Немає повноважень: Голова Нацполіції пояснив, чому не штрафують власників авто і мотоциклів без глушників

Патрульні поліцейські не можуть задокументувати використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами, щоб притягнути їх до відповідальності за порушення правил дотримання тиші у містах.

Тому для вирішення цієї проблеми потрібно розширити повноваження поліцейських і дозволити їм перевіряти технічний стан транспортних засобів, заявив керівник Національної поліції Іван Вигівський у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"Потрібно внести конкретну відповідальність. У нас в адмінкодексі є норма про порушення тиші, але вона передбачає замірювання спеціальним обладнанням. У звʼязку з цим постійні складнощі щодо фіксування і документування", – пояснив голова Нацполіції.

На думку Вигівського, цю проблему можна вирішити, надавши поліцейським право перевіряти транспортні засоби цивільних осіб на технічний стан.

"Якби ця норма була прийнята, є відповідний законопроєкт №9564, який передбачає перевірку на техстан, тоді за допомогою спеціальних приладів, які будуть у поліцейських, вони зможуть замірювати рівень шуму і притягувати особу до відповідальності", – пояснив голова Нацполіції.

Він додав, що відповідальність за такі порушення має передбачати штраф з вилученням транспортного засобу до усунення конструктивної особливості, яка призводить до надмірного шуму.

Як повідомлялося, Київрада своїм рішенням ще у червні 2022 року заборонила використання транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

Рішенням було передбачено, що поліція в період воєнного стану має вжити невідкладних заходів, спрямованих на виявлення на території Києва випадків руху таких транспортних засобів.

У цьому контексті Вигівський зауважив, що рішення органів місцевої влади не передбачає відповідальності за його порушення.

Топ коментарі
+10
Всі поліцаї, які вже знову "мусора" за найЗеленішого, ганяються за неугодними журналістами та кришують злачні місця.
показати весь коментар
23.08.2025 12:10 Відповісти
+8
НЕМАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ?!
ТАК ЗНАЙДІТЬ ЦІ ПОВНОВАЖЕННЯ!!!
ВИ НАЦПОЛІЦІЯ ЧИ ВУЛИЧНЕ ТАКСІ ПО ДОСТАВЦІ ЛЮДЕЙ З ВУЛИЦЬ ДО ТЦК СП!?
показати весь коментар
23.08.2025 12:02 Відповісти
+5
А усне зауваження? - показували як в Індії таких байкерів стягують з мотоцикла і дубасять палюгою
показати весь коментар
23.08.2025 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НЕМАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ?!
ТАК ЗНАЙДІТЬ ЦІ ПОВНОВАЖЕННЯ!!!
ВИ НАЦПОЛІЦІЯ ЧИ ВУЛИЧНЕ ТАКСІ ПО ДОСТАВЦІ ЛЮДЕЙ З ВУЛИЦЬ ДО ТЦК СП!?
показати весь коментар
23.08.2025 12:02 Відповісти
Баран, в Гугл Плей до смартфона вже давно є додаток з вимірювання рівня шуму!
показати весь коментар
23.08.2025 12:07 Відповісти
Кошари з баранами ніхто не ставить біля доріг,- від стресу барани поздихають.
показати весь коментар
23.08.2025 12:16 Відповісти
У приватній фірмі "POLICE" все повинно бути сертифіковано, тому це не варіант.
Це як рівень алкоголю визначати за методуикою "ану дихни"
показати весь коментар
23.08.2025 12:27 Відповісти
Так і "визначають", інакше - авто "на штрафстаянку", водія - "на асвідєтєльствованіє" на цілий день...
показати весь коментар
23.08.2025 12:47 Відповісти
А усне зауваження? - показували як в Індії таких байкерів стягують з мотоцикла і дубасять палюгою
показати весь коментар
23.08.2025 12:08 Відповісти
Всі поліцаї, які вже знову "мусора" за найЗеленішого, ганяються за неугодними журналістами та кришують злачні місця.
показати весь коментар
23.08.2025 12:10 Відповісти


- На територіях, які безпосередньо прилягають до житлових будинків, рівень шуму не повинен перевищувати 70 дБА (децибел) в денний час (08:00 - 22:00) та 60 дБА - в нічний час (22:00 - 08:00).

- На майданчиках (зонах) відпочинку на території мікрорайонів і груп житлових будинків допустимий рівень шуму цілодобово становить 60 дБА.

- У квартирах допустимий рівень шуму в нічний час складає 45 дБА, а в денний - 55 дБА.

Шум, що перевищує вказані вище рівні, які встановлені санітарними нормами, є порушенням.

Отож, за загальним правилом, з 22 вечора до 8 години ранку, гучні крики, спів, створення іншого шуму є під забороною. За порушення законодавства про шум передбачена відповідальність - попередження та штраф для громадян у розмірі до 255 грн. Притягненням до відповідальності винних займається поліція, тому саме до правоохоронних органів треба звертатися у випадку порушення прав.
показати весь коментар
23.08.2025 12:13 Відповісти
Правила дорожнього руху 2025
31.4.6 Двигун:


в) несправна система випускання відпрацьованих газів;

Про дорожній рух || від 30.06.1993р. - № 3353-XII(редакція 08.05.2025р.)
Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації транспортних засобів
показати весь коментар
23.08.2025 12:18 Відповісти
Коли у держави немає повноважень карати ( а треба ) , суспільство вчиняє самосуд . Я вже чув про випадки коли цим нічним гонщикам - бєспрєдєльщикам , натягують мотузку через дорогу .
показати весь коментар
23.08.2025 12:22 Відповісти
Десь читав, чому у американських чоперів висота руля вище голови. Так американські мешканці боролися з нічними байкерами, натягували проволоку поперек дороги у спальних районах, на рівні шиї (голови). Після декількох вершників без голови, в містах стало значно тихше! 😀
показати весь коментар
23.08.2025 12:23 Відповісти
А ще є серія в мультсеріалі Південний Парк (South Park) на цю тему
показати весь коментар
23.08.2025 12:31 Відповісти
Наші байкери міцніше. Якщо натягнути дріт через шосе, прив'язавши до парканів, то до ранку паркани будуть десь далеко. Тому в селах щось кидають на дорогу, бо на паркани не напасуться. Україна - не Америка.😃
показати весь коментар
23.08.2025 12:38 Відповісти
Але є повноваження затримувати та доставляти до ТЦК ну трошки побити.
показати весь коментар
23.08.2025 12:54 Відповісти
каждый полицай дебил от зачатия.
отсутствие или переделка глушителя,это нарушение в ТТХ авто.
за аптечку и огнетушитель увас есть полномочия,хотя аптечка никак не влияет на ТТХ ато.
показати весь коментар
23.08.2025 12:55 Відповісти
Ай які ж мусори кросавчеги! Їм кажуть про проблему, а вони на зустріч пропонують корупційну схему. А давайте ми будемо перевіряти технічний стан ВСІХ транспортних засобів! І всі ж знають як це буде «працювати» 😂 Аааа, курво, як же ж це красиво
показати весь коментар
23.08.2025 13:10 Відповісти

