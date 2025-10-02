Украина найдет возможности и оружие, чтобы устроить блэкаут в Москве, - начальник Генштаба Гнат

Украина найдет возможности и средства для того, чтобы вызвать блэкаут в Москве в ответ на российские обстрелы.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, любое действие противника будет иметь противодействие и получит симметричный ответ.

"Абсолютно правильно все сказал президент, и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества. Любое действие будет точно иметь противодействие", - подчеркнул глава Генштаба.

По словам Гнатова, у Украины "все хорошо с оружием", в том числе с дальнобойным.

В то же время генерал-майор признал, что есть проблемные вопросы по количеству, которое нужно для того, чтобы Силы обороны могли получить преимущество над врагом.

Сейчас у россиян есть больше боевых самолетов, но это не означает, что враг может получить преимущество и победить в полномасштабной войне.

"Точно такая же история по остальным образцам. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем".

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия получит пропорциональный ответ на попытки устроить зимой блэкаут в Украине.

"Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать, что будет блэкаут и в столице России", - сказал он.