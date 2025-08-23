Немає повноважень: Голова Нацполіції пояснив, чому не штрафують власників авто і мотоциклів без глушників

Патрульні поліцейські не можуть задокументувати використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами, щоб притягнути їх до відповідальності за порушення правил дотримання тиші у містах.

Тому для вирішення цієї проблеми потрібно розширити повноваження поліцейських і дозволити їм перевіряти технічний стан транспортних засобів, заявив керівник Національної поліції Іван Вигівський у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Потрібно внести конкретну відповідальність. У нас в адмінкодексі є норма про порушення тиші, але вона передбачає замірювання спеціальним обладнанням. У звʼязку з цим постійні складнощі щодо фіксування і документування", – пояснив голова Нацполіції.

На думку Вигівського, цю проблему можна вирішити, надавши поліцейським право перевіряти транспортні засоби цивільних осіб на технічний стан.

"Якби ця норма була прийнята, є відповідний законопроєкт №9564, який передбачає перевірку на техстан, тоді за допомогою спеціальних приладів, які будуть у поліцейських, вони зможуть замірювати рівень шуму і притягувати особу до відповідальності", – пояснив голова Нацполіції.

Він додав, що відповідальність за такі порушення має передбачати штраф з вилученням транспортного засобу до усунення конструктивної особливості, яка призводить до надмірного шуму.

Читайте також: Уряд оновив ПДР: Мотоцикли та мопеди тепер можуть рухатися смугами громадського транспорту

Як повідомлялося, Київрада своїм рішенням ще у червні 2022 року заборонила використання транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

Рішенням було передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

У цьому контексті Вигівський зауважив, що рішення органів місцевої влади не передбачає відповідальності за його порушення.