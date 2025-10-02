Украина найдет возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, - начальник Генштаба Гнат
Украина найдет возможности и средства для того, чтобы вызвать блэкаут в Москве в ответ на российские обстрелы.
Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, любое действие противника будет иметь противодействие и получит симметричный ответ.
"Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества. Любое действие будет точно иметь противодействие", - подчеркнул глава Генштаба.
По словам Гнатова, у Украины "все хорошо с оружием", в том числе с дальнобойным.
В то же время генерал-майор признал, что есть проблемные вопросы по количеству, которое нужно для того, чтобы Силы обороны могли получить преимущество над врагом.
Сейчас у россиян есть больше боевых самолетов, но это не означает, что враг может получить преимущество и победить в полномасштабной войне.
"Точно такая же история по остальным образцам. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем".
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.
"Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России", - сказал он.
Але хто ж вам дозволить!
Може, міст спочатку, який вже 3 роки "законна ціль"?
Вже фламінгами відбомбилися? Паляниці як? Трембіти вже не дудять? Фсьо?
Можете бити - бийте. Не чекайте, доки з України буде пустка.
Суми без світла - курск без світла
Харків - білгород без світла
Херсон - краснодар без світла
Одеса - краснодар та керч без світла
та т.д.
а якщо Київ то і мацквя без світла
Вспомните мощный ответ на раздачу паспортов на оккупированных территориях.
А мы, а мы. Мы тоже будем раздавать паспорта желающим. О-ха-ха.
Буде блекаут вздовж кримського мосту?)))
Феєричні стратеги!