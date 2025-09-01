Зеленський обговорив із прем’єром Португалії Монтенегру напрацювання гарантій безпеки та спільне виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що одним із головних компонентів гарантій безпеки Україна бачить членство у Євросоюзі.

"Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою", - сказано в повідомленні.

Окрім цього, сторони обговорили участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.

"Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом", - розповів Зеленський.

Також у розмові Луїш поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії.

"Ми солідарні з португальським народом і завжди готові допомогти. Бажаємо якнайшвидшого відновлення", - додав глава держави.

