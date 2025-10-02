РУС
Украина найдет возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, - начальник Генштаба Гнат

Начальник Генштаба Андрей Гнатов

Украина найдет возможности и средства для того, чтобы вызвать блэкаут в Москве в ответ на российские обстрелы.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, любое действие противника будет иметь противодействие и получит симметричный ответ.

"Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества. Любое действие будет точно иметь противодействие", - подчеркнул глава Генштаба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Саратова под звуки воздушной тревоги выражает свое недовольство ходом "СВО": "Когда это все закончится!? Я уже устала". ВИДЕО

По словам Гнатова, у Украины "все хорошо с оружием", в том числе с дальнобойным.

В то же время генерал-майор признал, что есть проблемные вопросы по количеству, которое нужно для того, чтобы Силы обороны могли получить преимущество над врагом.

Сейчас у россиян есть больше боевых самолетов, но это не означает, что враг может получить преимущество и победить в полномасштабной войне.

"Точно такая же история по остальным образцам. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем".

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

"Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России", - сказал он.

Генштаб ВС (7032) москва (3101) Андрей Гнатов (20) Удары по РФ (561)
Топ комментарии
+26
краще б мовчки зробили це чим потрясати повітря. Давно на часі.
02.10.2025 15:12 Ответить
+13
А шоб не було блекауту в Україні, не знайде ?
02.10.2025 15:14 Ответить
+12
Яклсь трошки ********** це сто піццоте "китайське попередження".
Вже фламінгами відбомбилися? Паляниці як? Трембіти вже не дудять? Фсьо?

Можете бити - бийте. Не чекайте, доки з України буде пустка.
02.10.2025 15:17 Ответить
краще б мовчки зробили це чим потрясати повітря. Давно на часі.
02.10.2025 15:12 Ответить
Не кажи ,Гнатов "Гоп!", доки не перескочиш.
02.10.2025 15:32 Ответить
А шоб не було блекауту в Україні, не знайде ?
02.10.2025 15:14 Ответить
воїна оцінюють за завданими ворогу втратами та шкодою, а не за теревенями
02.10.2025 15:15 Ответить
Тобто відповідь буде тільки за блекаут у Києві?
02.10.2025 15:15 Ответить
Чомусь мені здається, що відповідь буде тільки на телемарафоні. Мені не зрозуміло, навіщо у свої погрози і побрехеньки Боневтік виягує військових?
02.10.2025 15:22 Ответить
це оті військові зелені холуї, що дерьмак набирає.
02.10.2025 15:46 Ответить
Дуже хочеться вірити.
Але хто ж вам дозволить!
Може, міст спочатку, який вже 3 роки "законна ціль"?
02.10.2025 15:15 Ответить
А якщо не знайде - генерал піде рядовим у піхоту, чи продовжить далі обіцяти якісь нові перемоги з бункера Генштабу з цілодобовим резервним живленням?
02.10.2025 15:16 Ответить
Піде на підвищення , тут і гадати нічого .
02.10.2025 15:37 Ответить
Яклсь трошки ********** це сто піццоте "китайське попередження".
Вже фламінгами відбомбилися? Паляниці як? Трембіти вже не дудять? Фсьо?

Можете бити - бийте. Не чекайте, доки з України буде пустка.
02.10.2025 15:17 Ответить
язиком ти нічого не влаштуєш
02.10.2025 15:19 Ответить
За словами Гнатова, в України "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною....краще б не смішив ключку трампа для гольфу,,,Якщо добре із далекобійною .то накуя просити "томагавки" у США...???
02.10.2025 15:20 Ответить
Ставте питання про повернення За і усунення ерма,тоді щось вийде з тих планів.
02.10.2025 15:23 Ответить
Усе в форматі зелених бабуїнів. Спочатку триндьож, а потім хтозна шо буде. Вони там всі покусані наркоманом?!
02.10.2025 15:25 Ответить
Як я люблю новини з майбутнього…
02.10.2025 15:26 Ответить
Ну - ХОЧ ТАК - а потім як втулим - по москау
02.10.2025 15:27 Ответить
давайте краще так .... Чернігів без світла - брянск без світла
Суми без світла - курск без світла
Харків - білгород без світла
Херсон - краснодар без світла
Одеса - краснодар та керч без світла
та т.д.
а якщо Київ то і мацквя без світла
02.10.2025 15:28 Ответить
Такі справи роблять мовчки і без попередніх погроз...А той хто маше кулаками і лише погрожує, але нічого не робить- довіри на жаль не має...
02.10.2025 15:28 Ответить
не вірю
02.10.2025 15:34 Ответить
Напрасно. Пацан сказал - пацан сделал.
Вспомните мощный ответ на раздачу паспортов на оккупированных территориях.
А мы, а мы. Мы тоже будем раздавать паспорта желающим. О-ха-ха.
02.10.2025 15:55 Ответить
Тільки язиками чесати і вмієте.
02.10.2025 15:38 Ответить
******* - не мішки ворочати. Кацапи мовчки зробили на Чернігівщині блекаут 20 балалайками. Без усякого потужно-незламного ******* і кар небесних. Ну і відповідь - де? Підєр може сидить в блекауті?
02.10.2025 15:38 Ответить
02.10.2025 15:39 Ответить
А з Керченським мостом коли питання буде вирішене?
02.10.2025 15:39 Ответить
Точно точно?
Буде блекаут вздовж кримського мосту?)))
02.10.2025 15:49 Ответить
торчок нюхне, і в вечірьому гундосі розхерячить всю рашку
02.10.2025 16:02 Ответить
Тобто ви почали бити по російській енергетиці, фактично не маючи на руках нічого здатного спричинити той самий "блекаут", та ще й перед зимою, коли саме Україні можуть винести енергетику в рази ефективніше...
Феєричні стратеги!
02.10.2025 16:08 Ответить
чому всі позитивні новини від влади в майбутньому часі
02.10.2025 16:14 Ответить
Где бы еще ее найти ту зброю и можливості. Может попросить?
02.10.2025 16:42 Ответить
лучше потуши тихонько, и все.
02.10.2025 16:57 Ответить
 
 