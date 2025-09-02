Месяц работы маркетплейса оружия DOT-Chain Defence: поставлено 5 600 дронов на 216 млн грн

За первый месяц работы через ИТ-систему DOT-Chain Defence от "Государственного оператора тыла" Минобороны Украины на передовую поставлено 5 600 дронов общей стоимостью 216 млн грн.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что такое DOT-Chain Defence

"DOT-Chain Defence стал платформой, на которой боевые бригады получили возможность напрямую заказывать различные типы БпЛА. Сейчас к проекту привлечены 12 бригад на Донецком, Запорожском, Херсонском и Харьковском направлениях. Работаем над масштабированием и развитием маркетплейса. Есть конкретная цель - создать платформу, которая поможет нашим защитникам получать все необходимое вовремя и в достаточном количестве", - заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

ИТ-система функционирует по принципу обычного онлайн-магазина. Однако вместо телефонов или бытовой техники военные самостоятельно выбирают беспилотники, которые закупаются за средства "Агентства оборонных закупок" Минобороны Украины.

"DOT-Chain Defence - это прорыв в обеспечении войска. Результаты пилота подтверждают результативность системы. Мы получили много отзывов от военных об эффективности закупок через маркетплейс, ведь они сами выбирают дроны под конкретные задачи и получают их не за месяцы, а за считанные дни. Система имеет большой потенциал развиваться и охватывать новые направления обеспечения, формируя современный подход, который дополняет существующие механизмы поставки", - отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Результаты работы маркетплейса

С момента первого заказа 31 июля система продемонстрировала следующие результаты:

Цикл обеспечения сократился более чем в 5 раз - от нескольких месяцев до считанных дней.

Средний срок доставки составляет до двух недель, а рекордный результат - всего 5 дней от момента заказа до получения на передовой.

Возможность выбора. Военные выбирают именно те дроны, которые им нужны. Сейчас в системе доступна 151 модель дронов.

Активное привлечение производителей беспилотных систем. На маркетплейсе уже доступны средства от 25 компаний.

Расширение номенклатуры. Кроме FPV-дронов, в систему добавлены дроны-бомбардировщики, в том числе тяжелые. Самая быстрая доставка этого типа беспилотников составила 12 дней.

Рост объемов. В целом военные уже заказали более 11 000 дронов на 397 млн грн.

Для дальнейшего совершенствования DOT-Chain Defence представители АОЗ и ГОТ провели три поездки в зону боевых действий, где вживую пообщались с военными о работе маркетплейса оружия. В ответ на их запросы уже идет работа над масштабированием системы для привлечения новых бригад и расширения линейки доступной техники: другие типы беспилотников, средства РЭБ/РЭР, наземные роботизированные комплексы и сбросы.

Как сообщалось, ранее военные подразделения получили возможность заказывать дроны-бомбардировщики в маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence.

Ранее в системе обеспечения Вооруженных сил Украины DOT-Chain Defence, которая позволяет военным подразделениям самостоятельно заказывать необходимые модели дронов под свои задачи, выполнили первый заказ на поставку FPV-дронов.

Благодаря использованию принципа "маркетплейса" сроки поставки вооружений удалось сократить с нескольких месяцев до недели.