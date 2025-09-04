УКР
3 471 44

Компанія "Fire Point" до 2023 року була відома лише в кіноіндустрії, а тепер отримує держзамовлення, - військовий Касьянов

Індустрія дронів

Касьянов про компанію Fire Point. Звернення до Зеленського

Компанія Fire Point, яка займається виготовленням ракет "Фламінго", до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, проте вже у 2024 році отримала 30% всіх держзамовлень на ринку дронів.

Про це у Фейсбуці повідомив військовий Юрій Касьянов, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора президент Зеленський був з коротким візитом у Данії і заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Чи потрібно уточнювати, що це спільне виробництво з Данією буде у компанії Fire Point, яка отримала в минулому році від датського уряду 320 млн доларів, а цього року отримає від них 1,26 млрд євро? І якщо компанія Fire Point працює чесно і закладає в свої дрони і ракети лише дозволені 25% прибутку, то навіть у цьому випадку вона заробить колосальні гроші", - зазначив він.

Читайте: Місяць роботи маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence: поставлено 5 600 дронів на 216 млн грн

За словами Касьянова, до 2023 року компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів.

"На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень", - додав він.

Водночас Касьянов наголосив, що в Україні є й інші розробники, які вже багато років розробляють і виробляють чудові дрони.

Читайте також: Індустрія дронів в Україні вже сформована, настав час нарощувати м’язи, – виробники про ринок безпілотників

"Не такі, звичайно, прекрасні, як ті, що роблять діячі кіномистецтва, але теж дуже потрібні на війні. Грошей на ці дрони в бюджеті немає, і було б добре, якби президент попросив у данців кілька жалюгідних мільйонів і для інших проектів.

Також хочу звернути увагу верховного, що в українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні. Їм треба воювати прямо зараз, стримувати атаки ворога, щоб ворог не прорвав нашу оборону, і тоді вже в Данії та інших теплих місцях можуть опинитися не тільки заводи Fire Point, але і офіс президента", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сподіваємося знайти додаткове фінансування на виробництво дронів через "данську модель"

Касьянов про компанію Fire Point. Звернення до Зеленського

Данія (827) Касьянов Юрій (14) дрони (5423)
Топ коментарі
+26
"Не буде кумівства у владі!"- верещала бубачка на стадіоні.
показати весь коментар
04.09.2025 10:26 Відповісти
+12
Зелена прокладка (+300%).
Кому війна, а кому добре можна прибарахлитись. Навідь онукам вистачить!
показати весь коментар
04.09.2025 10:27 Відповісти
+12
Компанія "Fire Point" "успішно впоралася з роботою" - відеоролик про фламінго якраз за основним профілем роботи компанії
показати весь коментар
04.09.2025 10:30 Відповісти
"Не буде кумівства у владі!"- верещала бубачка на стадіоні.
показати весь коментар
04.09.2025 10:26 Відповісти
Про деребан він не згадував. Деребан це ж не влада.
показати весь коментар
04.09.2025 10:41 Відповісти
А Касьянов у 2019-му на виборах за Бубу агітував, ну і Порошенка топив, як міг. Іронія долі - Порошенко у дрони вкладає свої кровні а "куми" Буби з дронів крадуть чужі, в тому числі державні. Думаєте, Касьянов щось про це згадує? 🤔
показати весь коментар
04.09.2025 10:53 Відповісти
Повністю згоден з "в тому числі державні".
Але ж основний приціл на розпил донорських.
Ну, і волонтери наближені до ОП, допомагають донатами без звітності.
показати весь коментар
04.09.2025 11:17 Відповісти
https://program.ze2019.com/
показати весь коментар
04.09.2025 10:57 Відповісти
Йурко! Перед тим,як " зветати увагу верховного", пиши, що ти рвав на собі тільняшку, щоб Міндіч пиляв гроші на ракеті, Зеленьський підписав 33 " патужні бєзпєкові угоди", і тепер в " в українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен."
показати весь коментар
04.09.2025 10:26 Відповісти
Зелена прокладка (+300%).
Кому війна, а кому добре можна прибарахлитись. Навідь онукам вистачить!
показати весь коментар
04.09.2025 10:27 Відповісти
Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні.

Тобто фламінгі почнуть літати масово не раніше січня-лютого 2026. А до того часу будуть відосіки викладати з поодинокими запусками...
показати весь коментар
04.09.2025 10:29 Відповісти
оскільки фламінго - це крилата ракета з авіаційним двигуном, то вона літає на авіаційному керосині.
а от щодо стартового прискорювача - там є питання. мабуть дял нього і потрібно ракетне паливо. але будувати цілий завод тільки під прискорювачі... наврядчи.
показати весь коментар
04.09.2025 10:52 Відповісти
Ось що видає гугл:

Ракети «Фламінго», розроблені українською компанією Fire Point, використовують тверде ракетне паливо. Завдяки твердому паливу ракети легко зберігати та використовувати, що робить їх ефективними для військових цілей. Виробництво цього палива буде розташоване в Данії, як частину допомоги Україні у боротьбі за безпеку
показати весь коментар
04.09.2025 10:59 Відповісти
Ну і ось підтвердження:

https://suspilne.media/1106226-virobnik-raketi-flamingo-fire-point-vidkrie-virobnictvo-v-danii-so-tam-viroblatimut/

https://www.reuters.com/business/energy/denmark-host-ukrainian-long-range-missile-fuel-production-2025-09-03/
показати весь коментар
04.09.2025 11:01 Відповісти
це все чудово, але можна піти і почитати:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%86-25#%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
і побачити, шо там стоїть двигун АІ-25. паливо: Т-1, ТС-1, РТ - тобто авіаційний гас.
отже тверде ракетне паливо потрібно для стартових прискорювачів і чогось іще.
показати весь коментар
04.09.2025 11:10 Відповісти
Припускаю, що на перших партіях, поки не запрацює завод у Даніїї, можуть використовувати АІ-25. А потім, коли запрацює завод у Данії, можуть встановити щось інше.
показати весь коментар
04.09.2025 11:14 Відповісти
На твердому зазвичай працює балістика...
показати весь коментар
04.09.2025 11:21 Відповісти
Компанія "Fire Point" "успішно впоралася з роботою" - відеоролик про фламінго якраз за основним профілем роботи компанії
показати весь коментар
04.09.2025 10:30 Відповісти
Тому в нас ні дронів ні ракет немає масово запускати на паРашу. Гундоса почвара всі замовлення віддала своїм дружбанам-квартальщикам. Все ніяк не нажереться. Ракетчик трохи в ****...
показати весь коментар
04.09.2025 10:31 Відповісти
Та невже Зеленський, за якого так топив свого часу Касьянов, здатен на такі прояви заангажованості? Просто соупадєніє!

Автору: частіше дивись у дзеркало і згадуй завдяки кому Fire Point, яка до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, отримує 30% держзамовлень.
показати весь коментар
04.09.2025 10:32 Відповісти
Закінчиться фламінга трусиками танга на мальдівах
показати весь коментар
04.09.2025 10:34 Відповісти
"барига", "бізнес на крові", поки данські гроші не освоять, війна не закінчиться.
показати весь коментар
04.09.2025 10:35 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 10:35 Відповісти
з таким гідрантом і його незамінними баригами до нас підкрадається повна 0Па.
показати весь коментар
04.09.2025 10:38 Відповісти
Панеслась-а хто **** голосувати ходив?Тільки не брехати
показати весь коментар
04.09.2025 10:40 Відповісти
Респект Ю.Касьянову! Одні воюють, а зелені збагачуються!
показати весь коментар
04.09.2025 10:41 Відповісти
Позавчора ти - весільний фотограф, далі мудрий нарід дає тобі владу і ти відкриваєш власну кінокомпанію, а сьогодні ти з тою компанією стаєш ракєтостроітєлєм .

p.s. десь в штатах африканський хлопчик ілон маск запитає: а що так можна було? (правда його ракети хоч літають, але какая разніца)
показати весь коментар
04.09.2025 10:41 Відповісти
Касьянов відповзає ,здає задки на тему лідора , і це вже добре... бо винен і такі як він , шо сьгодні править Україною це 🤡 горе ...
показати весь коментар
04.09.2025 10:44 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 10:46 Відповісти
Зрозуміло.
Плахотнюк aka Vatakaratel ще минулого тижня казав, що "фламінго" - це ***** і фікція. Ось і докази.
показати весь коментар
04.09.2025 10:47 Відповісти
очередная реклама? в последнее время стало модным рекламировать тг каналы очередных непонятно кого
показати весь коментар
04.09.2025 11:40 Відповісти
Тобто з кіноіндустрії перейшла в порноіндустрію ...
показати весь коментар
04.09.2025 10:49 Відповісти
Вибрали недолугі актора, в тому числі інженери - конструктори дронів. А актор грає, як вміє - зіграв на сцені чи з екрана (монітора), пролунали оплески ( і в кремлі теж), поклонився і пішов - робота зроблена. А чого ви ще очікували.
показати весь коментар
04.09.2025 10:49 Відповісти
На Zелену тартаку спрямовуєтся дуже багато грошей.
показати весь коментар
04.09.2025 10:52 Відповісти
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point. (c)
показати весь коментар
04.09.2025 10:55 Відповісти
#Zalman_Shuher:

Відносини в англійців не найкращі зі Штатами, і вони вирішили згуртувати зв'язки через парад у Пекіні. І Моді відлетівши в Індію, почав терміново просити всіх зробити йому термінову зустріч з Трампом, щоб не стали вводити санкції за відмивання грошей і хабарі від московського постачальника зброї-Адані.

А про кремлівського взагалі не варто говорити, вся поки що країна потонула у фекаліях і згоріла до фуїв. Як не намагається Хабад врятувати московію від розвалу та громадянської війни, виходить погано. Процес незворотній.Я якось пояснював кілька разів, чому у онуків Мойсея все розвалюється, процес йде швидко та з випередженням графіка.Той самий кошерний тухес у них і зі своїми слугами в Україні. Чим ближче кінець режиму клоунів, тим марніше їх брехня і коксофантазії. Відмили гроші через МінДіча, а зараз навіть з унітазу кричать про "Фламінго" якого не було і немає, а удари по Криму та іншим об'єктам московії завдають українські дрони та англійські ракети "Stormshadow", які прийшли в потрібній кількості.Тим більше, що їхній коксобред для кілера Парубія взагалі не варто навіть обговорювати. Це все від хімії та мужоложності.Старші люди багато років прожили в Союзі і слухали таке саме марення про "надої молока", "доженемо і переженемо", це більшовицька тактика, більше брехати, щоб трудящі вірили. У онуків більшовиків під брендом Сталіна-"Слуги народу" ті самі підручники. Не варто вірити жодному слову, це фуфлометчики-мародери.Не коментую їх марення, т.як не лікар-психіатр.Вже шість років в Україні - "День відкритих дверей у дурці".Але війна, якої офіційно немає, триває, і кожен робить свою роботу в міру можливості.Найближчим часом на нас чекають цікаві події та вельми несподівані.
показати весь коментар
04.09.2025 11:05 Відповісти
что за бессвязный поток мыслей? очередной блохер пророк? и зачем это тут?
показати весь коментар
04.09.2025 11:37 Відповісти
Для мене військовий Касянов так собі, пам'ятаю, як він відстоював точку зору москалів, коли реальні українці не святкували "день радянської армії", а він святкував і нав'язував це решті. Але те, про що він написав правда, всі бізнес-партнери Володі Боневтіка Позорного сидять біля оборонних грошей і знімають великі відсотки, які переводять в крипту і виводять за кордон.
показати весь коментар
04.09.2025 11:09 Відповісти
А хто-хто у нас кінопродюсер і, за сумісництвом, найпотужніший менеджер?
показати весь коментар
04.09.2025 11:10 Відповісти
Компания Fire Point до 2023 года была известна только в киноиндустрии, а теперь получает госзаказ, - военный Касьянов Источник: https://censor.net/ru/n3572163
==============
Дуже дивно читати подібне, бо у нас мудрий нарід вибрав владу із кіноіндустрії. Насолоджуйтеся, вкраїнчики, і не дивуйтеся.
показати весь коментар
04.09.2025 11:16 Відповісти
ну справді, чесслово, ну кому потрібні ті інженери, що такого вони можуть зробити цікавого? а ось працівники кіноіндустрії можуть... ракети фламінго за півроку, та нате вам..., будь які дрони за місяць-два, та без проблем..., а ті інженери як заведуть свої незрозумілі розмови, тоскно стає вже через хвилину... якісь проекти, розробки, деталі, випробування..., яка фігня..., все можна зробити швидше, красивіше, а якщо додати мультиплікацію то і яскравіше...
показати весь коментар
04.09.2025 11:16 Відповісти
"Геніальні масажери, тренери, режисери, куми, свати, брати" - геніальні у ВСЬОМУ!
показати весь коментар
04.09.2025 11:20 Відповісти
Сподіваюся ракети не кіношні декорації.
показати весь коментар
04.09.2025 11:29 Відповісти
все по факту, киношники делают видосики про очередную чудо ракету пеклу которой нет и не будет шоб лохторат был доволен. Через пол года повторить, а там и конец близко
показати весь коментар
04.09.2025 11:35 Відповісти
Схоже, що набухає чир величезної афери.

@ (пост сумнівного джерела):
"Калуш, де знімали ролик про Фламінго: через ворожу атаку відбулося засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
На засіданні вирішили призупинити освітній процес."

https://pbs.twimg.com/media/Gz5xS59WIAA8YQs?format=png&name=900x900
показати весь коментар
04.09.2025 11:41 Відповісти
"Унилий волонтер" ще живий? Скільки він компаній в землю загнав з 2014го? По моєму більше ніж три.
показати весь коментар
04.09.2025 11:44 Відповісти
 
 