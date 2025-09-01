Зеленский обсудил с премьером Португалии Монтенегро наработку гарантий безопасности и совместное производство дронов
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
Об этом глава государства сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности. В четверг состоится заседание коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них", - сказал Зеленский.
Он отметил, что одним из главных компонентов гарантий безопасности Украина видит членство в Евросоюзе.
"Согласились, что на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой", - сказано в сообщении.
Кроме этого, стороны обсудили участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и о совместном производстве дронов.
"Договорились, что наши команды детально проработают все имеющиеся возможности для такого сотрудничества. Пригласил господина премьер-министра приехать в Украину с визитом", - рассказал Зеленский.
Также в разговоре Луиш поделился информацией о последствиях крупных лесных пожаров в Португалии.
"Мы солидарны с португальским народом и всегда готовы помочь. Желаем скорейшего восстановления", - добавил глава государства.
