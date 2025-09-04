УКР
2 454 17

Ударний безпілотник FP-2 для фронту представила компанія Fire Point. ФОТО

Українська компанія Fire Point, яка є виробником ракет Фламінго", представила на виставці MSPO у Польщі ударний безпілотник FP-2 класу "middle strike" для ураження цілей недалеко від фронту. Дрон оснащений 100-кілограмовою бойовою частиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

Зазначається, що FP-2 повторює конструкцію далекобійного безпілотника FP-1, який використовується для ураження цілей у російському тилу, але має інші характеристики.

Дальність скоротилася з 1400 до 200 км, а бойову частину збільшили до 105 кг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розглядає можливість укладення з Філіппінами угоди про спільне виробництво дронів, - ЗМІ

Український БПЛА FP-2
Графічна модель ударного безпілотника FP-2 від FirePoint. Фото: Мілітарний

Безпілотник виконаний у варіантах з автономним наведенням для ударів по статичних об’єктах, а також із можливістю ручного управління оператором по радіоканалу для ураження рухомих цілей.

За словами розробників, новий виріб вже застосовується на передовій. І, судячи з глибокої уніфікації з масовим FP-1, його поставки на передову можуть пришвидшитись вже найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Сподіваємося знайти додаткове фінансування на виробництво дронів через "данську модель"

Автор: 

+13
А, сьогодні тільки обговорювали , що це фірма по кастінгам та відеоролікам...
Мабуть вже будуть виробниками всього, від танків до підводних авіаносців
показати весь коментар
04.09.2025 16:18 Відповісти
+9
Ця фірма - лише зелена прокладка. У неї одна функція: додавати +300% вартості готової продукції і класти кому треба в офшор.
показати весь коментар
04.09.2025 16:21 Відповісти
+4
#Zalman_Shuher:

Відносини в англійців не найкращі зі Штатами, і вони вирішили згуртувати зв'язки через парад у Пекіні. І Моді відлетівши в Індію, почав терміново просити всіх зробити йому термінову зустріч з Трампом, щоб не стали вводити санкції за відмивання грошей і хабарі від московського постачальника зброї-Адані.

А про кремлівського взагалі не варто говорити, вся поки що країна потонула у фекаліях і згоріла до фуїв. Як не намагається Хабад врятувати московію від розвалу та громадянської війни, виходить погано. Процес незворотній. Я якось пояснював кілька разів, чому у онуків Мойсея все розвалюється, процес йде швидко та з випередженням графіка. Той самий кошерний тухес у них і зі своїми слугами в Україні. Чим ближче кінець режиму клоунів, тим марніше їх брехня і коксофантазії.
Відмили гроші через МінДіча, а зараз навіть з унітазу кричать про "Фламінго" якого не було і немає, а удари по Криму та іншим об'єктам московії завдають українські дрони та англійські ракети "Stormshadow", які прийшли в потрібній кількості. Тим більше, що їхній коксобред для кілера Парубія взагалі не варто навіть обговорювати. Це все від хімії та мужоложності.Старші люди багато років прожили в Союзі і слухали таке саме марення про "надої молока", "доженемо і переженемо", це більшовицька тактика, більше брехати, щоб трудящі вірили.
У онуків більшовиків під брендом Сталіна-"Слуги народу" ті самі підручники. Не варто вірити жодному слову, це фуфлометчики-мародери.Не коментую їх марення, т.як не лікар-психіатр.
Вже шість років в Україні - "День відкритих дверей у дурці".
Але війна, якої офіційно немає, триває, і кожен робить свою роботу в міру можливості.Найближчим часом на нас чекають цікаві події та вельми несподівані.
показати весь коментар
04.09.2025 16:29 Відповісти
А что, одному Путину аналоговнетное оружие иметь?
показати весь коментар
04.09.2025 16:34 Відповісти
Тільки гроші заноси. Вони тобі і Зірку смерті побудують. З папʼємаше.
показати весь коментар
04.09.2025 16:52 Відповісти
Це не безпілотник , це компьютерна графіка.
показати весь коментар
04.09.2025 16:20 Відповісти
"яка є виробником ракет Фламінго" - так де фламінги? 100500 мільярдів дронів вже роблять, а де попереднє бабло?
показати весь коментар
04.09.2025 16:23 Відповісти
Десь писали, що розовий фламінго - піzдець параші виробляють лише одну одиницю в день.
показати весь коментар
04.09.2025 16:47 Відповісти
Наступного дня була новина про 4 на день.
показати весь коментар
04.09.2025 16:53 Відповісти
То планували. Вчора, чи позавчора десь прочитав.
показати весь коментар
04.09.2025 17:07 Відповісти
По Криму саме Фламінго і прилетіли.
показати весь коментар
04.09.2025 16:56 Відповісти
Кошерна Банда Міндіча-Зеленського знову в комп'ютерну графіку бавиться і списує за це з державного бюджету мільярди.

А в цей час справжні Українці борються і гинуть на полі бою проти москальських окупантів.
показати весь коментар
04.09.2025 16:42 Відповісти
Зеленський за професією це майстер реклами. Як державний посадовець він повний пшик, який вміє тільки красти.
Де три тисячі дронів? Там де міліард дерев?
Він годує всіх рекламою того, з чого потім виходить повний пшик, а гроші зникають в його офшорних кишенях.
показати весь коментар
04.09.2025 16:48 Відповісти
Fire Point - може варто поступово еволюціонувати у виробництві зброї - почати з сірників
показати весь коментар
04.09.2025 16:54 Відповісти
*файний понт*
показати весь коментар
04.09.2025 17:47 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2025 17:50 Відповісти
 
 