Компанія "Fire Point" до 2023 року була відома лише в кіноіндустрії, а тепер отримує держзамовлення, - військовий Касьянов
Індустрія дронів
Компанія Fire Point, яка займається виготовленням ракет "Фламінго", до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, проте вже у 2024 році отримала 30% всіх держзамовлень на ринку дронів.
Про це у Фейсбуці повідомив військовий Юрій Касьянов, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора президент Зеленський був з коротким візитом у Данії і заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Чи потрібно уточнювати, що це спільне виробництво з Данією буде у компанії Fire Point, яка отримала в минулому році від датського уряду 320 млн доларів, а цього року отримає від них 1,26 млрд євро? І якщо компанія Fire Point працює чесно і закладає в свої дрони і ракети лише дозволені 25% прибутку, то навіть у цьому випадку вона заробить колосальні гроші", - зазначив він.
За словами Касьянова, до 2023 року компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів.
"На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень", - додав він.
Водночас Касьянов наголосив, що в Україні є й інші розробники, які вже багато років розробляють і виробляють чудові дрони.
"Не такі, звичайно, прекрасні, як ті, що роблять діячі кіномистецтва, але теж дуже потрібні на війні. Грошей на ці дрони в бюджеті немає, і було б добре, якби президент попросив у данців кілька жалюгідних мільйонів і для інших проектів.
Також хочу звернути увагу верховного, що в українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні. Їм треба воювати прямо зараз, стримувати атаки ворога, щоб ворог не прорвав нашу оборону, і тоді вже в Данії та інших теплих місцях можуть опинитися не тільки заводи Fire Point, але і офіс президента", - підсумував він.
Але ж основний приціл на розпил донорських.
Ну, і волонтери наближені до ОП, допомагають донатами без звітності.
Кому війна, а кому добре можна прибарахлитись. Навідь онукам вистачить!
Тобто фламінгі почнуть літати масово не раніше січня-лютого 2026. А до того часу будуть відосіки викладати з поодинокими запусками...
а от щодо стартового прискорювача - там є питання. мабуть дял нього і потрібно ракетне паливо. але будувати цілий завод тільки під прискорювачі... наврядчи.
Ракети «Фламінго», розроблені українською компанією Fire Point, використовують тверде ракетне паливо. Завдяки твердому паливу ракети легко зберігати та використовувати, що робить їх ефективними для військових цілей. Виробництво цього палива буде розташоване в Данії, як частину допомоги Україні у боротьбі за безпеку
https://suspilne.media/1106226-virobnik-raketi-flamingo-fire-point-vidkrie-virobnictvo-v-danii-so-tam-viroblatimut/
https://www.reuters.com/business/energy/denmark-host-ukrainian-long-range-missile-fuel-production-2025-09-03/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%86-25#%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
і побачити, шо там стоїть двигун АІ-25. паливо: Т-1, ТС-1, РТ - тобто авіаційний гас.
отже тверде ракетне паливо потрібно для стартових прискорювачів і чогось іще.
Автору: частіше дивись у дзеркало і згадуй завдяки кому Fire Point, яка до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, отримує 30% держзамовлень.
p.s. десь в штатах африканський хлопчик ілон маск запитає: а що так можна було? (правда його ракети хоч літають, але какая разніца)
Плахотнюк aka Vatakaratel ще минулого тижня казав, що "фламінго" - це ***** і фікція. Ось і докази.
Відносини в англійців не найкращі зі Штатами, і вони вирішили згуртувати зв'язки через парад у Пекіні. І Моді відлетівши в Індію, почав терміново просити всіх зробити йому термінову зустріч з Трампом, щоб не стали вводити санкції за відмивання грошей і хабарі від московського постачальника зброї-Адані.
А про кремлівського взагалі не варто говорити, вся поки що країна потонула у фекаліях і згоріла до фуїв. Як не намагається Хабад врятувати московію від розвалу та громадянської війни, виходить погано. Процес незворотній.Я якось пояснював кілька разів, чому у онуків Мойсея все розвалюється, процес йде швидко та з випередженням графіка.Той самий кошерний тухес у них і зі своїми слугами в Україні. Чим ближче кінець режиму клоунів, тим марніше їх брехня і коксофантазії. Відмили гроші через МінДіча, а зараз навіть з унітазу кричать про "Фламінго" якого не було і немає, а удари по Криму та іншим об'єктам московії завдають українські дрони та англійські ракети "Stormshadow", які прийшли в потрібній кількості.Тим більше, що їхній коксобред для кілера Парубія взагалі не варто навіть обговорювати. Це все від хімії та мужоложності.Старші люди багато років прожили в Союзі і слухали таке саме марення про "надої молока", "доженемо і переженемо", це більшовицька тактика, більше брехати, щоб трудящі вірили. У онуків більшовиків під брендом Сталіна-"Слуги народу" ті самі підручники. Не варто вірити жодному слову, це фуфлометчики-мародери.Не коментую їх марення, т.як не лікар-психіатр.Вже шість років в Україні - "День відкритих дверей у дурці".Але війна, якої офіційно немає, триває, і кожен робить свою роботу в міру можливості.Найближчим часом на нас чекають цікаві події та вельми несподівані.
Дуже дивно читати подібне, бо у нас мудрий нарід вибрав владу із кіноіндустрії. Насолоджуйтеся, вкраїнчики, і не дивуйтеся.
@ (пост сумнівного джерела):
"Калуш, де знімали ролик про Фламінго: через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На засіданні вирішили призупинити освітній процес."
https://pbs.twimg.com/media/Gz5xS59WIAA8YQs?format=png&name=900x900