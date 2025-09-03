РУС
Зеленский: Надеемся найти дополнительное финансирование на производство дронов через "датскую модель"

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется благодаря "датской модели" найти дополнительное финансирование на производство дронов.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы хотели бы благодаря "датской модели" найти дополнительное финансирование, потому что есть огромный пробел, где-то примерно 6 млрд (долларов. - Ред.), на дроны. И именно поэтому мы частично хотели бы использовать "датскую модель" для того, чтобы закрыть этот пробел", - сказал глава государства.

Зеленский также выразил благодарность Фредериксен за "датскую модель", которая предусматривает финансирование изготовления оружия в Украине за средства партнеров.

Читайте также: До конца года Украина нуждается в 6 млрд долл. на беспилотное вооружение, - Шмыгаль

+9
А ще є дуже дієвий метод-просто припинити красти з держбюджету України та й не тільки...
03.09.2025 19:10 Ответить
+6
через миндича ?

.
03.09.2025 19:09 Ответить
+6
Ну не можуть зелені по іншому, горбатого могила виправить
03.09.2025 19:19 Ответить
А ще є дуже дієвий метод-просто припинити красти з держбюджету України та й не тільки...
03.09.2025 19:10 Ответить
"А где же они харчеваться будут?(с) 🫩
03.09.2025 20:07 Ответить
Українська компанія Fire Point найближчим часом буде виробляти в Данії паливо для дальнобійних ракет "Фламінго", тим самим ставши першим оборонним підприємством України, яке перенесло своє виробництво за кордон.
Виробництво компанії буде розташоване неподалік від датської авіабази Скридструп на півдні країни, де базується національний парк винищувачів F-16, повідомив журналістам у середу, 3 вересня, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає агентство Reuters.
"Це простягнена рука допомоги Україні у її боротьбі за безпеку, власну незалежність і, не в останню чергу, за можливість жити в мирі", - підкреслив Поульсен.
03.09.2025 19:11 Ответить
Геніальний хід. Будуть робити рожевий керосин.
03.09.2025 19:21 Ответить
то ті що надали вже вкрадені ...
03.09.2025 19:11 Ответить
само собою.
03.09.2025 19:20 Ответить
Кернес учит Добкина: смотрите видео (осторожно, есть нецензурная лексика, 18+)
https://youtu.be/q3z2wheJWyk?si=L-iiVEO1QLgmX9vh
"Вова, у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст".
03.09.2025 19:21 Ответить
чого шукати? офшори свої і твоїх міндічей потруси, то буде багато грошей для виробництва дронів.
03.09.2025 19:22 Ответить
падло ЗЕ-леное ПЕРЕСТАНЬТЕ воровать и верните все то что уже украли..
03.09.2025 19:41 Ответить
Скажи, скільки плануєш вкрасти з 6млрд $?У тебе ,твої підлеглі крадуть на війні: на фортифікації,на озброєнні,на харчуванні для ЗСУ, на виготовленні дронів,на амуніції,на ГПМ.
03.09.2025 19:44 Ответить
Оце Зепилесмок, він же містер Фламінго.
03.09.2025 20:00 Ответить
менше киздити гроші треба,шмаркля зелена.
03.09.2025 20:12 Ответить
"Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається завдяки "данській моделі" знайти додаткове фінансування на виробництво дронів"

"500 мільйонів за місяць: Видатки держбюджету на виплату "Нацкешбеку" встановили новий рекорд"

и как это коррелируется?
03.09.2025 20:22 Ответить
у міндіча все корелюється...
кишені повні, офшори ростуть і колосяться .
Нарід повинен вірити в свого Лідора і донатити стерненкам притулам
03.09.2025 20:36 Ответить
Тобто дронів ще немає а коштів вже немає ???? ....
03.09.2025 20:34 Ответить
Дрони-фантоми топ1 в закупівлях)
03.09.2025 20:50 Ответить
 
 