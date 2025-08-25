Нацполіція купила ще 150 автомобілів для поліцейських за 175 мільйонів. За рік ціна суттєво зросла

Національна поліція України 12 серпня уклала договір з ТОВ "Кий Авто Центр" на закупівлю 150 нових автомобілів для поліцейських загальною вартістю 175,38 млн грн (з ПДВ).

Компанія була єдиним учасником закупівлі, тому не знижувала ціну, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані у системі Prozorro

Договором передбачена передоплата у розмірі 70% вартості.

За умовами угоди, замовник до 30 вересня має отримати 150 легкових автомобілів спеціалізованого призначення типу кросовер КА АСПД на базі автомобілів Renault Duster 2025 року випуску по 974,4 тис. грн (1,17 млн грн з ПДВ), які в укладному договорі означені як "товар оборонного призначення".

Автомобілі білого кольору матимуть дизельний двигун об'ємом 1461 куб. см і комплектацію "Authentic". З-поміж спеціального обладнання вони матимуть світлодіодну панель-балку синьо-червоного кольору з гучномовним пристроєм, захищену радіостанцію Motorola, антивандальні чохли задніх сидінь та відповідне зовнішнє оздоблення поліцейського автомобіля.

На сайті компанії "Кий авто центр" Renault Duster нового покоління без спецобладнання у комплектації "Authentic" продаються по 997,9 тис. грн (з ПДВ).

Як повідомлялося, минулого року Нацполіція вже придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).