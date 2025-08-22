"Маркетплейс дронів": Військові отримали можливість замовляти безпілотники у 20 виробників

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони уклало контракти з шести виробниками для забезпечення ЗСУ зброєю через ІТ-систему DOT-Chain Defence.

Відтепер військові підрозділи можуть замовляти 146 доступних в системі моделей від 20 виробників, повідомляє пресслужба АОЗ.

Зокрема, за новими контрактами в "маркетплейсі зброї" стали доступні дрони виробництва таких компаній:

Gurzuf Defence;

Quantum-Systems;

SKYRIPER;

Warbirds;

ТОВ "ВІК "ДЕВІРО";

ТОВ "Реактивні Дрони".

За даними АОЗ, загалом з моменту першого замовлення 31 липня через маркетплейс зброї на фронт поставлено безпілотників на 127 млн грн.

Як повідомлялося, раніше військові підрозділи отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence.

Раніше у системі забезпечення Збройних сил України DOT-Chain Defence, яка дозволяє військовим підрозділам самостійно замовляти необхідні моделі дронів під свої задачі, виконали перше замовлення на постачання FPV-дронів.

Завдяки використанню принципу "маркетплейсу" строки постачання озброєнь вдалося скоротити з кількох місяців до тижня.