Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов
Индустрия дронов
Компания Fire Point, занимающаяся изготовлением ракет "Фламінго", до 2023 года была известна только в узких кругах деятелей киноиндустрии, однако уже в 2024 году получила 30% всех госзаказов на рынке дронов.
Об этом в Фейсбуке сообщил военный Юрий Касьянов, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера президент Зеленский был с кратким визитом в Дании и заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство. Нужно ли уточнять, что это совместное производство с Данией будет у компании Fire Point, получившей в прошлом году от датского правительства 320 млн долларов, а в этом году получит от них 1,26 млрд евро? И если компания Fire Point работает честно и закладывает в свои дроны и ракеты только разрешенные 25% прибыли, то даже в этом случае она заработает колоссальные деньги", – отметил он.
По словам Касьянова, до 2023 года компанию Fire Point знали только в узких кругах деятелей киноиндустрии как сервис, занимающийся поиском мест для съемок разных сцен и сюжетов.
"К концу 2023 года в компании работало всего 18 человек, в основном - не инженеры. В 2024 году она вывела на украинский рынок свой дальнобойный "аналог шахедов" fp-1, и сразу "покорила рынок", получив удивительным образом 30% всех госзаказов", - добавил он.
В то же время Касьянов подчеркнул, что в Украине есть и другие разработчики, которые уже много лет разрабатывают и производят отличные дроны.
"Не такие, конечно, прекрасные, как те, которые делают деятели киноискусства, но тоже очень нужные на войне. Денег на эти дроны в бюджете нет, и было бы хорошо, если бы президент попросил у датчан несколько жалких миллионов и для других проектов.
Также хочу обратить внимание верховного, что в украинской армии есть подразделения беспилотников, и целые корпуса, ведущие тяжелые бои, и которым не хватает "элементарных" дронов для ведения войны. Которым не нужны "фламинго", не нужен завод ракетного топлива в Дании, который профинансирует датское правительство для Fire Point, и который заработает только в декабре. Им нужно сражаться прямо сейчас, сдерживать атаки врага, чтобы враг не прорвал нашу оборону, и тогда уже в Дании и других теплых местах могут оказаться не только заводы Fire Point, но и офис президента", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж основний приціл на розпил донорських.
Ну, і волонтери наближені до ОП, допомагають донатами без звітності.
Потужных, разумеется.
Кому війна, а кому добре можна прибарахлитись. Навідь онукам вистачить!
Тобто фламінгі почнуть літати масово не раніше січня-лютого 2026. А до того часу будуть відосіки викладати з поодинокими запусками...
а от щодо стартового прискорювача - там є питання. мабуть дял нього і потрібно ракетне паливо. але будувати цілий завод тільки під прискорювачі... наврядчи.
Ракети «Фламінго», розроблені українською компанією Fire Point, використовують тверде ракетне паливо. Завдяки твердому паливу ракети легко зберігати та використовувати, що робить їх ефективними для військових цілей. Виробництво цього палива буде розташоване в Данії, як частину допомоги Україні у боротьбі за безпеку
https://suspilne.media/1106226-virobnik-raketi-flamingo-fire-point-vidkrie-virobnictvo-v-danii-so-tam-viroblatimut/
https://www.reuters.com/business/energy/denmark-host-ukrainian-long-range-missile-fuel-production-2025-09-03/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%86-25#%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
і побачити, шо там стоїть двигун АІ-25. паливо: Т-1, ТС-1, РТ - тобто авіаційний гас.
отже тверде ракетне паливо потрібно для стартових прискорювачів і чогось іще.
Ось оригінал новини:
https://t.me/rusich_army/25526
тому є підозра, шо будутють цей завод зовсім не під фламінги. ну і добре.
Теж так думаю
Автору: частіше дивись у дзеркало і згадуй завдяки кому Fire Point, яка до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, отримує 30% держзамовлень.
p.s. десь в штатах африканський хлопчик ілон маск запитає: а що так можна було? (правда його ракети хоч літають, але какая разніца)
Плахотнюк aka Vatakaratel ще минулого тижня казав, що "фламінго" - це ***** і фікція. Ось і докази.
Відносини в англійців не найкращі зі Штатами, і вони вирішили згуртувати зв'язки через парад у Пекіні. І Моді відлетівши в Індію, почав терміново просити всіх зробити йому термінову зустріч з Трампом, щоб не стали вводити санкції за відмивання грошей і хабарі від московського постачальника зброї-Адані.
А про кремлівського взагалі не варто говорити, вся поки що країна потонула у фекаліях і згоріла до фуїв. Як не намагається Хабад врятувати московію від розвалу та громадянської війни, виходить погано. Процес незворотній.Я якось пояснював кілька разів, чому у онуків Мойсея все розвалюється, процес йде швидко та з випередженням графіка.Той самий кошерний тухес у них і зі своїми слугами в Україні. Чим ближче кінець режиму клоунів, тим марніше їх брехня і коксофантазії. Відмили гроші через МінДіча, а зараз навіть з унітазу кричать про "Фламінго" якого не було і немає, а удари по Криму та іншим об'єктам московії завдають українські дрони та англійські ракети "Stormshadow", які прийшли в потрібній кількості.Тим більше, що їхній коксобред для кілера Парубія взагалі не варто навіть обговорювати. Це все від хімії та мужоложності.Старші люди багато років прожили в Союзі і слухали таке саме марення про "надої молока", "доженемо і переженемо", це більшовицька тактика, більше брехати, щоб трудящі вірили. У онуків більшовиків під брендом Сталіна-"Слуги народу" ті самі підручники. Не варто вірити жодному слову, це фуфлометчики-мародери.Не коментую їх марення, т.як не лікар-психіатр.Вже шість років в Україні - "День відкритих дверей у дурці".Але війна, якої офіційно немає, триває, і кожен робить свою роботу в міру можливості.Найближчим часом на нас чекають цікаві події та вельми несподівані.
==============
Дуже дивно читати подібне, бо у нас мудрий нарід вибрав владу із кіноіндустрії. Насолоджуйтеся, вкраїнчики, і не дивуйтеся.
@ (пост сумнівного джерела):
"Калуш, де знімали ролик про Фламінго: через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На засіданні вирішили призупинити освітній процес."
https://pbs.twimg.com/media/Gz5xS59WIAA8YQs?format=png&name=900x900
"Студія 95 квартал представляет
Ракети з бетону під назвою Фламінго Найстрашніше що ціна цього п*здежу життя людей"
Зеленський у 2019році обіцяв, що після його приходу до влади ''Закінчиться епоха бідності''.
В кошерних друзів і однопартійців Зеленського - ''Закінчилась епоха бідності'' - тепер вони усі доларові мільйонери.
А ''мудрий'' Український народ тепер зобов'язаний захищати і охороняти награбоване кошерною бандою Зеленського.
Може то взагалі - деза , і ГУР просто тролить кацапів . Навіщо ж так перейматись ?