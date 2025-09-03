УКР
Зеленський: Сподіваємося знайти додаткове фінансування на виробництво дронів через "данську модель"

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається завдяки "данській моделі" знайти додаткове фінансування на виробництво дронів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б завдяки "данській моделі" знайти додаткове фінансування, бо є величезна прогалина, десь приблизно 6 млрд (доларів, -ред.), на дрони. І саме тому ми частково хотіли б використати "данську модель" для того, щоб закрити цю прогалину",- сказав глава держави.

Зеленський також висловив вдячність Фредеріксен за "данську модель", яка передбачає фінансування виготовлення зброї в Україні за кошти партнерів.

До кінця року Україна потребує 6 млрд дол. на безпілотне озброєння, - Шмигаль

Зеленський Володимир (25339) виробництво (1731) дрони (5412)
+9
А ще є дуже дієвий метод-просто припинити красти з держбюджету України та й не тільки...
03.09.2025 19:10
+6
Ну не можуть зелені по іншому, горбатого могила виправить
03.09.2025 19:19
+5
А ще є дуже дієвий метод-просто припинити красти з держбюджету України та й не тільки...
03.09.2025 19:10
"А где же они харчеваться будут?(с) 🫩
03.09.2025 20:07
Українська компанія Fire Point найближчим часом буде виробляти в Данії паливо для дальнобійних ракет "Фламінго", тим самим ставши першим оборонним підприємством України, яке перенесло своє виробництво за кордон.
Виробництво компанії буде розташоване неподалік від датської авіабази Скридструп на півдні країни, де базується національний парк винищувачів F-16, повідомив журналістам у середу, 3 вересня, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає агентство Reuters.
"Це простягнена рука допомоги Україні у її боротьбі за безпеку, власну незалежність і, не в останню чергу, за можливість жити в мирі", - підкреслив Поульсен.
03.09.2025 19:11
Геніальний хід. Будуть робити рожевий керосин.
03.09.2025 19:21
то ті що надали вже вкрадені ...
03.09.2025 19:11
само собою.
03.09.2025 19:20
чого шукати? офшори свої і твоїх міндічей потруси, то буде багато грошей для виробництва дронів.
03.09.2025 19:22
падло ЗЕ-леное ПЕРЕСТАНЬТЕ воровать и верните все то что уже украли..
03.09.2025 19:41
Скажи, скільки плануєш вкрасти з 6млрд $?У тебе ,твої підлеглі крадуть на війні: на фортифікації,на озброєнні,на харчуванні для ЗСУ, на виготовленні дронів,на амуніції,на ГПМ.
03.09.2025 19:44
Оце Зепилесмок, він же містер Фламінго.
03.09.2025 20:00
менше киздити гроші треба,шмаркля зелена.
03.09.2025 20:12
"Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається завдяки "данській моделі" знайти додаткове фінансування на виробництво дронів"

"500 мільйонів за місяць: Видатки держбюджету на виплату "Нацкешбеку" встановили новий рекорд"

и как это коррелируется?
03.09.2025 20:22
у міндіча все корелюється...
кишені повні, офшори ростуть і колосяться .
Нарід повинен вірити в свого Лідора і донатити стерненкам притулам
03.09.2025 20:36
Тобто дронів ще немає а коштів вже немає ???? ....
03.09.2025 20:34
Дрони-фантоми топ1 в закупівлях)
03.09.2025 20:50
 
 