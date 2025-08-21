Рада ухвалила закони про пільги для Defence City. Що вони передбачають?

Індустрія дронів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти для реалізації ініціативи Defence City, яка передбачає запровадження низки пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Зокрема, на засіданні у четвер парламент підтримав:

законопроєкт №13420 – про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу; законопроєкт №13421 – про внесення зміни до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу.

Гетманцев зауважив, що ці законопроєкти були суттєво доопрацьовані до другого читання спільно з Міністерством оборони та представниками бізнесу.

Він також навів ключові положення ухвалених законів:

запроваджується правовий режим Defence City до 1 січня 2036 року (або до вступу України в ЄС);

замість Переліку підприємств ОПК створюється Реєстр Defence City під управлінням Міноборони;

встановлюються чіткі правила для резидентів: статус, умови його отримання та контроль визначає закон "Про нацбезпеку України";

частка кваліфікованого доходу виробника для отримання статусу резидента має становити більше 75% (для літакобудування – від 50%).

Для підприємств, що отримають статус резидента Defence City, ці закони встановлюють низку пільг:

податкові пільги (звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного, нерухомого та екологічного податку);

спрощені митні процедури;

спрощений експортний контроль товарів військового призначення;

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду;

підтримка релокації та підвищення безпеки виробничих потужностей.

"Це фундамент для розвитку українського оборонно-промислового комплексу, який не лише посилить обороноздатність держави, а й створить нові можливості для інвестицій, технологій та робочих місць", – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, раніше Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала народних депутатів не ухвалювати законопроєкти про Defence City у запропонованій редакції та повернути їх головному Комітету на доопрацювання.

У NAUDI пояснювали, що в ухвалених законопроєктах залишаються ризики, що реєстр Defence City працюватиме у вибірковому режимі лише для обраних підприємств, адже значна частина ефективних та критично важливих підприємств ОПК не потраплять до списку резидентів Defence City, а сама процедура формування переліку резидентів залишається непрозорою.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня підтримала у першому читанні законопроєкти №13420 та №13421 про запровадження пільг для підприємств оборонно-промислового комплексу, що увійдуть до ініціативи Defence City.

Загалом пакет законопроєктів про створення "Defence City", ініційованих представниками "Слуги народу" Данилом Гетманцевим та Давидом Арахамією, складається із чотирьох документів: законопроєктів №13420, №13421, №13422 та №13423.

Однак законопроєкт №13423 викликав гостру критику, адже він передбачає фактичну амністію для всіх порушень, скоєних під час виконання оборонних контрактів, якщо вони були "на користь підвищення обороноздатності". На думку експертів, це створює легальні підстави для безконтрольності й безкарності у цій сфері.