Ударний безпілотник FP-2 для фронту представила компанія Fire Point. ФОТО

Українська компанія Fire Point, яка є виробником ракет Фламінго", представила на виставці MSPO у Польщі ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Дрон оснащений 100-кілограмовою бойовою частиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

Зазначається, що FP-2 повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, який використовується для ураження цілей у російському тилу, але має інші характеристики.

Дальність скоротилася з 1400 до 200 км, а бойову частину збільшили до 105 кг.

Графічна модель ударного безпілотника FP-2 від FirePoint. Фото: Мілітарний

Безпілотник виконаний у варіантах з автономним наведенням для ударів по статичних об’єктах, а також із можливістю ручного управління оператором по радіоканалу для ураження рухомих цілей.

За словами розробників, новий виріб вже застосовується на передовій. І, судячи з глибокої уніфікації з масовим FP-1, його поставки на передову можуть пришвидшитись вже найближчим часом.

