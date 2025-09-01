РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Индустрия дронов Сотрудничество Украины и Португалии
223 9

Зеленский обсудил с премьером Португалии Монтенегро наработку гарантий безопасности и совместное производство дронов

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности. В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них", - сказал Зеленский.

Он отметил, что одним из главных компонентов гарантий безопасности Украина видит членство в Евросоюзе.

"Согласились, что на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой", - сказано в сообщении.

Читайте также: Португалия передала Украине восемь вертолетов SA-330 Puma

Кроме этого, стороны обсудили участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и о совместном производстве дронов.

"Договорились, что наши команды детально проработают все имеющиеся возможности для такого сотрудничества. Пригласил господина премьер-министра приехать в Украину с визитом", - рассказал Зеленский.

Также в разговоре Луиш поделился информацией о последствиях крупных лесных пожаров в Португалии.

"Мы солидарны с португальским народом и всегда готовы помочь. Желаем скорейшего восстановления", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский и премьер Португалии Монтенегру обсудили мирный план с гарантиями безопасности Украины

Автор: 

Португалия (201) производство (528) дроны (4517) гарантии безопасности (234)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а не про свій , особистий на Банковій "актив рашки" не про Єрмака говорили? Бо якось немає результатів його тьорок з Вітькофом... Що тхне "неофіційними контактами"парочки активів рашки .
показать весь комментарий
01.09.2025 21:10 Ответить
Судя по отсутствию комментариев, все уже думают:"Когда эта видимость бурной деятельности закончится?"
показать весь комментарий
01.09.2025 21:10 Ответить
закончится когда закончится кокс
показать весь комментарий
01.09.2025 21:36 Ответить
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
показать весь комментарий
01.09.2025 21:11 Ответить
***** ездил в штаты со стюардессой. Что он привез?
показать весь комментарий
01.09.2025 21:13 Ответить
Можна ще в Австралію позвонити, організувати спільне виробництво бумерангів, по ціні дронів.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:20 Ответить
Запросто.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:25 Ответить
По третьому разу підписуємо договори безпеки....
показать весь комментарий
01.09.2025 21:36 Ответить
Плебс схавает. Плебсу нравится такой потужный лидер.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:56 Ответить
 
 