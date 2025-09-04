Ударний безпілотник FP-2 для фронту представила компанія Fire Point. ФОТО
Українська компанія Fire Point, яка є виробником ракет Фламінго", представила на виставці MSPO у Польщі ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Дрон оснащений 100-кілограмовою бойовою частиною.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.
Зазначається, що FP-2 повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, який використовується для ураження цілей у російському тилу, але має інші характеристики.
Дальність скоротилася з 1400 до 200 км, а бойову частину збільшили до 105 кг.
Безпілотник виконаний у варіантах з автономним наведенням для ударів по статичних об’єктах, а також із можливістю ручного управління оператором по радіоканалу для ураження рухомих цілей.
За словами розробників, новий виріб вже застосовується на передовій. І, судячи з глибокої уніфікації з масовим FP-1, його поставки на передову можуть пришвидшитись вже найближчим часом.
