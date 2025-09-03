Зеленский: Надеемся найти дополнительное финансирование на производство дронов через "датскую модель"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется благодаря "датской модели" найти дополнительное финансирование на производство дронов.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели бы благодаря "датской модели" найти дополнительное финансирование, потому что есть огромный пробел, где-то примерно 6 млрд (долларов. - Ред.), на дроны. И именно поэтому мы частично хотели бы использовать "датскую модель" для того, чтобы закрыть этот пробел", - сказал глава государства.

Зеленский также выразил благодарность Фредериксен за "датскую модель", которая предусматривает финансирование изготовления оружия в Украине за средства партнеров.

