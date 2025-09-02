Місяць роботи маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence: поставлено 5 600 дронів на 216 млн грн

За перший місяць роботи через ІТ-систему DOT-Chain Defence від "Державного оператора тилу" Міноборони України на передову поставлено 5 600 дронів загальною вартістю 216 млн грн.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що таке DOT-Chain Defence

"DOT-Chain Defence став платформою, на якій бойові бригади отримали можливість напряму замовляти різні типи БпЛА. Наразі до проєкту залучені 12 бригад на Донецькому, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках. Працюємо над масштабуванням та розвитком маркетплейсу. Маємо конкретну мету – створити платформу, яка допоможе нашим захисникам отримувати усе необхідне вчасно та у достатній кількості", – заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із прем’єром Португалії Монтенегру напрацювання гарантій безпеки та спільне виробництво дронів

ІТ-система функціонує за принципом звичайного онлайн-магазину. Проте замість телефонів чи побутової техніки військові самостійно обирають безпілотники, які закуповуються за кошти "Агенції оборонних закупівель" Міноборони України.

"DOT-Chain Defence – це прорив у забезпеченні війська. Результати пілоту підтверджують результативність системи. Ми отримали багато відгуків від військових про ефективність закупівель через маркетплейс, адже вони самі обирають дрони під конкретні задачі і отримують їх не за місяці, а за лічені дні. Система має великий потенціал розвиватися та охоплювати нові напрями забезпечення, формуючи сучасний підхід, який доповнює наявні механізми постачання", – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Також читайте: Міноборони вперше закупило FPV-дрони за новими правилами майже на 500 мільйонів

Результати роботи маркетплейсу

З моменту першого замовлення 31 липня система продемонструвала такі результати:

Цикл забезпечення скоротився у понад 5 разів – від кількох місяців до лічених днів.

Середній термін доставки становить до двох тижнів, а рекордний результат – лише 5 днів від моменту замовлення до отримання на передовій.

Можливість вибору. Військові обирають саме ті дрони, які їм потрібні. Наразі в системі доступна 151 модель дронів.

Активне залучення виробників безпілотних систем. На маркетплейсі вже доступні засоби від 25 компаній.

Розширення номенклатури. Окрім FPV-дронів, до системи додані дрони-бомбардувальники, у тому числі важкі. Найшвидша доставка цього типу безпілотників склала 12 днів.

Зростання об’ємів. Загалом військові вже замовили понад 11 000 дронів на 397 млн грн.

Читайте: "Маркетплейс дронів": Військові отримали можливість замовляти безпілотники у 20 виробників

Для подальшого вдосконалення DOT-Chain Defence представники АОЗ та ДОТ провели три поїздки у зону бойових дій, де наживо поспілкувались з військовими щодо роботи маркетплейсу зброї. У відповідь на їх запити вже триває робота над масштабуванням системи для залучення нових бригад та розширення лінійки доступної техніки: інші типи безпілотників, засоби РЕБ/РЕР, наземні роботизовані комплекси та скиди.

Як повідомлялося, раніше військові підрозділи отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence.

Раніше у системі забезпечення Збройних сил України DOT-Chain Defence, яка дозволяє військовим підрозділам самостійно замовляти необхідні моделі дронів під свої задачі, виконали перше замовлення на постачання FPV-дронів.

Завдяки використанню принципу "маркетплейсу" строки постачання озброєнь вдалося скоротити з кількох місяців до тижня.