Компанія "Fire Point" до 2023 року була відома лише в кіноіндустрії, а тепер отримує держзамовлення, - військовий Касьянов

Компанія Fire Point, яка займається виготовленням ракет "Фламінго", до 2023 року була відома лише у вузьких колах діячів кіноіндустрії, проте вже у 2024 році отримала 30% всіх держзамовлень на ринку дронів.

"Вчора президент Зеленський був з коротким візитом у Данії і заявив, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво. Чи потрібно уточнювати, що це спільне виробництво з Данією буде у компанії Fire Point, яка отримала в минулому році від датського уряду 320 млн доларів, а цього року отримає від них 1,26 млрд євро? І якщо компанія Fire Point працює чесно і закладає в свої дрони і ракети лише дозволені 25% прибутку, то навіть у цьому випадку вона заробить колосальні гроші", - зазначив він.

За словами Касьянова, до 2023 року компанію Fire Point знали лише в вузьких колах діячів кіноіндустрії як сервіс, який займається пошуком місць для зйомок різних сцен і сюжетів.

"На кінець 2023 року в компанії працювало всього 18 людей, здебільшого не інженери. У 2024 році вона вивела на український ринок свій далекобійний "аналог шахедів" fp-1, і відразу "підкорила ринок", отримавши дивовижним чином 30% всіх держзамовлень", - додав він.

Водночас Касьянов наголосив, що в Україні є й інші розробники, які вже багато років розробляють і виробляють чудові дрони.

"Не такі, звичайно, прекрасні, як ті, що роблять діячі кіномистецтва, але теж дуже потрібні на війні. Грошей на ці дрони в бюджеті немає, і було б добре, якби президент попросив у данців кілька жалюгідних мільйонів і для інших проектів.

Також хочу звернути увагу верховного, що в українській армії є підрозділи безпілотників, і цілі корпуси, які ведуть важкі бої, і яким не вистачає "елементарних" дронів для ведення війни. Яким не потрібні "фламінго", не потрібен завод ракетного палива в Данії, який профінансує датський уряд для Fire Point, і який запрацює лише в грудні. Їм треба воювати прямо зараз, стримувати атаки ворога, щоб ворог не прорвав нашу оборону, і тоді вже в Данії та інших теплих місцях можуть опинитися не тільки заводи Fire Point, але і офіс президента", - підсумував він.

