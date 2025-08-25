Міноборони вперше закупило FPV-дрони за новими правилами майже на 500 мільйонів

Індустрія дронів

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони оголосило тендери на постачання денних FPV-дронів без функції донаведення на 1,37 млрд грн і вже уклало угоди на 465 млн грн.

Це перші торги, які АОЗ проводив за новими правилами, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, цього разу замовник встановив технічні вимоги до FPV-дронів, які планує придбати, а виробники безпілотників, які цим вимогам відповідають, могли подавати свої пропозиції.

Минулого року аналогічну процедуру закупівлі проводило Держспецзв’язку. Тоді замовили FPV-дрони з донаведенням по 16-20 тис. грн.

Наразі АОЗ успішно завершив закупівлі за чотирма лотами, контракти укладено з компаніями, що запропонували найменшу ціну з великими знижками – в середньому 35% від очікуваної ціни. З міркувань безпеки, договори, ціни дронів і назви постачальників приховані. Також приховані десятки питань учасників торгів і відповідей замовника щодо закупівлі.

Водночас триває вибір переможців за лотами на 900 млн грн. Тут замовник відхилив найдешевших переможців аукціону і планує укласти угоди з тими, хто робив найменші знижки – в середньому на 20%.

Як повідомлялося, директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони Арсен Жумаділов раніше розповідав, що загальна виробнича спроможність українських виробників FPV-дронів у 2025 році становить орієнтовно від 8 до 10 млн виробів на рік. Однак держава ж цьогоріч планує викупити орієнтовно від 4 до 4,5 млн дронів – кількість частково залежатиме від наявності фінансового ресурсу.