УКР
Мешканка Саратова під звуки повітряної тривоги висловлює своє невдоволення ходом "СВО": "Когда это все закончится!? Я уже устала". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Саратова поночі слухає звуки повітряної тривоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка висловлює своє невдоволення та скаржиться на втому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи у Саратові: дрони, ймовірно, атакували нафтопереробний завод. ВIДЕО

Автор: 

НПЗ (723) Саратов (23) аеродром (323) дрони (5846)
читай буйла, кацапка
"ми ещьо не начіналі"
"нравітся, не нравітся, не спі, моя красавіца"

тільки це тепер по відношенню до самої рашки

.
02.10.2025 13:08 Відповісти
тільки коли развалить ваша країна
02.10.2025 13:09 Відповісти
Сальто - мортале з 7-ГО поверху і втому як рукою зніме
02.10.2025 13:10 Відповісти
Natasha , tvoi ***** skazal , terpi ...ish ti , zvuk iei ninravitsa .
02.10.2025 13:10 Відповісти
Оно устала, курва кончена, не треба було починати, тупа худоба.
02.10.2025 13:12 Відповісти
устала?иди удавись!
02.10.2025 13:20 Відповісти
Було так усе по-домашнєму? Так це початок. Кінець у мацкві
02.10.2025 13:29 Відповісти
Ёпнутое стадо когда это закончится, можно спрашивать когда пришло стихийное бедствие, типа урагана или торнадо а ***** вы сами в состоянии кончить и сразу всё закончится, одним словом, долбоёбы.
02.10.2025 14:39 Відповісти
 
 