Зеленський: Сподіваємося знайти додаткове фінансування на виробництво дронів через "данську модель"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається завдяки "данській моделі" знайти додаткове фінансування на виробництво дронів.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б завдяки "данській моделі" знайти додаткове фінансування, бо є величезна прогалина, десь приблизно 6 млрд (доларів, -ред.), на дрони. І саме тому ми частково хотіли б використати "данську модель" для того, щоб закрити цю прогалину",- сказав глава держави.

Зеленський також висловив вдячність Фредеріксен за "данську модель", яка передбачає фінансування виготовлення зброї в Україні за кошти партнерів.

