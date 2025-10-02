2 732 8
Мешканка Саратова під звуки повітряної тривоги висловлює своє невдоволення ходом "СВО": "Когда это все закончится!? Я уже устала". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Саратова поночі слухає звуки повітряної тривоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка висловлює своє невдоволення та скаржиться на втому.
"ми ещьо не начіналі"
"нравітся, не нравітся, не спі, моя красавіца"
тільки це тепер по відношенню до самої рашки
.
худоба.