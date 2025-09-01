УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7228 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Співпраця України та Португалії
277 9

Зеленський обговорив із прем’єром Португалії Монтенегру напрацювання гарантій безпеки та спільне виробництво дронів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили дипломатичну роботу та напрацювання гарантій безпеки. У четвер відбудеться засідання коаліції охочих, на якому ми обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки. Розраховуємо на участь Португалії в них", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що одним із головних компонентів гарантій безпеки Україна бачить членство у Євросоюзі.

"Погодилися, що на цьому шляху не можна допустити поділу між Україною та Молдовою", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Португалія передала Україні вісім гелікоптерів SA-330 Puma

Окрім цього, сторони обговорили участь португальського бізнесу у відновленні України та про спільне виробництво дронів.

"Домовилися, що наші команди детально опрацюють усі наявні можливості для такої співпраці. Запросив пана премʼєр-міністра приїхати до України з візитом", - розповів Зеленський.

Також у розмові Луїш поділився інформацією про наслідки великих лісових пожеж у Португалії.

"Ми солідарні з португальським народом і завжди готові допомогти. Бажаємо якнайшвидшого відновлення", - додав глава держави.

Читайте також: Зеленський та прем’єр Португалії Монтенегру обговорили мирний план із гарантіями безпеки Україні

Автор: 

Португалія (212) виробництво (1730) дрони (5392) гарантії безпеки (236)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а не про свій , особистий на Банковій "актив рашки" не про Єрмака говорили? Бо якось немає результатів його тьорок з Вітькофом... Що тхне "неофіційними контактами"парочки активів рашки .
показати весь коментар
01.09.2025 21:10 Відповісти
Судя по отсутствию комментариев, все уже думают:"Когда эта видимость бурной деятельности закончится?"
показати весь коментар
01.09.2025 21:10 Відповісти
закончится когда закончится кокс
показати весь коментар
01.09.2025 21:36 Відповісти
Стесняюсь спросить величайшего. А как там поживают потужные планы перемоги, одобренные всеми сельсоветами и трудовыми коллективами? Они там как? А все 28 великолепных договоров с незламными гарантиями для Украины еще в силе или уже все? А приснопамятный договор о недрах с его секретными приложениями? Не для себя спрашиваю, другу просто интересно
показати весь коментар
01.09.2025 21:11 Відповісти
***** ездил в штаты со стюардессой. Что он привез?
показати весь коментар
01.09.2025 21:13 Відповісти
Можна ще в Австралію позвонити, організувати спільне виробництво бумерангів, по ціні дронів.
показати весь коментар
01.09.2025 21:20 Відповісти
Запросто.
показати весь коментар
01.09.2025 21:25 Відповісти
По третьому разу підписуємо договори безпеки....
показати весь коментар
01.09.2025 21:36 Відповісти
Плебс схавает. Плебсу нравится такой потужный лидер.
показати весь коментар
01.09.2025 21:56 Відповісти
 
 