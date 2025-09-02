Індустрія дронів в Україні вже сформована, настав час нарощувати м’язи, – виробники про ринок безпілотників

В Україні працює понад 500 активних виробників дронів, які виробляють понад 1000 моделей безпілотників. За період повномасштабної війни виробництво безпілотників в Україні зросло у 800 разів: з 5 тис. одиниць у 2022-му до 4 млн на кінець 2024 року.

Про це йдеться у дослідженні "Game changer: як відкриття експорту вплине на українських виробників БпЛА", яке представила компанія DataDriven.

Дослідники доходять висновку, що 2025 – рік повноцінного формування ринку безпілотників. Схожу думку висловили і в компанії DEVIRO, яка розробляє, проєктує та виготовляє безпілотні літальні апарати та супутнє програмне забезпечення з 2014 року.

"Можемо констатувати, що українська індустрія вже остаточно сформована, основні гравці вже закріпились у своїх нішах, а місця новим практично не залишилось. Якщо проводити аналогію з живим організмом, то індустрія дронів вже має сталий скелет, і настав саме час нарощувати мʼязи", – заявили БізнесЦензору представники компанії.

В DEVIRO переконані, що на ринку після війни залишаться ті, хто вкладався і продовжує вкладатися в технології. Це ж своєю чергою – дороге задоволення.

"Наприклад, R&D-департамент нашої компанії збільшився в 10 разів за останні три роки. Інфраструктура також зросла в рази: виробництво повного циклу, що розкидане по різних країнах, сервісний центр, школа пілотів – і все це живе та розвивається лише коштом компанії", – розповіли представники виробника.

Коли компанії досягають стелі у своїх категоріях, наступним кроком буде розширення екосистеми, кажуть у DEVIRO.

"Ми вже маємо розвідувальну й ударну складову, незабаром зʼявляться ще декілька продуктів, які працюватимуть в єдиній системі. Закономірно, що зброярі, які мають репутацію та державні замовлення, почнуть поглинати й обʼєднуватись з іншими виробниками у найближчий рік-два", – припускають в компанії.

Протистояння сильному ворогу, наголошують представники DEVIRO, потребує щоденного розвитку у військових технологіях, залучення більшої кількості фахових спеціалістів – так індустрія дронів стає міцнішою.

"Українські дрони сьогодні найкращі у світі – це правда, але не тому що ми так захотіли, а тому що ворог не залишає нам іншого вибору. Постійне вдосконалення дронів – це не про бізнес, це про виживання на полі бою", – резюмували в компанії.

Про дрони українського виробництва

У дослідженні DataDriven зазначено, що 96% усіх закуплених державою у цьому та минулому роках апаратів – вітчизняного виробництва. У компанії "Дикі шершні" звертають увагу, що тут радше йдеться про збірку дронів з іноземних деталей.

"Натомість дрони з повністю українських деталей – не більше 2%. Дрони з українськими й іноземними – десь на рівні 10-15%. Але це нормально, бо світ глобальний, інші країни десятки років розвивали ці технології, Україна не може так швидко замінити імпортну складу", – розповіли БізнесЦензору представники виробника.

Проте Україна активно рухається до заміни імпорту власним виробництвом – зʼявляється все більше своїх виробників двигунів, контролерів, камер хорошої якості тощо.

"Цей тренд буде лише поглиблюватися, Україна швидше буде переходити на свої комплектуючі. Але не варто забувати, що ці комплектуючі теж виготовляються з імпортних деталей. По факту в Україні сьогодні немає повного циклу виробництва жодної деталі для дрону", – констатують "Дикі шершні".

До речі, компанія з Німеччини Quantum Systems, яка займається виробництвом безпілотників, подвоїла випуск дронів на своїх підприємствах на території України.

Тим часом Франція співпрацює з Україною з метою запуску виробництва дронів для української армії, яке може бути організовано в обох країнах. Зараз тривають консультації.