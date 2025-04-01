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Уряд оновив ПДР: Мотоцикли та мопеди тепер можуть рухатися смугами громадського транспорту

В Україні дозволили мотоциклам та мопедам рух смугою громадського транспорту

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам рух смугою громадського транспорту.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів", – пояснив він.

Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Раніше смугами громадського транспорту могли користуватися таксисти, велосипедисти та авто екстрених служб.

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Як повідомлялося, у 2024 році в Україні зафіксували 735 384 нових боргів через несплачені штрафи за порушення Правил дорожнього руху, що на 33% більше, ніж роком раніше.

Автор: 

Кабмін (7745) ПДР (114) мотоцикл (15)


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Топ коментарі
+8
Ну, все: прибабахані мотогонщики вже на старті!
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01.04.2025 14:29
+8
На задні сидіння автобусів, маршруток і тролейбусів краще буде не сідати!)
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01.04.2025 14:39
+5
Це щоб тцк було зручніше ногою збивати не зупиняючи машину
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01.04.2025 15:08
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Правила форума Рада форумчан
Ну, все: прибабахані мотогонщики вже на старті!
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01.04.2025 14:29 Відповісти
На задні сидіння автобусів, маршруток і тролейбусів краще буде не сідати!)
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01.04.2025 14:39 Відповісти
Господи, коли вже ці селюки позвалюють назад в своі мухосрансбки, де мотоцикл - це обовязково гонщик на Яві, а не розказують, як іншим людям пересуватися по місту. На мотоциклі - елементарно швидше і не через швидкість, а через розмір. Мені якось таксист на десятці , який мене підрізав, розказував, шоп я продав мот і купив машину. Цікаво - нашо мені третя машина?
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02.04.2025 15:21 Відповісти
Тепер іпануті скутеристи не тільки по ночам, особливо в літку коли вікна та балкони відкритібудуть дітей лякати, а ще й збивати поблизу зупинок.
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01.04.2025 14:38 Відповісти
Да да. Купіть собі персен. Хоча іпанутим людям з купою комплексів не допомагає, кажуть
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02.04.2025 15:22 Відповісти
Мені не треба, а от дітей жаль, шо такі довбойоби вночі на скутерах літають. Але знайдуться ті хто почнуть відстріл цих літунів.
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02.04.2025 16:24 Відповісти
Це щоб тцк було зручніше ногою збивати не зупиняючи машину
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01.04.2025 15:08 Відповісти
4 коментарі в темі, і всі четверо - якісь відбиті совкодрочери, які вважають, що мотоцикли - це просто забавка.
Вся Європа (особливо південна) їздить на мотоциклах і мопедах. В усій Європі мототранспорту дозволено рухатись смугами громадського транспорту. І тільки "вумні" українці досі думають, що мототранспорт - це щось зле. Ви, шановні, спочатку б краще подумали, наскільки мототранспорт розвантажує дороги, а потім згадали б, як із задоволенням замовляєте їжу і вона швидко приїжджає.
Це рішення - абсолютно логічне і очікуване. Якщо Україна хоче бути в Європі - треба і звикати жити за європейськими порядками. А незадоволені будуть завжди: як правило це ті, хто ані на мотоцикл, ані на машину не заробив, але одразу знають, кому і як треба жити.
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01.04.2025 15:19 Відповісти
Тобто їбануті, які літають щоночі по вулиці без глушників, кудись прямують по справі?
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01.04.2025 15:20 Відповісти
Тобто по-Вашому, ВСІ мотоциклісти їбануті і літають без глушників на червоне світло. Так?
Тоді всі автомобілісти такі самі їбануті - чи ви не бачили Subaru WRX чи старющу Бєху, яка летить на червоне і пердить, як той дід?
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01.04.2025 15:29 Відповісти
"ранені в голову" автомобілісти вночі під моїм домом раз чи два на місяць, а мотоциклісти кожен день. Тож кореляція їбанутості очевидна.
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01.04.2025 15:42 Відповісти
Або Ви живете в такому місці, де збираються мотоциклісти. Наприклад, десь на Оболоні. Впевнений, що ті, хто живуть біля Окружної, більше ненавидять фури і гонщиків на старих бехах.

Я їжджу на мотоциклах вже більше 15 років, накатав близько 250К км, тільки на одному мав прямоток. Не варто всіх грести під одну гребінку - маятник може качнутись в інший бік, і "загребуть" вже вас
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01.04.2025 16:17 Відповісти
але ж на одному мав, в мене немає часу чекати по 15 років поки кожен поумнішає
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01.04.2025 17:21 Відповісти
Так, мав. На Ендуро-мотоциклі, призначеному для їзди по бездоріжжю, але на номерах і зі світлотехнікою, повністю легальний для їзди і по дорогах.
У Вас немає часу чекати, але і жодного ЛЕГАЛЬНОГО способу заборонити мотоциклістам їздити з прямотоком у Вас також немає. Так само, як і заборонити автомобілістам їздити з прямотоком, або "*******" музику так, що шибки в сусідніх будинках вилітають.
Хочете, щоб авто і мото-любителям не можна було ставити прямотоки - звертайтесь до своїх депутатів, пишіть запити. Але, судячи з коментарів, тут здатні тільки бризкати слиною і втихаря заздрити тим самим мотоциклістам, бо вони не стоять в пробках і значно швидше пересуваються містом.
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01.04.2025 19:52 Відповісти
Судячи з коментаря, можна не чекати. Цивілізовані люди здатні жити так щоб не завдавати клопоту іншим, і їх не потрібно обмежувати законами, а бидло розуміє тільки стимул (така палка загострена з обох боків )
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01.04.2025 20:38 Відповісти
Ну так іпануті літають і на машинах. Причому статистика каже, шо аваріі стабться саме за вини авто (статистика). А ті хто думають, шо я маючи мот за 30к маю літати по ночах, бо він бачив якогост дибіла (в комендантську годину, ага) і нього страх перед мотом - той просто совок
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02.04.2025 15:25 Відповісти
Вся Європа їздить на зареєстрованих т/з з встановленими згідно норм глушниками. В моєму місті тільки стари діди на дирчиках їздять згідно ПДР та з штатними глушниками а це відсотків та 10 решта як скажені гоняють ночами.
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01.04.2025 15:54 Відповісти
Ви в цьому впевнені? Давно були в Європі? Якщо цікаво - можу детально розказати, як тут обстоять справи з мототранспортом.
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01.04.2025 16:18 Відповісти
Нащо мені твоя Європа?, я живу в П. Борщягівці, мене тут зайоб.ть твої однодумці, нічого не маю проти двох коліс але я проти нічних гонок та прямотоків.
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01.04.2025 16:24 Відповісти
То це зовсім інша розмова. З нічними "гонками" ви нічого не вдієте - доки це можна автомобілістам, можна буде і мотоциклістам. А от прямотоки справді можуть бути поза законом після визначеного рівня дБ. При цьому, це має стосуватись і автомобілів.

Мій месадж в тому, що не треба намагатись боротись з мотоциклами як з класом т.з. - програєте. Всі 15 років я за цим спостерігаю, і бачив довбограїв, які вбивши мотоцикліста своїм коритом, ще намагались заявляти, що мотоциклам взагалі не місце на дорогах.

Боротись треба з конкретними індивідами, які порушують правила і встановлюють несертифіковані глушники.
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01.04.2025 16:28 Відповісти
В мою юність це десь так рочків 35 тому з конкретними індивідами боролися натягуванням дроту через дорогу, або пізд..ной, і по всім селам новина розліталась за день, їздили тихо, помогало на сезон, на весні знову гонки до першого піднятого пилу на вулиці. Це зараз треба шукати цього камікадзе або гонятися за ним, тоді проще було 2 мотика на село, приїхали та дали люлей. Зараз поліція не хоче займатися ними, гонщики гоняють по тим самим вулицям та точки збору в тих же самих місцях, треба ловити, штрафувати і буде результат.
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01.04.2025 16:41 Відповісти
Якщо Ви намагаєтесь цим вихвалятись - не варто, розуму Вам не додає. Дріт через вулицю - це замах на вбивство, а ********* - штука така: сьогодні ти - завтра тебе. Ні те, ні інше не є цивілізованими методами. З таким Вам пряма дорога на кацапію - це там ******* все силою вирішувати. Хочете в Європу - ставайте цивілізованими
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01.04.2025 16:49 Відповісти
"ставайте цивілізованими", -це мова про прямотоки та гонки на ніч?
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01.04.2025 16:54 Відповісти
Ти дибіл. Тут навіть коментувтаи тяжко. Про «дроти» порадувало: від 5-ти до 7-ми. А якшо у зговорі - 10ть років. І хто тут жбанутіший? Мотоцикліст на дешевому спорті, чи той хто вигадує про «дроти» через стрийську?
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02.04.2025 15:27 Відповісти
Ти тупенький читай уважно, то було 35 рочків тому. Зараз мотоциклісти (хрустики, донори..) самі, розуміючи кінцевий результат, наслідки => знімають стокові глушники, швеньдяють по містах ночами, їздять тротуарами, між смугами руху, порушують ПДР та спокій громадян своїми гонками, тому яка до них повага?
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04.04.2025 10:29 Відповісти
Якщо на владу та Закони немає надії тому потрібно вирішувати ці питання самостійно.
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01.04.2025 16:58 Відповісти
А безвідповідальне керування ТЗ з високою небезпекою не є замахом на вбивство, дріт звісно перебір, а людською мовою не доходить, керуйте згідно ПДР і ганяйте за містом і будуть Вас всі поважати. А з відношенням до інших "клав на всіх" чого потім дивуватися що " в усіх " виявився більшим
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01.04.2025 17:30 Відповісти
не плутай тепле з мягким!!
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02.04.2025 07:47 Відповісти
Дядь, твоя «європа» то часом не Румунія?))
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02.04.2025 15:26 Відповісти
Дурко ти живеш в "своїй Європі" десь у пана в хлеву та лижеш йому за миску дешевої баланди, а коли виходиш в місто озираєшся молодих польських хвопаків щоб тебе курву не посадили на пляшку. Я ж живу в Україні, я не поїхав мити туалети та я не втік з країни яка потерпає від ворога.
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04.04.2025 10:21 Відповісти
"В усій Європі мототранспорту дозволено рухатись смугами громадського транспорту."
В НЛ смугою громадського транспорту можна рухатись тільки громадському транспотру. Або тому, в кого зайві 400 євро кишеню муляють.
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01.04.2025 16:33 Відповісти
Оце вже цікаво, останній раз в Нідерландах був десь в 2019у, але не памʼятаю, що там по руху смугами громадського транспорту.
При цьому в Іспанії, Португалії, Франції, а також Туреччині, Греції і декількох інших країнах я спокійно їздив смугами громадського транспорту, як і інші мотоциклісти. Нідерланди - це буквально перший випадок, де чую, що такий рух заборонено.
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01.04.2025 16:36 Відповісти
Ось що дає швидкий запит в пошуку:
Наприклад, у Лондоні, Бірмінгемі, Мадриді, Малазі, Кордові, Севільї, Афінах, Салоніках, Генуї, Болоньї, Венеції та Стокгольмі мотоциклістам дозволено рухатися смугами громадського транспорту
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01.04.2025 16:42 Відповісти
Все, шо ви перелічили,то не країни а міста.
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02.04.2025 10:39 Відповісти
Глушники повставляйте казли а потом і відношення до вас буде нормальне
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01.04.2025 17:35 Відповісти
Сподіваюсь, Ваше повідомлення адресоване власникам старих корит з заднім приводом, мамкиним раллістам, що їздять на WRX-"пердунах" дорогами загального користування, і іншим гонщикам, а не тільки мотоциклістам. Так?
Чи може ви очікуєте, що мотоциклісти Вам повставляють глушники (кудись)? То з цими запитами звертайтесь напряму до мотоциклістів в будь-якій точці міста і країни. Впевнений, вони Вам допоможуть з реалізацією Ваших потаємних сексуальних бажань.
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01.04.2025 18:27 Відповісти
Краса. На смарагдовий колір світлофора по автобусній смузі. Без глушників.
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01.04.2025 15:19 Відповісти
"Матациклісти - ето развєдчікі с кладбіща"
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01.04.2025 16:27 Відповісти
З першим квітня? День дурня?)
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01.04.2025 16:40 Відповісти
электрикам бы разрешили, всех остальных за окружную....
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01.04.2025 17:19 Відповісти
І тут зрада, а якась курка ще й ТЦК згадала. Люди, доки ви не змінитесь, вас будуть ****..и...
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01.04.2025 17:53 Відповісти
Намагаюсь цим ідіотам донести, що це справді гарне рішення - але ж, нажаль, наші "вумні" люди бажають обмежити все і всім, окрім тільки себе рідненьких.
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01.04.2025 18:28 Відповісти
У тебя вообще есть право управления автомобилем или мотоциклом?Или как там у вас в европе лицензия.
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02.04.2025 09:42 Відповісти
Я бачу, Ви навіть і читати не вмієте. Інакше побачили б зверху, що так, є, і дуже давно. Ще питання є?
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02.04.2025 11:26 Відповісти
Їздять гарчать живуть . В Європі підлітки також гарчать без глушників на дирчиках і це нормально ! Кого не влаштовує переселяйтесь на кладовище - там сусіди спокійні , не гарчать і не пердять .
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01.04.2025 18:59 Відповісти
У свій час начальник кафедри автомобільної підготовки одного військового училища сказав геніальну фразу, котру курсанти запам'ятали надовго: " мотоцикл можна куплять до 25 років". На логічне питання курсантів "чому?" відповів: "бо після 25 кістки погано зростаються і ЧМТ проходять з ускладненнями..."

Бачу, у коментах зустрічаються індивідууми з ускладненнями після ЧМТ...
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01.04.2025 21:54 Відповісти
Сто відсотків, і таких ідіотів тут більшість: намагаються "стріляти" своїми тупими радянськими жартиками про мотоцикли і мотоциклістів, про "хрустиків" і "ЧМТ", хоча весь прогресивний світ вже давно зрозумів, що двохколісний транспорт є реальним шляхом вирішення проблем заторів на дорогах.
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02.04.2025 11:29 Відповісти
100%.
Але той "прогресивний світ" десь ± на 75% складається з тих самих "хрустиків" після "ЧМТ", які позбавлені прискіпливої уваги поліції.
...А проблему з заторами однозначно вирішить лише ПРОДУМАНА організація маршрутів руху громадського транспорту.
Наземного, метрополітену, надземного, повітряного.
Це - діяльність органів місцевого самоврядування.
... Про "підводний", "підземний", "космічний" прошу не жартувати.
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02.04.2025 14:40 Відповісти
Так отож: якби в Україні хоча б 30% населення користувались двохколісним транспортом, то і не було б цих ідіотів, які хочуть тільки всім все заборонити. А у нас, нажаль, досі просувається тільки культ власного автомобіля як показника успішності.
Мав кілька автівок, від хлама до свіженьких кросоверів, але відмовився від володіння автівкою і наразі маю тільки мотоцикл. 90% побутових справ вирішую на мотоциклі, а коли потрібна машина - просто викликаю таксі.
Так, розумію, що клімат має дуже великий вплив на частку двохколісних, але коли в Швеції чи Норвегії бачиш людей, що на роботу добираються на велосипедах чи електромопедах в грудні - перспектива трохи міняється. Розумієш, що українці в більшості своїй - це ліниві, самолюбиві індивіди, які вважають себе центром всесвіту, і тому краще будуть стояти в пробках, ніж користуватись громадським транспортом чи високомобільним транспортом (велосипеди, мопеди, мотоцикли)
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02.04.2025 17:19 Відповісти
З токи зору водія-це набагато краще, аніж у тягнучках мотоциклісти лавіюють між рядами, ризикуючи скласти комусь дзеркало чи подряпати фарбу. Тому нехай по полосах громадського транспорту їздять-маршрутку чи тролейбус запросто об'їдуть і перешкод як авто їм не створять. Щодо гонщиків на ямахах, хондах, дукаті, кавасакі та інших, що носяться по містах 120+, ще й з прямотоками-то цим по цимбалах на будь-які пдр і їм нецікаві якісь там оновлення в правилах. В таких потрібно права забирати та мотоцикли на штрафмайданчики ставити, доки вони себе та інших не повбивали. Те ж стосується малолітніх (18-25 приблизно рочків) "шашечників" на авто, які самостверджуються та ловлять адреналін на дорозі, літаючи по містах.
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02.04.2025 08:58 Відповісти

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