Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов

Индустрия дронов

Компания Fire Point, занимающаяся изготовлением ракет "Фламінго", до 2023 года была известна только в узких кругах деятелей киноиндустрии, однако уже в 2024 году получила 30% всех госзаказов на рынке дронов.

Об этом в Фейсбуке сообщил военный Юрий Касьянов, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера президент Зеленский был с кратким визитом в Дании и заявил, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство. Нужно ли уточнять, что это совместное производство с Данией будет у компании Fire Point, получившей в прошлом году от датского правительства 320 млн долларов, а в этом году получит от них 1,26 млрд евро? И если компания Fire Point работает честно и закладывает в свои дроны и ракеты только разрешенные 25% прибыли, то даже в этом случае она заработает колоссальные деньги", – отметил он.

По словам Касьянова, до 2023 года компанию Fire Point знали только в узких кругах деятелей киноиндустрии как сервис, занимающийся поиском мест для съемок разных сцен и сюжетов.

"К концу 2023 года в компании работало всего 18 человек, в основном - не инженеры. В 2024 году она вывела на украинский рынок свой дальнобойный "аналог шахедов" fp-1, и сразу "покорила рынок", получив удивительным образом 30% всех госзаказов", - добавил он.

В то же время Касьянов подчеркнул, что в Украине есть и другие разработчики, которые уже много лет разрабатывают и производят отличные дроны.

"Не такие, конечно, прекрасные, как те, которые делают деятели киноискусства, но тоже очень нужные на войне. Денег на эти дроны в бюджете нет, и было бы хорошо, если бы президент попросил у датчан несколько жалких миллионов и для других проектов.

Также хочу обратить внимание верховного, что в украинской армии есть подразделения беспилотников, и целые корпуса, ведущие тяжелые бои, и которым не хватает "элементарных" дронов для ведения войны. Которым не нужны "фламинго", не нужен завод ракетного топлива в Дании, который профинансирует датское правительство для Fire Point, и который заработает только в декабре. Им нужно сражаться прямо сейчас, сдерживать атаки врага, чтобы враг не прорвал нашу оборону, и тогда уже в Дании и других теплых местах могут оказаться не только заводы Fire Point, но и офис президента", - подытожил он.

