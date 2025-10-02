Україна знайде можливості й зброю, щоб влаштувати блекаут у Москві, - начальник Генштабу Гнатов
Україна знайде можливості та засоби для того, щоб спричинити блекаут у Москві у відповідь на російські обстріли.
Про це заявив начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв'ю Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, будь-яка дія противника матиме протидію та отримає симетричну відповідь.
"Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони обов'язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги. Будь-яка дія буде точно мати протидію", - наголосив очільник Генштабу.
За словами Гнатова, в України "все добре зі зброєю", зокрема з далекобійною.
Водночас генерал-майор визнав, що є проблемні питання щодо кількості, яка потрібна для того, щоб Сили оборони могли отримати перевагу над ворогом.
Наразі у росіян є більше бойових літаків, але це не означає, що ворог може отримати перевагу та перемогти у повномасштабній війні.
"Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо".
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.
"Якщо погрожують блекаутом столиці України, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут і в столиці Росії", - сказав він.
