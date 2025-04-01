Уряд оновив ПДР: Мотоцикли та мопеди тепер можуть рухатися смугами громадського транспорту
Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам рух смугою громадського транспорту.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів", – пояснив він.
Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".
Раніше смугами громадського транспорту могли користуватися таксисти, велосипедисти та авто екстрених служб.
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Як повідомлялося, у 2024 році в Україні зафіксували 735 384 нових боргів через несплачені штрафи за порушення Правил дорожнього руху, що на 33% більше, ніж роком раніше.
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Вся Європа (особливо південна) їздить на мотоциклах і мопедах. В усій Європі мототранспорту дозволено рухатись смугами громадського транспорту. І тільки "вумні" українці досі думають, що мототранспорт - це щось зле. Ви, шановні, спочатку б краще подумали, наскільки мототранспорт розвантажує дороги, а потім згадали б, як із задоволенням замовляєте їжу і вона швидко приїжджає.
Це рішення - абсолютно логічне і очікуване. Якщо Україна хоче бути в Європі - треба і звикати жити за європейськими порядками. А незадоволені будуть завжди: як правило це ті, хто ані на мотоцикл, ані на машину не заробив, але одразу знають, кому і як треба жити.
Тоді всі автомобілісти такі самі їбануті - чи ви не бачили Subaru WRX чи старющу Бєху, яка летить на червоне і пердить, як той дід?
Я їжджу на мотоциклах вже більше 15 років, накатав близько 250К км, тільки на одному мав прямоток. Не варто всіх грести під одну гребінку - маятник може качнутись в інший бік, і "загребуть" вже вас
У Вас немає часу чекати, але і жодного ЛЕГАЛЬНОГО способу заборонити мотоциклістам їздити з прямотоком у Вас також немає. Так само, як і заборонити автомобілістам їздити з прямотоком, або "*******" музику так, що шибки в сусідніх будинках вилітають.
Хочете, щоб авто і мото-любителям не можна було ставити прямотоки - звертайтесь до своїх депутатів, пишіть запити. Але, судячи з коментарів, тут здатні тільки бризкати слиною і втихаря заздрити тим самим мотоциклістам, бо вони не стоять в пробках і значно швидше пересуваються містом.
Мій месадж в тому, що не треба намагатись боротись з мотоциклами як з класом т.з. - програєте. Всі 15 років я за цим спостерігаю, і бачив довбограїв, які вбивши мотоцикліста своїм коритом, ще намагались заявляти, що мотоциклам взагалі не місце на дорогах.
Боротись треба з конкретними індивідами, які порушують правила і встановлюють несертифіковані глушники.
В НЛ смугою громадського транспорту можна рухатись тільки громадському транспотру. Або тому, в кого зайві 400 євро кишеню муляють.
При цьому в Іспанії, Португалії, Франції, а також Туреччині, Греції і декількох інших країнах я спокійно їздив смугами громадського транспорту, як і інші мотоциклісти. Нідерланди - це буквально перший випадок, де чую, що такий рух заборонено.
Наприклад, у Лондоні, Бірмінгемі, Мадриді, Малазі, Кордові, Севільї, Афінах, Салоніках, Генуї, Болоньї, Венеції та Стокгольмі мотоциклістам дозволено рухатися смугами громадського транспорту
Чи може ви очікуєте, що мотоциклісти Вам повставляють глушники (кудись)? То з цими запитами звертайтесь напряму до мотоциклістів в будь-якій точці міста і країни. Впевнений, вони Вам допоможуть з реалізацією Ваших потаємних сексуальних бажань.
Бачу, у коментах зустрічаються індивідууми з ускладненнями після ЧМТ...
Але той "прогресивний світ" десь ± на 75% складається з тих самих "хрустиків" після "ЧМТ", які позбавлені прискіпливої уваги поліції.
...А проблему з заторами однозначно вирішить лише ПРОДУМАНА організація маршрутів руху громадського транспорту.
Наземного, метрополітену, надземного, повітряного.
Це - діяльність органів місцевого самоврядування.
... Про "підводний", "підземний", "космічний" прошу не жартувати.
Мав кілька автівок, від хлама до свіженьких кросоверів, але відмовився від володіння автівкою і наразі маю тільки мотоцикл. 90% побутових справ вирішую на мотоциклі, а коли потрібна машина - просто викликаю таксі.
Так, розумію, що клімат має дуже великий вплив на частку двохколісних, але коли в Швеції чи Норвегії бачиш людей, що на роботу добираються на велосипедах чи електромопедах в грудні - перспектива трохи міняється. Розумієш, що українці в більшості своїй - це ліниві, самолюбиві індивіди, які вважають себе центром всесвіту, і тому краще будуть стояти в пробках, ніж користуватись громадським транспортом чи високомобільним транспортом (велосипеди, мопеди, мотоцикли)