2 927 37

Україна знайде можливості й зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві, - начальник Генштабу Гнатов

Начальник Генштабу Андрій Гнатов

Україна знайде можливості та засоби для того, щоб спричинити блекаут у Москві у відповідь на російські обстріли. 

Про це заявив начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, будь-яка дія противника матиме протидію та отримає симетричну відповідь.

"Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія буде точно мати протидію", - наголосив очільник Генштабу.

За словами Гнатова, в України "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною.

Водночас генерал-майор визнав, що є проблемні питання щодо кількості, яка потрібна для того, щоб Сили оборони могли отримати перевагу над ворогом.

Наразі у росіян є більше бойових літаків, але це не означає, що ворог може отримати перевагу та перемогти у повномасштабній війні.

"Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо".

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.

"Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії", - сказав він.

Топ коментарі
+28
краще б мовчки зробили це чим потрясати повітря. Давно на часі.
показати весь коментар
02.10.2025 15:12 Відповісти
+15
Яклсь трошки ********** це сто піццоте "китайське попередження".
Вже фламінгами відбомбилися? Паляниці як? Трембіти вже не дудять? Фсьо?

Можете бити - бийте. Не чекайте, доки з України буде пустка.
показати весь коментар
02.10.2025 15:17 Відповісти
+14
А шоб не було блекауту в Україні, не знайде ?
показати весь коментар
02.10.2025 15:14 Відповісти
Не кажи ,Гнатов "Гоп!", доки не перескочиш.
показати весь коментар
02.10.2025 15:32 Відповісти
воїна оцінюють за завданими ворогу втратами та шкодою, а не за теревенями
показати весь коментар
02.10.2025 15:15 Відповісти
Тобто відповідь буде тільки за блекаут у Києві?
показати весь коментар
02.10.2025 15:15 Відповісти
Чомусь мені здається, що відповідь буде тільки на телемарафоні. Мені не зрозуміло, навіщо у свої погрози і побрехеньки Боневтік виягує військових?
показати весь коментар
02.10.2025 15:22 Відповісти
це оті військові зелені холуї, що дерьмак набирає.
показати весь коментар
02.10.2025 15:46 Відповісти
Дуже хочеться вірити.
Але хто ж вам дозволить!
Може, міст спочатку, який вже 3 роки "законна ціль"?
показати весь коментар
02.10.2025 15:15 Відповісти
А якщо не знайде - генерал піде рядовим у піхоту, чи продовжить далі обіцяти якісь нові перемоги з бункера Генштабу з цілодобовим резервним живленням?
показати весь коментар
02.10.2025 15:16 Відповісти
Піде на підвищення , тут і гадати нічого .
показати весь коментар
02.10.2025 15:37 Відповісти
язиком ти нічого не влаштуєш
показати весь коментар
02.10.2025 15:19 Відповісти
За словами Гнатова, в України "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною....краще б не смішив ключку трампа для гольфу,,,Якщо добре із далекобійною .то накуя просити "томагавки" у США...???
показати весь коментар
02.10.2025 15:20 Відповісти
Ставте питання про повернення За і усунення ерма,тоді щось вийде з тих планів.
показати весь коментар
02.10.2025 15:23 Відповісти
Усе в форматі зелених бабуїнів. Спочатку триндьож, а потім хтозна шо буде. Вони там всі покусані наркоманом?!
показати весь коментар
02.10.2025 15:25 Відповісти
Як я люблю новини з майбутнього…
показати весь коментар
02.10.2025 15:26 Відповісти
Ну - ХОЧ ТАК - а потім як втулим - по москау
показати весь коментар
02.10.2025 15:27 Відповісти
давайте краще так .... Чернігів без світла - брянск без світла
Суми без світла - курск без світла
Харків - білгород без світла
Херсон - краснодар без світла
Одеса - краснодар та керч без світла
та т.д.
а якщо Київ то і мацквя без світла
показати весь коментар
02.10.2025 15:28 Відповісти
Такі справи роблять мовчки і без попередніх погроз...А той хто маше кулаками і лише погрожує, але нічого не робить- довіри на жаль не має...
показати весь коментар
02.10.2025 15:28 Відповісти
не вірю
показати весь коментар
02.10.2025 15:34 Відповісти
Напрасно. Пацан сказал - пацан сделал.
Вспомните мощный ответ на раздачу паспортов на оккупированных территориях.
А мы, а мы. Мы тоже будем раздавать паспорта желающим. О-ха-ха.
показати весь коментар
02.10.2025 15:55 Відповісти
Тільки язиками чесати і вмієте.
показати весь коментар
02.10.2025 15:38 Відповісти
******* - не мішки ворочати. Кацапи мовчки зробили на Чернігівщині блекаут 20 балалайками. Без усякого потужно-незламного ******* і кар небесних. Ну і відповідь - де? Підєр може сидить в блекауті?
показати весь коментар
02.10.2025 15:38 Відповісти
Україна зробила те саме з білгородщиною. Чи вам аби щось бовкати?
показати весь коментар
02.10.2025 17:53 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 15:39 Відповісти
А з Керченським мостом коли питання буде вирішене?
показати весь коментар
02.10.2025 15:39 Відповісти
Точно точно?
Буде блекаут вздовж кримського мосту?)))
показати весь коментар
02.10.2025 15:49 Відповісти
торчок нюхне, і в вечірьому гундосі розхерячить всю рашку
показати весь коментар
02.10.2025 16:02 Відповісти
Тобто ви почали бити по російській енергетиці, фактично не маючи на руках нічого здатного спричинити той самий "блекаут", та ще й перед зимою, коли саме Україні можуть винести енергетику в рази ефективніше...
Феєричні стратеги!
показати весь коментар
02.10.2025 16:08 Відповісти
Так Зе саме це і потрібно, щоб була гарна картинка про страждання людей, щоб потім просити у ЄС гроші, на "захист і відновлення"... Більшість з яких розкрадуть.
показати весь коментар
02.10.2025 17:09 Відповісти
чому всі позитивні новини від влади в майбутньому часі
показати весь коментар
02.10.2025 16:14 Відповісти
Где бы еще ее найти ту зброю и можливості. Может попросить?
показати весь коментар
02.10.2025 16:42 Відповісти
лучше потуши тихонько, и все.
показати весь коментар
02.10.2025 16:57 Відповісти
Россиянский начальник ихнего генштаба никогда не грозил Украине блэкаутами либо ещё какими негораздами, он их регулярно делает
показати весь коментар
02.10.2025 17:29 Відповісти
нагадуе наступ на Запоріжському напрямку, коли наші ********* балакали а кацапи вкопувались і мінували, біда коли піздобол на такі посаді, коли йому потрібно в 95 квартал на виступи сходити
показати весь коментар
02.10.2025 17:34 Відповісти
Усім скептикам та "диванним" аналітикам хотілося б нагадати, що Україна під керівництвом того самого Зеленського, якого ви так хаєте, вже провела до десятка найскладніших військових операцій, на які не здатні більшість передових країн світу.
показати весь коментар
02.10.2025 17:50 Відповісти
 
 