные на войне. Денег на эти дроны в бюджете нет, и было бы хорошо, если бы президент попросил у датчан несколько жалких миллионов и для других проектов.

Также хочу обратить внимание верховного, что в украинской армии есть подразделения беспилотников, и целые корпуса, ведущие тяжелые бои, и которым не хватает "элементарных" дронов для ведения войны. Которым не нужны "фламинго", не нужен завод ракетного топлива в Дании, который профинансирует датское правительство для Fire Point, и который заработает только в декабре. Им нужно сражаться прямо сейчас, сдерживать атаки врага, чтобы враг не прорвал нашу оборону, и тогда уже в Дании и других теплых местах могут оказаться не только заводы Fire Point, но и офис президента", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года Украина нуждается в 6 млрд дол. на беспилотное вооружение, - Шмыгаль

Касьянов про компанію Fire Point. Звернення до Зеленського

Автор: 

Дания (632) Касьянов Юрий (25) дроны (4545)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
"Не буде кумівства у владі!"- верещала бубачка на стадіоні.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:26 Ответить
+28
А Касьянов у 2019-му на виборах за Бубу агітував, ну і Порошенка топив, як міг. Іронія долі - Порошенко у дрони вкладає свої кровні а "куми" Буби з дронів крадуть чужі, в тому числі державні. Думаєте, Касьянов щось про це згадує? 🤔
показать весь комментарий
04.09.2025 10:53 Ответить
+22
Зелена прокладка (+300%).
Кому війна, а кому добре можна прибарахлитись. Навідь онукам вистачить!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Не буде кумівства у владі!"- верещала бубачка на стадіоні.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:26 Ответить
Про деребан він не згадував. Деребан це ж не влада.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:41 Ответить
А Касьянов у 2019-му на виборах за Бубу агітував, ну і Порошенка топив, як міг. Іронія долі - Порошенко у дрони вкладає свої кровні а "куми" Буби з дронів крадуть чужі, в тому числі державні. Думаєте, Касьянов щось про це згадує? 🤔
показать весь комментарий
04.09.2025 10:53 Ответить
Повністю згоден з "в тому числі державні".
Але ж основний приціл на розпил донорських.
Ну, і волонтери наближені до ОП, допомагають донатами без звітності.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:17 Ответить
https://program.ze2019.com/
показать весь комментарий
04.09.2025 10:57 Ответить
Йурко! Перед тим,як " зветати увагу верховного", пиши, що ти рвав на собі тільняшку, щоб Міндіч пиляв гроші на ракеті, Зеленьський підписав 33 " патужні бєзпєкові угоди", і тепер в " в українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен."
показать весь комментарий
04.09.2025 10:26 Ответить
37 угод. Ну возможно уже 39.
Потужных, разумеется.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:59 Ответить
Зелена прокладка (+300%).
Кому війна, а кому добре можна прибарахлитись. Навідь онукам вистачить!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:27 Ответить
Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні.

Тобто фламінгі почнуть літати масово не раніше січня-лютого 2026. А до того часу будуть відосіки викладати з поодинокими запусками...
показать весь комментарий
04.09.2025 10:29 Ответить
оскільки фламінго - це крилата ракета з авіаційним двигуном, то вона літає на авіаційному керосині.
а от щодо стартового прискорювача - там є питання. мабуть дял нього і потрібно ракетне паливо. але будувати цілий завод тільки під прискорювачі... наврядчи.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:52 Ответить
Ось що видає гугл:

Ракети «Фламінго», розроблені українською компанією Fire Point, використовують тверде ракетне паливо. Завдяки твердому паливу ракети легко зберігати та використовувати, що робить їх ефективними для військових цілей. Виробництво цього палива буде розташоване в Данії, як частину допомоги Україні у боротьбі за безпеку
показать весь комментарий
04.09.2025 10:59 Ответить
Ну і ось підтвердження:

https://suspilne.media/1106226-virobnik-raketi-flamingo-fire-point-vidkrie-virobnictvo-v-danii-so-tam-viroblatimut/

https://www.reuters.com/business/energy/denmark-host-ukrainian-long-range-missile-fuel-production-2025-09-03/
показать весь комментарий
04.09.2025 11:01 Ответить
це все чудово, але можна піти і почитати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%86-25#%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
і побачити, шо там стоїть двигун АІ-25. паливо: Т-1, ТС-1, РТ - тобто авіаційний гас.
отже тверде ракетне паливо потрібно для стартових прискорювачів і чогось іще.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:10 Ответить
Припускаю, що на перших партіях, поки не запрацює завод у Даніїї, можуть використовувати АІ-25. А потім, коли запрацює завод у Данії, можуть встановити щось інше.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:14 Ответить
А може взагалі цей завод під ІНШУ ракету будують? Ось, наприклад, інформація з болотних ресурсів:

показать весь комментарий
04.09.2025 12:11 Ответить
ТТХ на картинці явно маячня

Ось оригінал новини:

https://t.me/rusich_army/25526
показать весь комментарий
04.09.2025 12:22 Ответить
справа в тому, що з крилатими ракетами історично плутанина сталася. бо насправді вони - не ракети, а беспілотні одноразові літаки. тому на крилатих ракетах стоять авіаційні і схожі на них двигуни, що працюють на авіаційному паливі і повинні працювати годинами, а в ракетах стоять ракетні двигуни що працюють хоч на твердому, хоч на рідкому паливі (яке містить 2 компоненти - саме паливо і окисник) і працюють ці двигуни десятки секунд.
тому є підозра, шо будутють цей завод зовсім не під фламінги. ну і добре.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:46 Ответить
ну і добре.

Теж так думаю
показать весь комментарий
04.09.2025 12:47 Ответить
Довжина 200 м.???!
показать весь комментарий
04.09.2025 13:03 Ответить
На твердому зазвичай працює балістика...
показать весь комментарий
04.09.2025 11:21 Ответить
Можливо, ті "прискорювачі" мають "універсальне спрямування, і можуть буть завтосовані в різних типах ЛА. Однак, я читав, що це - "завод з виробництва пального для прискорювачів"... Тобто, ним можна наповнювать РІЗНІ типи прискорювачів (і не тільки їх, а й паливні відсіки твердопаливних ракет - це основна маса ракет "повітря-повітря" (НУРС, у тому числі), двигуни для ракет ПЗРК, ОТРК, і так далі...)
показать весь комментарий
04.09.2025 12:49 Ответить
Компанія "Fire Point" "успішно впоралася з роботою" - відеоролик про фламінго якраз за основним профілем роботи компанії
показать весь комментарий
04.09.2025 10:30 Ответить
Тому в нас ні дронів ні ракет немає масово запускати на паРашу. Гундоса почвара всі замовлення віддала своїм дружбанам-квартальщикам. Все ніяк не нажереться. Ракетчик трохи в ****...
показать весь комментарий
04.09.2025 10:31 Ответить
Та невже Зеленський, за якого так топив свого часу Касьянов, здатен на такі прояви заангажованості? Просто соупадєніє!

Автору: частіше дивись у дзеркало і згадуй завдяки кому Fire Point, яка до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, отримує 30% держзамовлень.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:32 Ответить
Закінчиться фламінга трусиками танга на мальдівах
показать весь комментарий
04.09.2025 10:34 Ответить
"барига", "бізнес на крові", поки данські гроші не освоять, війна не закінчиться.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:35 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 10:35 Ответить
Не путайте озвучку з винаходами, видумує свора міндічів, а сонцесцяйний озвучує
показать весь комментарий
04.09.2025 12:19 Ответить
з таким гідрантом і його незамінними баригами до нас підкрадається повна 0Па.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:38 Ответить
Панеслась-а хто **** голосувати ходив?Тільки не брехати
показать весь комментарий
04.09.2025 10:40 Ответить
Респект Ю.Касьянову! Одні воюють, а зелені збагачуються!
показать весь комментарий
04.09.2025 10:41 Ответить
Позавчора ти - весільний фотограф, далі мудрий нарід дає тобі владу і ти відкриваєш власну кінокомпанію, а сьогодні ти з тою компанією стаєш ракєтостроітєлєм .

p.s. десь в штатах африканський хлопчик ілон маск запитає: а що так можна було? (правда його ракети хоч літають, але какая разніца)
показать весь комментарий
04.09.2025 10:41 Ответить
Касьянов відповзає ,здає задки на тему лідора , і це вже добре... бо винен і такі як він , шо сьгодні править Україною це 🤡 горе ...
показать весь комментарий
04.09.2025 10:44 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2025 10:46 Ответить
Зрозуміло.
Плахотнюк aka Vatakaratel ще минулого тижня казав, що "фламінго" - це ***** і фікція. Ось і докази.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:47 Ответить
очередная реклама? в последнее время стало модным рекламировать тг каналы очередных непонятно кого
показать весь комментарий
04.09.2025 11:40 Ответить
Хто його знає від початку АТО, той зрозуміє.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:00 Ответить
Тобто з кіноіндустрії перейшла в порноіндустрію ...
показать весь комментарий
04.09.2025 10:49 Ответить
Вибрали недолугі актора, в тому числі інженери - конструктори дронів. А актор грає, як вміє - зіграв на сцені чи з екрана (монітора), пролунали оплески ( і в кремлі теж), поклонився і пішов - робота зроблена. А чого ви ще очікували.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:49 Ответить
На Zелену тартаку спрямовуєтся дуже багато грошей.
показать весь комментарий
04.09.2025 10:52 Ответить
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point. (c)
показать весь комментарий
04.09.2025 10:55 Ответить
#Zalman_Shuher:

Відносини в англійців не найкращі зі Штатами, і вони вирішили згуртувати зв'язки через парад у Пекіні. І Моді відлетівши в Індію, почав терміново просити всіх зробити йому термінову зустріч з Трампом, щоб не стали вводити санкції за відмивання грошей і хабарі від московського постачальника зброї-Адані.

А про кремлівського взагалі не варто говорити, вся поки що країна потонула у фекаліях і згоріла до фуїв. Як не намагається Хабад врятувати московію від розвалу та громадянської війни, виходить погано. Процес незворотній.Я якось пояснював кілька разів, чому у онуків Мойсея все розвалюється, процес йде швидко та з випередженням графіка.Той самий кошерний тухес у них і зі своїми слугами в Україні. Чим ближче кінець режиму клоунів, тим марніше їх брехня і коксофантазії. Відмили гроші через МінДіча, а зараз навіть з унітазу кричать про "Фламінго" якого не було і немає, а удари по Криму та іншим об'єктам московії завдають українські дрони та англійські ракети "Stormshadow", які прийшли в потрібній кількості.Тим більше, що їхній коксобред для кілера Парубія взагалі не варто навіть обговорювати. Це все від хімії та мужоложності.Старші люди багато років прожили в Союзі і слухали таке саме марення про "надої молока", "доженемо і переженемо", це більшовицька тактика, більше брехати, щоб трудящі вірили. У онуків більшовиків під брендом Сталіна-"Слуги народу" ті самі підручники. Не варто вірити жодному слову, це фуфлометчики-мародери.Не коментую їх марення, т.як не лікар-психіатр.Вже шість років в Україні - "День відкритих дверей у дурці".Але війна, якої офіційно немає, триває, і кожен робить свою роботу в міру можливості.Найближчим часом на нас чекають цікаві події та вельми несподівані.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:05 Ответить
что за бессвязный поток мыслей? очередной блохер пророк? и зачем это тут?
показать весь комментарий
04.09.2025 11:37 Ответить
Многих пугает хабад ))) непонятно каким образом, но пугает...
показать весь комментарий
04.09.2025 14:10 Ответить
Для мене військовий Касянов так собі, пам'ятаю, як він відстоював точку зору москалів, коли реальні українці не святкували "день радянської армії", а він святкував і нав'язував це решті. Але те, про що він написав правда, всі бізнес-партнери Володі Боневтіка Позорного сидять біля оборонних грошей і знімають великі відсотки, які переводять в крипту і виводять за кордон.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:09 Ответить
А хто-хто у нас кінопродюсер і, за сумісництвом, найпотужніший менеджер?
показать весь комментарий
04.09.2025 11:10 Ответить
Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов Источник: https://censor.net/ru/n3572163
==============
Дуже дивно читати подібне, бо у нас мудрий нарід вибрав владу із кіноіндустрії. Насолоджуйтеся, вкраїнчики, і не дивуйтеся.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:16 Ответить
ну справді, чесслово, ну кому потрібні ті інженери, що такого вони можуть зробити цікавого? а ось працівники кіноіндустрії можуть... ракети фламінго за півроку, та нате вам..., будь які дрони за місяць-два, та без проблем..., а ті інженери як заведуть свої незрозумілі розмови, тоскно стає вже через хвилину... якісь проекти, розробки, деталі, випробування..., яка фігня..., все можна зробити швидше, красивіше, а якщо додати мультиплікацію то і яскравіше...
показать весь комментарий
04.09.2025 11:16 Ответить
"Геніальні масажери, тренери, режисери, куми, свати, брати" - геніальні у ВСЬОМУ!
показать весь комментарий
04.09.2025 11:20 Ответить
Сподіваюся ракети не кіношні декорації.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:29 Ответить
ну, на 100 км від ЛБЗ літають. Правда з трьох прильотів я побачив одну воронку. Діаметр 28м. Але будівля, що стояла поруч чомусь ціла. Тобто дві не долетіли або попали у воронку.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:17 Ответить
все по факту, киношники делают видосики про очередную чудо ракету пеклу которой нет и не будет шоб лохторат был доволен. Через пол года повторить, а там и конец близко
показать весь комментарий
04.09.2025 11:35 Ответить
Схоже, що набухає чир величезної афери.

@ (пост сумнівного джерела):
"Калуш, де знімали ролик про Фламінго: через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На засіданні вирішили призупинити освітній процес."

https://pbs.twimg.com/media/Gz5xS59WIAA8YQs?format=png&name=900x900
показать весь комментарий
04.09.2025 11:41 Ответить
@ (https://x.com/Roman6959/status/1958836815864934522 відео, стилістика оригіналу посту):
"Студія 95 квартал представляет
Ракети з бетону під назвою Фламінго Найстрашніше що ціна цього п*здежу життя людей"
показать весь комментарий
04.09.2025 12:07 Ответить
"Унилий волонтер" ще живий? Скільки він компаній в землю загнав з 2014го? По моєму більше ніж три.
показать весь комментарий
04.09.2025 11:44 Ответить
Зеленський ''чесно'' виконує свої обіцянки.
Зеленський у 2019році обіцяв, що після його приходу до влади ''Закінчиться епоха бідності''.

В кошерних друзів і однопартійців Зеленського - ''Закінчилась епоха бідності'' - тепер вони усі доларові мільйонери.

А ''мудрий'' Український народ тепер зобов'язаний захищати і охороняти награбоване кошерною бандою Зеленського.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:00 Ответить
Дивний аналіз для наших часів, мій знайомий до війни був відомий тільки клацанням по геймерській клавіатурі та великими объемами випитого пива, зараз виробляє досить складні прилади для ЗСУ. Пробувати зараз руйнувати проект на основі того хто та що був до війни - це якось дивно, у нас що, багато далекобійних проектів? А не запуститься - тоді вже відповідальність.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:14 Ответить
Потім мільярди вже не повернеш. Хоча пох, партнери ще дадуть.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:28 Ответить
главное верить миндичу и Бубачке его. ѣермак их , аки визирь
показать весь комментарий
04.09.2025 14:14 Ответить
"є й інші розробники"! це він, напевно себе має на увазі? на жаль про "будівництво дронів" від Касьянова я чую останні років 8, а ось ДРОНІВ "від Касьянова" як не було так і немає!
показать весь комментарий
04.09.2025 12:19 Ответить
Бачу - на цих фламінго Касьянова порвало ще дужче ні кацапню . Дня не буває щоб він не кинув на ті ракети порцію лайна . Яка йому різниця - є ті ракети , чи їх немає . ?
Може то взагалі - деза , і ГУР просто тролить кацапів . Навіщо ж так перейматись ?
показать весь комментарий
04.09.2025 12:38 Ответить
"С Зєлєнскім у Украіни єсть шанс", - говорив Ю. Касьянов у квітні 2019-го. Про подробиці цього шансу, щоправда, сказано не було.
показать весь комментарий
04.09.2025 13:44 Ответить
 
 