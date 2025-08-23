Немає повноважень: Голова Нацполіції пояснив, чому не штрафують власників авто і мотоциклів без глушників
Патрульні поліцейські не можуть задокументувати використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами, щоб притягнути їх до відповідальності за порушення правил дотримання тиші у містах.
Тому для вирішення цієї проблеми потрібно розширити повноваження поліцейських і дозволити їм перевіряти технічний стан транспортних засобів, заявив керівник Національної поліції Іван Вигівський у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.
"Потрібно внести конкретну відповідальність. У нас в адмінкодексі є норма про порушення тиші, але вона передбачає замірювання спеціальним обладнанням. У звʼязку з цим постійні складнощі щодо фіксування і документування", – пояснив голова Нацполіції.
На думку Вигівського, цю проблему можна вирішити, надавши поліцейським право перевіряти транспортні засоби цивільних осіб на технічний стан.
"Якби ця норма була прийнята, є відповідний законопроєкт №9564, який передбачає перевірку на техстан, тоді за допомогою спеціальних приладів, які будуть у поліцейських, вони зможуть замірювати рівень шуму і притягувати особу до відповідальності", – пояснив голова Нацполіції.
Він додав, що відповідальність за такі порушення має передбачати штраф з вилученням транспортного засобу до усунення конструктивної особливості, яка призводить до надмірного шуму.
Як повідомлялося, Київрада своїм рішенням ще у червні 2022 року заборонила використання транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.
Рішенням було передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.
У цьому контексті Вигівський зауважив, що рішення органів місцевої влади не передбачає відповідальності за його порушення.
ТАК ЗНАЙДІТЬ ЦІ ПОВНОВАЖЕННЯ!!!
ВИ НАЦПОЛІЦІЯ ЧИ ВУЛИЧНЕ ТАКСІ ПО ДОСТАВЦІ ЛЮДЕЙ З ВУЛИЦЬ ДО ТЦК СП!?
Це як рівень алкоголю визначати за методуикою "ану дихни"
- На територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, рівень шуму не повинен перевищувати 70 дБА (децибел) в денний час (08:00 - 22:00) та 60 дБА - в нічний час (22:00 - 08:00).
- На майданчиках (зонах) відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків допустимий рівень шуму цілодобово становить 60 дБА.
- У квартирах допустимий рівень шуму в нічний час складає 45 дБА, а в денний - 55 дБА.
Шум, що перевищує вказані вище рівні, які встановлені санітарними нормами, є порушенням.
Отож, за загальним правилом, з 22 вечора до 8 години ранку, гучні крики, спів, створення іншого шуму є під забороною. За порушення законодавства про шум передбачена відповідальність - попередження та штраф для громадян у розмірі до 255 грн. Притягненням до відповідальності винних займається поліція, тому саме до правоохоронних органів треба звертатися у випадку порушення прав.
31.4.6 Двигун:
в) несправна система випускання відпрацьованих газів;
Про дорожній рух || від 30.06.1993р. - № 3353-XII(редакція 08.05.2025р.)
Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
отсутствие или переделка глушителя,это нарушение в ТТХ авто.
за аптечку и огнетушитель увас есть полномочия,хотя аптечка никак не влияет на ТТХ ато.